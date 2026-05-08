Thế giới

Chiến lược chống khủng bố mới của Mỹ

Văn Khoa
08/05/2026 05:20 GMT+7

Trong chiến lược chống khủng bố mới được công bố hôm 6.5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc châu Âu là "cái nôi" ươm mầm khủng bố do làn sóng di cư ồ ạt gây ra, theo AFP.

Chiến lược chống khủng bố mới của Mỹ do Cố vấn Nhà Trắng Sebastian Gorka dẫn đầu.

"Rõ ràng là các nhóm thù địch được tổ chức tốt đang lợi dụng biên giới mở và những lý tưởng toàn cầu hóa liên quan. Các nền văn hóa ngoại lai càng phát triển và các chính sách hiện nay của châu Âu duy trì càng lâu thì chủ nghĩa khủng bố càng được củng cố", theo chiến lược. Đến chiều qua chưa có phản ứng từ phía châu Âu.

Chiến lược mới cũng nhằm loại bỏ "các thành phần cực đoan cánh tả bạo lực" và đặt các băng nhóm ma túy ở châu Mỹ vào trung tâm của nỗ lực chống khủng bố. Mỹ tuyên bố sẽ "ưu tiên việc nhanh chóng xác định và vô hiệu hóa các nhóm chính trị bạo lực có hệ tư tưởng chống Mỹ, ủng hộ người chuyển giới một cách cực đoan và theo chủ nghĩa vô chính phủ".

Giám đốc chống khủng bố Mỹ từ chức vì cuộc chiến ở Iran

Ông Joe Kent, Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ, tuyên bố từ chức, phản đối cuộc chiến với Iran và cho rằng chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump chịu ảnh hưởng từ Israel.

Chống khủng bố châu Âu Châu mỹ Donald Trump
