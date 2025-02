Chiến lược gì giúp Masan Consumer đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2025?

Các sản phẩm của Masan Consumer

Chiến lược cao cấp hóa - Chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Một trong những trọng tâm trong chiến lược của MCH là việc phát triển và mở rộng các sản phẩm cao cấp, đặc biệt trong ngành Gia vị và Thực phẩm tiện lợi. MCH tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với những sáng kiến đột phá như chuyển đổi từ mì ăn liền sang các sản phẩm bữa ăn chế biến sẵn cao cấp như "Lẩu Tự Sôi", "Cơm Tự Chín" và "Lẩu Cầm Tay". Những sản phẩm này không chỉ bắt kịp xu hướng tiêu dùng hiện đại mà còn đáp ứng nhu cầu gia tăng của người tiêu dùng về các bữa ăn tiện lợi, bổ dưỡng và chất lượng cao. Kết quả kinh doanh 2024 cho thấy chiến lược cao cấp hóa đã mang lại hiệu quả rõ rệt, với ngành Thực phẩm tiện lợi ghi nhận tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và ngành Gia vị tăng trưởng 7,2%.

Bằng cách phát triển những sản phẩm này, MCH không chỉ mở rộng sự hiện diện trong phân khúc cao cấp mà còn nâng cao giá trị thương hiệu, củng cố vị thế thống trị trên kệ hàng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tại nhà và ăn uống ngoài gia đình ngày càng tăng.

Thiết kế bao bì mới của thịt ủ mát chuẩn Âu MEATDeli giúp nâng tầm trải nghiệm mua sắm cho khách hàng

Đổi mới và mở rộng danh mục trong ngành đồ uống và chăm sóc cá nhân và gia đình

Theo báo cáo của doanh nghiệp, ngành hàng Đồ uống ghi nhận mức tăng trưởng 14,2% so với cùng kỳ năm trước, đây là tiền đề năm 2025, MCH tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm điển hình là WakeUp247 và gia nhập sâu hơn vào thị trường trà uống liền (RTD) với sản phẩm trà BupNon Tea365. Điều này cho thấy công ty không ngừng phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Theo đó, trà BupNon Tea365 ghi nhận 106 tỉ đồng trong quý 4/2024, tăng 188,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình, thương hiệu Chanté đạt doanh thu 157 tỉ đồng trong quý 4/2024, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. MCH đã ra mắt Chanté trên toàn quốc vào ngày 1.10 thông qua mạng lưới bán lẻ truyền thống (GT). Cụ thể, MCH đã mở rộng phân phối sản phẩm Chanté đến 63.000 điểm bán GT sau 3 tháng ra mắt và thành công mang về doanh thu đạt 27 tỉ đồng/tháng. Kết quả tích cực này tạo nền tảng vững chắc để MCH tiến hành tái cấu trúc danh mục thương hiệu thuộc nhóm ngành hàng chăm sóc cá nhân (HPC) bao gồm Chanté và NET, nhằm tăng cường tham gia để nắm bắt xu hướng tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng trong các phân khúc tiềm năng.

Người tiêu dùng mua sắm thịt ủ mát MEATDeli

Chiến lược Go Global ghi dấu thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới

Một trong những bước đi quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của MCH là đẩy mạnh chiến lược Go Global. MCH đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu từ các thị trường quốc tế ít nhất 20% trong năm 2025. Các thị trường chính mà MCH hướng đến bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và EU, với trọng tâm vào các sản phẩm gia vị, thực phẩm tiện lợi và cà phê hòa tan.

Trong năm qua, Masan Consumer đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc và Canada. Đơn cử, các chiến dịch lan tỏa thương hiệu Việt của MCH đã gây ấn tượng với giới trẻ tại các khu phố mua sắm nổi tiếng Dotonbori (Osaka, Nhật Bản) và Myeongdong (Seoul, Hàn Quốc). Đồng thời, Masan (Công ty mẹ của Masan Consumer) cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada (EDC), mở ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm tươi sống, thịt có thương hiệu, bán lẻ và F&B.

Tương ớt Chin-su xuất hiện hoành tráng tại khu phố ẩm thực sôi động Dotonbori, Osaka

Theo báo cáo mới nhất, MCH ghi nhận doanh thu quý 4/2024 đạt 8.942 tỉ đồng, tăng trưởng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, và tổng doanh thu cả năm đạt 30.897 tỉ đồng, tăng gần 10%% so với năm 2023. Ở thị trường quốc tế, MCH ghi nhận những con số tích cực, doanh thu đạt mức đạt mức tăng trưởng 30,8% trong quý 4/2024 so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của công ty Chứng khoán SSI, Masan Consumer được xếp vào nhóm những doanh nghiệp tiêu dùng có tốc độ đổi mới sáng tạo nhanh nhất tại Việt Nam, với hơn 30 sản phẩm mới được ra mắt mỗi năm trong giai đoạn 2017-2023. MCH chỉ mất từ 4 đến 6 tháng để đưa sản phẩm từ kế hoạch đến tay người tiêu dùng, nhanh gấp đôi so với các tập đoàn đa quốc gia.

Khách hàng mua sắm tại hệ thống cửa hàng siêu thị của WinCommerce

Nhờ vào chiến lược cao cấp hóa, thực thi các đổi mới, sáng tạo và Go Global, Masan Consumer không chỉ củng cố vị thế trên thị trường nội địa mà còn tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế. Đây là nền tảng vững chắc giúp MCH đạt mục tiêu doanh thu hai chữ số trong năm 2025.