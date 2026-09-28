Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' bệnh viện dã chiến về nước sau một năm ở Nam Sudan

Tối 27.9, tại khu vực căn cứ sân bay quân sự Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng tổ chức đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan trở về nước.



Tại khu vực đỗ máy bay quân sự, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 xuống máy bay theo đội hình. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng tập thể bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ trở về nước ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón. Tham dự có thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; đại diện các cơ quan, đơn vị, phía Úc và thân nhân cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm vụ về nước ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau một năm công tác xa Tổ quốc, cán bộ, nhân viên bệnh viện trở về an toàn, được lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu đón, tặng hoa chúc mừng.

Cấp cứu đường không khi chỉ còn 12 người tại phái bộ

Báo cáo kết quả nhiệm kỳ, thiếu tá, bác sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, cho biết đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh và dịch bệnh. Dù vậy, bệnh viện vẫn duy trì liên tục, an toàn các hoạt động chuyên môn.

Niềm vui của các bác sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong nhiệm kỳ, bệnh viện đã thu dung, khám và điều trị hơn 2.200 lượt bệnh nhân; thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó có nhiều trường hợp phức tạp, bệnh nhân nặng. Các ca bệnh khó được kịp thời xử trí, góp phần đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, nhân viên Liên Hiệp Quốc và các lực lượng tại phái bộ.

Đáng chú ý, trong thời gian luân phiên thay thế giữa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, quân số của bệnh viện tại địa bàn chỉ còn 12 người. Lực lượng còn lại vẫn duy trì chế độ trực, bảo đảm năng lực chuyên môn và xử trí các tình huống y tế.

Trong giai đoạn này, bệnh viện đã tổ chức vận chuyển cấp cứu đường không an toàn, kịp thời cho 2 quân nhân Bangladesh. Kết quả góp phần bảo đảm tính mạng, sức khỏe người bệnh, thể hiện khả năng phối hợp và xử trí tình huống của quân y Việt Nam tại thực địa.

Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 chụp hình lưu niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo bác sĩ Trần Đức Tài, mỗi cán bộ, nhân viên luôn xác định chất lượng chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và y đức là những yếu tố trực tiếp tạo nên uy tín của bệnh viện trong môi trường đa quốc gia.

Cùng với khám, cấp cứu và điều trị, đơn vị chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch; chú trọng nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ. Trong nhiệm kỳ, bệnh viện hoàn thành 17 bài báo khoa học, trong đó 4 bài được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q2 và Q3.

Bệnh viện cũng tham gia các hội nghị khoa học quốc tế, hội thi sáng tạo kỹ thuật và đưa phần mềm quản lý bệnh viện vào hoạt động thực tế, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, quản lý và điều hành.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giữ uy tín quân y Việt Nam trong môi trường quốc tế

Phát biểu tại lễ đón, thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn của cán bộ, nhân viên bệnh viện trong một năm làm nhiệm vụ.

Theo ông, bệnh viện đã trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy đối với lãnh đạo, nhân viên Liên Hiệp Quốc, chính quyền và người dân địa phương. Trình độ chuyên môn, thái độ tận tình, chu đáo cùng tính chuyên nghiệp của đội ngũ quân y Việt Nam nhận được nhiều lời khen từ người bệnh và đồng nghiệp quốc tế.

Niềm vui của các bác sĩ khi gặp lại người thân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đặc biệt, Trưởng cơ quan y tế và Chủ nhiệm quân y phái bộ đã cho phép bệnh viện giữ lại điều trị nhiều ca bệnh khó vốn cần chuyển tuyến. Đây là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn và khả năng chăm sóc, điều trị của đơn vị.

Bên cạnh công tác y tế, bệnh viện phối hợp với các cơ quan của phái bộ trong hoạt động dân vận, hỗ trợ cộng đồng, góp phần xây dựng quan hệ tốt đẹp với người dân và chính quyền sở tại.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh yêu cầu tổ chức tốt việc tổng kết nhiệm kỳ, bảo đảm nơi ăn ở, kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, nhân viên; kịp thời giải quyết chế độ, chính sách và bình xét thi đua, khen thưởng.

Vận tải cơ C-17 của Lực lượng Quốc phòng Úc chở đoàn y bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 về Việt Nam ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Công tác tạo nguồn, chuẩn bị các lực lượng luân phiên thay thế trong năm tới cũng cần được tiếp tục triển khai. Đồng thời, các đơn vị phải nắm chắc tình hình phái bộ, bảo đảm an toàn cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 đang làm nhiệm vụ.

Trở về sau một năm công tác, bác sĩ Trần Đức Tài gửi lời cảm ơn tới gia đình, cha mẹ, vợ, chồng và các con của cán bộ, nhân viên bệnh viện. Ông chia sẻ sự cảm thông, sẻ chia và hy sinh của hậu phương là nguồn động viên quan trọng để mỗi người yên tâm công tác, vượt qua khó khăn.

"Sự cảm thông, sẻ chia và hy sinh của hậu phương là nguồn động viên quan trọng, giúp chúng tôi yên tâm công tác, vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ", bác sĩ Tài bày tỏ.