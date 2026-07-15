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Thời sự

Gần 200 chiến sĩ ‘mũ nồi xanh’ nhận huy chương Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Long Quyền
Long Quyền
Phái bộ an ninh lâm thời Liên Hiệp Quốc (UNISFA) vừa trao huy chương 'Vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc' cho 184 cán bộ, nhân viên Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại phái bộ.

Buổi lễ có sự tham dự của thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, Tư lệnh lực lượng quân sự kiêm quyền Trưởng phái bộ UNISFA, đại diện chính quyền đặc khu hành chính Abyei, cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị quốc tế và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do đại tá Phạm Tân Phong, Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam làm trưởng đoàn.

Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha nhấn mạnh, các chiến sĩ Việt Nam đã "biến" những điểm giao cắt nguy hiểm thành hạ tầng an toàn, bền vững như cầu Banton, đồng thời đảm bảo thông suốt gần 100 km huyết mạch giao thông trong môi trường tác chiến khắc nghiệt.

"Các bạn đã khẳng định năng lực kỹ thuật xuất sắc và tinh thần quả cảm. Hơn cả những công trình vật chất, các bạn đã thực sự trở thành những 'đại sứ mẫu mực', xây dựng nên những nhịp cầu niềm tin vững chắc giữa cộng đồng địa phương với Liên Hiệp Quốc", thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha nói.

Gần 200 chiến sĩ ‘mũ nồi xanh’ nhận huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc - Ảnh 4.

Các chiến sĩ "mũ nồi xanh" vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Liên Hiệp Quốc

ẢNH: CỤC GÌN GIỮ HÒA BÌNH

Biểu dương những thành tích xuất sắc của Đội Công binh số 4 và các sĩ quan cá nhân, đại tá Phạm Tân Phong Phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, khẳng định, những tấm huy chương cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng cho bản lĩnh, tinh thần vượt khó và sự chuyên nghiệp của các chiến sĩ tại địa bàn khắc nghiệt.

"Tôi tin tưởng rằng, mỗi quân nhân sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, hình ảnh cao đẹp của Bộ đội cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao trong chặng đường còn lại", đại tá Phong nói và gửi lời cảm ơn lãnh đạo Phái bộ UNISFA đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ công tác, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kỹ thuật, bảo đảm hạ tầng huyết mạch, Đội Công binh số 4 còn tạo dấu ấn đậm nét thông qua các hoạt động quân dân sự.

Hình ảnh những chiến sĩ "mũ nồi xanh" tích cực hỗ trợ khám chữa bệnh, tu sửa trường học, làm bàn ghế cho học sinh cũng đã tạo nên sự uy tín, góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định và xây dựng lòng tin tại khu vực Abyei.

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