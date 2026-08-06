'Chiến sĩ nhí' trao yêu thương đến thiếu nhi vùng cao

Không khí sân trường vùng cao - Trường tiểu học Khánh Phú, xã Khánh Vĩnh, Khánh Hòa - sáng 6.8, trở nên rộn ràng khi các em nhỏ cùng những "chiến sĩ nhí" của Học kỳ quân đội giao lưu văn nghệ, trò chuyện và tự tay trao những phần quà đến các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Những cái bắt tay, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt háo hức đã khiến buổi gặp gỡ trở nên ấm áp, để lại nhiều cảm xúc cho cả người trao lẫn người nhận.

Chương trình do Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Hơn 200 thiếu nhi địa phương cùng các học viên Học kỳ trong quân đội đã tham gia chương trình.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 10 chiếc xe đạp, tổng trị giá 21 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Đồng thời, 100 suất quà gồm sữa, dụng cụ học tập và nhu yếu phẩm (trị giá 20 triệu đồng) cũng được gửi đến các em trước thềm năm học mới.

Ban tổ chức trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: VĂN CHIẾN

Lần đầu tham gia hoạt động thiện nguyện tại vùng cao, em Lê Bá Thanh (11 tuổi, P.Nam Nha Trang), cho biết em nhận ra mình may mắn hơn nhiều bạn nhỏ khác nên muốn san sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn hơn.

Các "chiến sĩ nhí" Học kỳ quân đội tự tay trao quà cho thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số trước thềm năm học mới ẢNH: VĂN CHIẾN

Cùng chung cảm xúc, em Nguyễn Trần Khánh Vân (11 tuổi, P.Vạn Thạnh), cho biết chuyến đi giúp em hiểu hơn cuộc sống của các bạn nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo Khánh Vân, mỗi phần quà tuy không lớn nhưng có thể mang đến niềm vui và tiếp thêm động lực để các bạn vững bước đến trường.

Đón nhận những món quà trước thềm năm học mới, em Nguyễn Ngọc Trung (13 tuổi), bày tỏ niềm vui khi được các anh chị trao tặng xe đạp và dụng cụ học tập. Trung cho biết sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự quan tâm, động viên của mọi người.

Trong khi đó, em Cao Thị Kiều Vi (11 tuổi), cho biết những phần quà không chỉ giúp em có thêm điều kiện học tập mà còn tiếp thêm động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ đến trường.

Niềm vui của các em học sinh vùng cao tại chương trình “Cùng em đến trường” ẢNH: VĂN CHIẾN

Phát biểu tại chương trình, chị Huỳnh Thị Như Ý, Phó bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, cho biết chương trình không chỉ mang những phần quà thiết thực đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn hướng đến giáo dục các học viên Học kỳ trong quân đội về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Các hoạt động cũng là một tiết học thực tế giàu ý nghĩa. Khi trực tiếp trao quà và chứng kiến nghị lực của các bạn nhỏ vùng cao, các "chiến sĩ nhí" có cơ hội thấu hiểu hơn giá trị của cuộc sống, biết trân trọng những điều mình đang có và nuôi dưỡng tinh thần yêu thương, sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.