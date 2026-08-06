Khánh Hòa sẽ miễn phí sách giáo khoa ngay năm học tới?

Ngày 6.8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có tờ trình gửi Thường trực HĐND tỉnh, đăng ký xây dựng Nghị quyết thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên địa bàn tỉnh từ năm học 2026 - 2027, đồng thời đề xuất áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành Nghị quyết.

Theo UBND tỉnh, khoản 2 điều 9 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3.7 của Chính phủ quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông cho phép các địa phương có khả năng cân đối ngân sách được khuyến khích thực hiện chính sách sớm hơn quy định chung, ưu tiên các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trong khi lộ trình chung áp dụng miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh cả nước bắt đầu từ năm học 2029 - 2030, Khánh Hòa có cơ sở để triển khai sớm hơn 3 năm.

Khánh Hòa đề xuất áp dụng chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026 - 2027 ẢNH: BÁ DUY

Nghị quyết dự kiến áp dụng cho học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục công lập, tư thục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết việc ban hành chính sách sớm nhằm giảm gánh nặng chi phí học tập cho các gia đình, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận đầy đủ sách giáo khoa ngay từ đầu năm học.

UBND tỉnh Khánh Hòa dự kiến trình Nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất để kịp áp dụng từ năm học mới. Tỉnh đề xuất áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn với lý do nếu ban hành theo trình tự thông thường sẽ không kịp thời điểm khai giảng năm học 2026 - 2027, ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh, nhất là các em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn.