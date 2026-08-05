Khánh Hòa rà soát tài khoản mạng xã hội buôn bán động vật hoang dã

Ngày 5.8, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND cấp xã tiếp tục triển khai các hoạt động phối hợp về bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì rà soát, xác minh, lập danh sách các đối tượng, tài khoản, hội, nhóm, diễn đàn lợi dụng không gian mạng để mua bán, săn bắt, bẫy, đánh bắt, tận diệt nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh cũng được giao tăng cường nắm tình hình, theo dõi hoạt động mua bán động vật hoang dã, chim hoang dã, động vật ngoại lai và các sản phẩm từ động vật hoang dã trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, ứng dụng nhắn tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng tháo gỡ lưới và giải cứu chim yến mắc bẫy tại Khánh Hòa ẢNH: CTV

Việc giám sát không gian mạng nằm trong loạt nhiệm vụ được giao cho Công an tỉnh, bên cạnh vai trò chủ trì tham mưu triển khai Kế hoạch số 7191/KH-UBND ngày 13.11.2025 về tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Công an tỉnh còn được giao phối hợp với Sở NN-MT, Giáo hội Phật giáo tỉnh trong tuyên truyền thực hành phóng sinh đúng quy định. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý tin báo từ các cơ sở tôn giáo và người dân qua đường dây nóng để điều tra, triệt phá các đường dây lợi dụng danh nghĩa phóng sinh buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Song song đó, UBND tỉnh giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và UBND cấp xã rà soát, thống kê, lập danh sách các đối tượng, địa bàn trọng điểm, điểm nóng có nguy cơ phát sinh vi phạm. Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh, xử lý vi phạm và chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng.

Các hành vi lợi dụng danh nghĩa phóng sinh buôn bán trái phép động vật hoang dã sẽ bị xử lý ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Chi cục Hải quan khu vực XIII kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu động vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES khi phát hiện vi phạm. Đơn vị này phối hợp kiểm tra, xử lý việc buôn lậu và vận chuyển trái phép động vật hoang dã, chim di cư, nguồn lợi thủy sản qua biên giới.

Ở cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, để phát sinh hoặc tái diễn vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.