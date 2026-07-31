Vẻ đẹp cây phượng cô đơn rực đỏ giữa đồng lúa Khánh Hòa

Giữa đồng lúa rộng hàng chục héc ta tại xã Thuận Bắc (Khánh Hòa), cây phượng cô đơn bên mương nước, mỗi dịp hè về lại nở hoa đỏ rực, tạo nên điểm nhấn hiếm thấy giữa vùng quê vốn chỉ quen với sắc xanh của lúa và những trụ điện gió Đầm Nại phía xa.

Khác với phượng vĩ thường thấy trong sân trường, góc phố, cây phượng này độc đáo vì đơn độc giữa đồng không mông quạnh, không bị cây cối nào che khuất.

Cây phượng cô đơn nở hoa đỏ rực trên nền xanh mướt mắt của đồng lúa và xa xa là cánh đồng điện gió Đầm Nại trở thành vẻ đẹp giản dị của miền quê Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Cây phượng cô đơn nổi bật, lẻ loi giữa cánh đồng lúa ẢNH: BÁ DUY

Chính sự lẻ loi ấy, cộng với gam màu đỏ rực nổi bật giữa nền lúa xanh và hàng chục cánh quạt điện gió sừng sững phía sau, tạo nên một bố cục hiếm gặp: Nét hoang sơ của đồng quê hòa cùng dáng vóc hiện đại của công trình năng lượng sạch, khiến giới nhiếp ảnh và người mê xê dịch tìm đến để check-in.

Tán lá xòe rộng như chiếc ô khổng lồ, phủ kín những chùm hoa đỏ thắm. Nhìn từ trên cao, cây phượng chỉ là một chấm đỏ nhỏ xíu giữa bức tranh xanh mênh mông, còn ở góc thấp dưới tán cây, tầm mắt có thể phóng thẳng ra cánh đồng lúa trải dài đến chân núi.

Chấm đỏ lẻ loi giữa bức tranh xanh mênh mông ẢNH: BÁ DUY

Trước khi được nhiều người biết đến, gốc phượng vốn là chỗ dừng chân quen thuộc của người chăn cừu, chăn bò, nông dân đi làm đồng. Giữa cánh đồng trống không một bóng râm, tán cây là nơi lý tưởng để nghỉ mệt, uống vài hớp nước, trò chuyện lúc giữa trưa.

Theo anh Trung Kiên, người địa phương, ban đầu người dân trong vùng khá bất ngờ và tò mò khi thấy có người lặn lội đường đất, mang theo máy ảnh, flycam chỉ để chụp cây đứng một mình giữa đồng. Nhưng rồi họ dần tự hào, khi vẻ đẹp mộc mạc của quê mình xuất hiện trên mạng xã hội và được nhiều người yêu thích.

Du khách check-in cây phượng cô đơn tại xã Thuận Bắc, Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Bóng mát của cây phượng, giếng nước vốn là chỗ dừng chân quen thuộc của người dân địa phương đi làm đồng ẢNH: BÁ DUY

Anh Thanh An (ở phường Nha Trang, Khánh Hòa), một trong số ít du khách tìm đến sau khi bắt gặp hình ảnh cây phượng trên mạng xã hội, cho biết: "Xem ảnh trên mạng thấy vị trí cây thật độc đáo, nên tôi tranh thủ đến check-in. Màu đỏ của hoa phượng nổi bật giữa màu xanh của ruộng lúa, tạo nên khung cảnh rất ấn tượng".

Người dân địa phương chia sẻ du khách nên chọn đến vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh nắng dịu, không khí mát mẻ ẢNH: BÁ DUY





Ngoài check-in cây phượng cô đơn, du khách còn có thể tham quan, khám phá nét cổ kính của tháp Chăm Hòa Lai hơn 1.000 năm tuổi cách đó không xa ẢNH: BÁ DUY

Cánh đồng điện gió Đầm Nại trải rộng gần 10 ha với 16 trụ turbine hiện đại, mỗi trụ cao 115 m ngay bên cạnh cũng là nơi nhiều du khách ghé thăm trên hành trình khám phá vùng đất phía nam Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ngắm cây phượng cô đơn, du khách có thể ghé tham quan di tích tháp Hòa Lai ngay phía trước, quần thể tháp Chăm xây dựng từ thế kỷ 8, thuộc xã Thuận Bắc, được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2016.

Không xa đó còn có cánh đồng điện gió Đầm Nại với những trụ turbine cao vút sừng sững giữa đồng lúa, cùng góp phần tạo nên một hành trình khám phá trọn vẹn giữa nét cổ kính, đồng quê và công trình năng lượng hiện đại của vùng đất Thuận Bắc.