Vẻ đẹp của 'cây cô đơn' giữa cánh đồng điện gió Đầm Nại

Bá Duy
22/04/2026 11:32 GMT+7

Cánh đồng điện gió Đầm Nại ở phía nam tỉnh Khánh Hòa đang trở thành tọa độ check-in mới, thu hút giới trẻ tìm đến. Những turbine gió khổng lồ sừng sững giữa cánh đồng lúa xanh ngắt tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Cánh đồng điện gió Đầm Nại tại xã Ninh Hải (Khánh Hòa), cách trung tâm Phan Rang khoảng 20 km theo quốc lộ 1, đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ và dần trở thành tọa độ check-in không thể bỏ qua mỗi khi ghé qua vùng đất này.

Công trình trải rộng gần 10 ha với 16 trụ turbine hiện đại, mỗi trụ cao 115 m vươn thẳng lên nền trời xanh, vừa đóng góp quan trọng vào phát triển năng lượng sạch của địa phương, vừa vô tình tạo ra một điểm đến du lịch đầy sức hút.

Cánh đồng điện gió Đầm Nại, xã Ninh Hải (Khánh Hòa), với những thửa ruộng xanh vàng đan xen, con đường uốn lượn đang thu hút nhiều người đến check-in

ẢNH: BÁ DUY

Tại đây có 16 trụ turbine cao 115 m sừng sững giữa đồng vô tình tạo ra một điểm đến du lịch đầy sức hút

Nhìn từ trên cao, cánh đồng điện gió Đầm Nại hiện ra như bức tranh nghệ thuật với những thửa ruộng chia ô như bàn cờ thay màu theo từng mùa lúa. Con đường bê tông trắng uốn lượn xuyên qua cánh đồng như dải lụa mỏng và những cánh quạt khổng lồ xoay chầm chậm trước nền mây. Đứng dưới chân turbine ngắm nhìn những cánh quạt khổng lồ xoay đều trên nền trời xanh là trải nghiệm khó quên với nhiều du khách.

Những turbine gió trên cánh đồng lúa xanh ngắt, hứa hẹn sẽ chín vàng rực rỡ những ngày tới

Những con đường uốn lượn khiến cánh đồng điện gió Đầm Nại đẹp như tranh vẽ

Điểm nhấn tại đây là gốc "cây cô đơn" nằm lặng lẽ ngay khúc quanh của cung đường lúa. Tán cây xanh mát vươn rộng tạo nên sự tương phản thú vị với vẻ thô cứng của những khối thép trắng phía hậu cảnh, một khung hình tự nhiên mà không cần dàn dựng vẫn đủ sức gây thương nhớ.

Gốc "cây cô đơn" tại cánh đồng điện gió Đầm Nại đang gây "sốt" trên mạng xã hội

Gốc "cây cô đơn" tại cánh đồng điện gió Đầm Nại nhìn từ trên cao như một bức tranh

Theo người dân địa phương, sức hút của cánh đồng điện gió Đầm Nại lan tỏa nhanh trên mạng xã hội, kéo theo lượng du khách từ các tỉnh xa tìm đến ngày một đông.

Anh Ngô Quang Vũ, du khách đến từ Lâm Đồng, chia sẻ sau khi thấy ảnh trên mạng đã tranh thủ cuối tuần đưa cả gia đình xuống tận nơi để lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm dưới chân những trụ gió khổng lồ. Theo anh, không gian trong lành và vẻ đẹp kỳ lạ của nơi này phải đến tận nơi mới cảm nhận trọn vẹn.

Du khách check-in "cây cô đơn" tại cánh đồng điện gió Đầm Nại

Gốc "cây cô đơn" trở thành tâm điểm của cả bức tranh đồng quê rộng lớn tại cánh đồng điện gió Đầm Nại

Thời điểm lý tưởng để chụp hình là lúc bình minh vừa rạng hoặc chiều tà khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Lúc này ánh nắng dịu nhẹ phủ lên mặt ruộng một lớp màu huyền ảo, những cánh quạt turbine in bóng trên nền trời đổi sắc, khiến mọi khung hình đều trở nên lộng lẫy và giàu chiều sâu hơn. Đây cũng là lúc bầu không khí tại đây dễ chịu nhất, gió thổi lộng qua những cánh đồng lúa mát rượi, xua tan cái nắng đặc trưng của miền đất phía nam Khánh Hòa.

Ngắm làng cổ 400 năm tựa như cánh diều gần Nha Trang

Với vị trí độc đáo, vẻ đẹp hoang sơ và yên bình, làng Hà Liên giữa đầm Nha Phu (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) ngày càng được nhiều người biết đến, trở thành điểm check-in thú vị và thu hút nhiều tín đồ ưa xê dịch.

