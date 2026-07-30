Nghiên cứu xây cầu đi bộ băng qua đường biển Trần Phú ở Nha Trang

Ngày 30.7, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản giao UBND phường Nha Trang chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất đầu tư xây dựng một số

băng qua đường Trần Phú, con đường chạy dọc bãi biển Nha Trang.

Trước đó, Sở Xây dựng có văn bản báo cáo UBND tỉnh, nêu rõ đường Trần Phú là trục giao thông ven biển huyết mạch của phường Nha Trang, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thông đô thị và phát triển kinh tế xã hội. Dọc tuyến này tập trung phần lớn cơ sở lưu trú cao cấp, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm, bãi tắm công cộng và quảng trường tổ chức sự kiện của tỉnh.

Khu vực đường Trần Phú giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai tại phường Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Theo Sở Xây dựng, vào giờ cao điểm, dịp cuối tuần, lễ tết và đặc biệt là mùa du lịch cao điểm, đường Trần Phú thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, quá tải, ùn ứ nghiêm trọng do phương tiện tham gia giao thông và lượng khách du lịch đi bộ tham quan tăng đột biến.

Đồng thời tại Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 12.6.2026 của UBND phường Nha Trang phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía đông đường Trần Phú, trong đó khuyến khích xây dựng các công trình cầu băng qua đường để tăng mỹ quan và tăng tính kết nối giao thông đối với các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai... Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh giao phường Nha Trang nghiên cứu, tham mưu triển khai đầu tư.

Du khách và người dân thường gặp khó khăn khi băng qua đường Trần Phú, Nha Trang vì lưu lượng xe đông ẢNH: BÁ DUY

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu phường Nha Trang rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính khả thi, hiệu quả kinh tế xã hội, hiệu quả đầu tư, vị trí, quy mô đầu tư, yêu cầu về kiến trúc, mỹ quan đô thị, mức độ ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi, nguồn vốn đầu tư.

Việc bố trí cầu vượt đi bộ cũng phải phù hợp định hướng tại Đề án tổ chức, phát triển giao thông đường bộ thành phố Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040 (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 6.6.2025), cùng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 31.3.2024.

Ngay sau khi nhận chỉ đạo của UBND tỉnh, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang cho biết đã có văn bản tham mưu UBND phường giao Ban Quản lý dự án phường Nha Trang chủ trì, lập báo cáo phương án đầu tư dự án cầu đi bộ băng đường Trần Phú.



