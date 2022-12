Chiến sự ngày 300: Tổng thống Ukraine đến Bakhmut, Nga đánh giá hoạt động của quân đội

Tổng thống Zelensky đến Bakhmut

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20.12 đã có chuyến thăm bất ngờ tới thành phố Bakhmut ở vùng Donetsk, nơi đã hứng chịu các cuộc tấn công không ngừng trong vài tháng qua.

Văn phòng của Tổng thống Zelensky cho biết ông đã gặp, nói chuyện và trao huân chương cho các quân nhân Ukraine.

"Bakhmut là pháo đài phía đông của Ukraine", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar, người cũng đến thăm Bakhmut, cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

"Ngày mai là đông phân và đêm sẽ ngắn lại. Đêm đen tối nhất sẽ kết thúc với bình minh chiến thắng của chúng ta", bà Malyar viết.

Ukraine vẫn kiểm soát Bakhmut sau 300 ngày Nga thực hiện chiến dịch quân sự, cản trở mục tiêu của Moscow là kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk và vùng Donbass rộng lớn hơn.

Al Jazeera nhận định chuyến thăm của ông Zelensky "có ý nghĩa quan trọng" do sự khốc liệt của trận chiến giành Bakhmut và sẽ "thúc đẩy tinh thần" của lực lượng Ukraine đóng quân ở đó.

Nga sẽ đánh giá hoạt động của quân đội

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chủ trì một cuộc họp vào ngày 21.12. Trong cuộc họp, ông Putin sẽ đề cập đến hoạt động của các lực lượng vũ trang vào năm 2022 và các nhiệm vụ của lực lượng này trong năm tới.

TASS đưa tin rằng "tại một cuộc họp ở Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng, kết quả hoạt động của lực lượng vũ trang Liên bang Nga vào năm 2022 sẽ được tổng kết, cũng như các nhiệm vụ cho năm tới sẽ được đặt ra".

TASS cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu sẽ có "bài phát biểu quan trọng. Ông Shoigu sẽ báo cáo về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt, số lượng vũ khí và thiết bị quân sự mà quân đội nhận được trong năm tới, việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự, kết quả của các hoạt động quốc tế của Bộ Quốc phòng và bảo trợ xã hội của quân nhân".





TASS đưa tin cuộc họp sẽ có sự tham gia của chỉ huy các quân khu của Nga, các nhánh khác nhau của quân đội và các quan chức liên bang. Khoảng 15.000 quan chức của lực lượng vũ trang Nga sẽ tham gia sự kiện này qua cầu truyền hình.

Quan chức Mỹ: Nga mâu thuẫn nội bộ

The Guardian dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 20.12 rằng tồn tại những quan điểm trái ngược nhau ở Nga về việc có nên tiến hành một cuộc phản công ở Ukraine hay không. Quan chức này cũng nhắc lại rằng Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kyiv bất kể kịch bản nào xảy ra.

“Chắc chắn có một số người [trong nước Nga] mà tôi nghĩ sẽ muốn theo đuổi các cuộc tấn công ở Ukraine. Có những người khác thực sự đặt câu hỏi về khả năng Nga thực sự làm điều đó”, một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Tuần trước, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhniy, nói với The Economist rằng Nga đang chuẩn bị 200.000 binh sĩ mới cho một cuộc tấn công lớn có thể đến từ phía đông, nam hoặc thậm chí từ Belarus vào đầu tháng 1.2023. Nhiều khả năng cuộc tấn công này sẽ diễn ra vào mùa xuân.

Nga chưa bình luận.

Ông Putin ra chỉ đạo mới cho 4 vùng Nga sáp nhập ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tình hình tại 4 khu vực Nga tuyên bố sáp nhập ở Ukraine, bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia, đang "cực kỳ khó khăn".

Nhà lãnh đạo Nga ra lệnh cho các cơ quan an ninh tăng cường giám sát để đảm bảo an ninh biên giới và chống lại các mối đe dọa mới từ nước ngoài và những kẻ phản bội trong nước. Ông Putin còn nhấn mạnh nhiệm vụ của các lực lượng đặc nhiệm là đảm bảo an toàn cho người dân sống ở những khu vực trên.

