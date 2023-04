Chiến sự ngày 407: Pháp kêu gọi Trung Quốc giúp tìm kiếm hòa bình ở Ukraine

Một quân nhân Ukraine chuẩn bị bắn súng cối về phía các vị trí của Nga trên tiền tuyến ở khu vực Donetsk ngày 5.4 AFP

Bakhmut tiếp tục nóng

CNN dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi khoảng 20 cuộc tấn công của Nga ở khu vực gần thị trấn Bakhmut thuộc vùng Donetsk ở miền đông Ukraine trong ngày qua.

"Bakhmut, Avdiivka và Marinka vẫn là tâm điểm của cuộc giao tranh", Bộ Tổng tham mưu cho biết trong bản cập nhật sáng 6.4.

Bản cập nhật nói thêm rằng các lực lượng Nga vẫn đang "cố gắng giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Bakhmut và tiếp tục tấn công nơi này", đồng thời cho biết 15 địa phương đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc pháo kích.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng thông báo lực lượng nước này đã thực hiện 17 cuộc tấn công vào các vị trí và thiết bị quân sự của Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong họp báo ở Ba Lan ngày 5.4 nói rằng quân đội Ukraine đang đối mặt với tình huống khó khăn ở Bakhmut, nhưng Kyiv sẽ đưa ra các quyết định "tương ứng" để bảo vệ lực lượng nước này nếu họ có nguy cơ bị quân Nga bao vây. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng nói chưa đến lúc để làm vậy và việc chuyển giao đạn dược từ các đồng minh sẽ tăng cường khả năng phòng thủ cho quân đội Ukraine.

Theo The Guardian, người xác lập nhóm đánh thuê Wagner của Nga Yevgeny Prigozhin cũng cho biết không có dấu hiệu cho thấy lực lượng Ukraine rời khỏi Bakhmut.

"Phải nói cho rõ rằng lực lượng Ukraine không rời đi đâu hết", ông Prigozhin đăng lên Telegram trong ngày 6.4.

Ông Prigozhin, người từng chỉ trích giới lãnh đạo quân sự hàng đầu của Nga, cũng cho biết ông không hài lòng với sự hỗ trợ nhận được từ các lực lượng chính quy của Nga.

"Vấn đề đầu tiên là đảm bảo rằng hai bên sườn của chúng tôi được bảo vệ tốt. Thứ hai là đảm bảo rằng hàng ngũ chỉ huy được tổ chức hợp lý. Và thứ ba, đó là đạn dược", ông Prigozhin nói thêm trên Telegram.

Ba Lan hỗ trợ Ukraine sản xuất đạn cho xe tăng

Ukroboronprom, nhà sản xuất vũ khí nhà nước của Ukraine ngày 6.4 cho biết họ sẽ tiến hành sản xuất đạn 125mm cho xe tăng từ thời Liên Xô với nhà sản xuất vũ khí Ba Lan Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

Ukroboronprom cho biết Ba Lan sẽ trở thành quốc gia thành viên NATO thứ hai giúp Ukraine sản xuất đạn dược.

"Theo thỏa thuận, các dây chuyền sản xuất mới để sản xuất số lượng lớn đạn 125mm cho xe tăng đã được lên kế hoạch", công ty Ukroboronpromcho biết trong một tuyên bố. Thỏa thuận đã được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Ba Lan vào ngày 5.4.

Ukraine sẽ cung cấp công nghệ và cử các chuyên gia của mình đến các thành phố của Ba Lan, nơi sẽ đặt các cơ sở sản xuất do rủi ro an ninh cao. Các quan chức của Ukroboronprom cho biết Nga đã liên tục tấn công các cơ sở vũ khí, buộc Ukraine phải chuyển nhà máy sản xuất đến các khu vực an toàn hơn.

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Pháp để thúc đẩy hòa bình ở Ukraine

The Guardian dẫn lời một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Pháp để "thúc đẩy mạnh mẽ" các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Phát biểu được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 6.4 tổ chức cuộc gặp đầu tiên trong một loạt cuộc gặp cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh.

Nguồn tin nói thêm rằng ông Tập cho biết mình sẵn sàng gọi điện cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong khi đó, Tổng thống Macron kêu gọi Bắc Kinh không cung cấp bất cứ thứ gì mà Nga có thể sử dụng "trong cuộc xung đột ở Ukraine", nguồn tin cho biết.

Trao đổi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người đi cùng ông Macron trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Tập nói Trung Quốc và Liên minh châu Âu nên tạo ra sự hiểu biết đúng đắn lẫn nhau và tránh hiểu lầm.

Về phần mình, AFP đưa tin bà Von der Leyen nói bà đã cảnh báo Trung Quốc rằng bất kỳ chuyến hàng vũ khí nào tới Nga sẽ "gây tổn hại đáng kể" cho các mối quan hệ.