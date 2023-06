Chiến sự ngày 491: Lý giải nguyên nhân Wagner nổi loạn; tướng Nga 'không bị bắt'

Nghị sĩ Nga lý giải nguyên nhân Wagner nổi loạn

Nghị sĩ Andrei Kartapolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ nổi loạn của Wagner là vì thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin của lực lượng này không đồng ý ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, theo đài RT.

"Như các bạn đã biết, vài ngày trước khi xảy ra cuộc nổi loạn, Bộ Quốc phòng nói rằng tất cả các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phải ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Mọi người bắt đầu thực hiện quyết định này, ngoại trừ ông Prigozhin", ông Kartapolov nói.

Hôm 11.6, ông Prigozhin tuyên bố các thành viên Wagner sẽ không ký hợp đồng với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, chỉ trích ông Shoigu không có năng lực quản lý quân đội.

Nghị sĩ Kartapolov nói rằng sau khi từ chối ký hợp đồng, ông Prigozhin đã được thông báo rằng lực lượng đánh thuê của ông sẽ không còn chiến đấu ở Ukraine nữa và do đó sẽ không nhận được tiền của nhà nước.

Thành viên Wagner tại thành phố Rostov-on-Don của Nga ngày 24.6 REUTERS

Do bị đe dọa cắt nguồn tài trợ, cộng với "những tham vọng quá đáng và ngu ngốc" và bị kích động về mặt cảm xúc nên ông Prigozhin đã phạm tội phản quốc, ông Kartapolov nói.

Hôm 27.6, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng nhà nước Nga tài trợ hoàn toàn cho Wagner, chi trả lương thưởng cho binh sĩ Wagner và công ty của ông Prigozhin cũng kiếm thêm hàng tỉ rúp nhờ cung cấp thực phẩm cho quân đội.

Liên quan cuộc nổi loạn, tờ The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ Washington đã kêu gọi các quan chức Ukraine không thực hiện hành động tấn công nào vào lãnh thổ Nga trong lúc cuộc nổi loạn của Wagner diễn ra. Phía Mỹ cho rằng một cuộc tấn công như vậy không những không gây tác động lớn mà còn tạo cớ để Nga cáo buộc rằng Mỹ hoặc Ukraine đứng sau dàn dựng vụ nổi loạn.

Wagner sẽ không còn chiến đấu tại Ukraine?

Tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, ngày 29.6 nói với Ukrainska Pravda rằng lính đánh thuê của Wagner sẽ không còn chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine.

"Công ty quân sự tư nhân Wagner sẽ không còn tham gia chiến sự trên lãnh thổ Ukraine. Và đây là đơn vị hiệu quả nhất của Liên bang Nga biết cách đạt được thành công bằng bất cứ giá nào", ông Budanov nói.

Tuy vậy, vị chỉ huy tình báo lưu ý rằng một số thành viên Wagner vẫn đang đóng quân ở miền nam Ukraine, cũng như tại căn cứ được thành lập vào năm 2014 ở tỉnh miền đông Luhansk, nhưng không tham gia chiến sự.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết Wagner còn hiện diện tại Luhansk và đánh giá quân số sang Belarus là không quá nhiều. Nhà lãnh đạo nhận định tình hình tại biên giới phía bắc Ukraine, giáp với Belarus, vẫn không thay đổi và trong tầm kiểm soát.

Theo thỏa thuận chấm dứt nổi loạn, các thành viên Wagner được miễn trừ truy tố và có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, về nhà hoặc sang Belarus.

Nghi vấn tung tích tướng Nga

Điện Kremlin ngày 29.6 đã từ chối trả lời các câu hỏi về tướng Sergei Surovikin, phó chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine, trong bối cảnh tình trạng và vị trí của ông đã trở thành bí ẩn kể từ sau vụ nổi loạn của lính đánh thuê Wagner cuối tuần trước.

Tướng Sergei Surovikin, phó chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine REUTERS

Tờ The New York Times dẫn lời giới chức Mỹ cho rằng tướng Sergei Surovikin đã biết trước về kế hoạch nổi loạn của ông Prigozhin. Tướng Surovikin đã vắng mặt kể từ ngày 24.6, khi ông xuất hiện trong một video kêu gọi thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin chấm dứt vụ nổi loạn. Kể từ đó, tin đồn ông đang bị các cơ quan an ninh Nga thẩm vấn đã lan truyền.

Tờ Financial Times ngày 29.6 dẫn lời 3 nguồn tin nói rằng vị tướng đã bị bắt. Tuy nhiên, con gái Veronika của ông cùng ngày nói với website Baza rằng "không có chuyện gì xảy ra" với cha của cô. "Không ai bắt ông ấy cả, và mọi người đang làm công việc của họ", cô Veronika nói.

Nga nói diệt 2 tướng Ukraine

Phát ngôn viên Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.6 thông báo quân đội đã thực hiện đòn không kích vào địa điểm triển khai quân của Ukraine tại thành phố Kramatorsk (tỉnh Donetsk) vào ngày 27.6, trừ khử 2 tướng lĩnh, 50 sĩ quan cùng 20 lính đánh thuê và cố vấn nước ngoài đang trong một cuộc họp.

Ukraine nói 12 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong vụ tấn công tên lửa của Nga nhắm vào một nhà hàng đông người tại Kramatorsk vào tối 27.6. Tuy nhiên, khi được hỏi về vụ việc này, Nga tuyên bố chỉ tấn công mục tiêu quân sự.

Hiện trường vụ nhà hàng tại Kramatorsk bị trúng tên lửa ngày 27.6 REUTERS

Cũng trong thông báo ngày 29.6, ông Konashenkov cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công theo 3 hướng Donetsk, nam Donetsk và Lyman trong vòng 24 giờ qua.

Trước đó, các quan chức quốc phòng và quân sự cấp cao của Ukraine nói nước này đã chiếm thế chủ động chiến lược và đang có bước tiến chậm mà chắc tại miền đông và đông nam.

Xe tăng của Ukraine tại Donetsk ngày 28.6 AFP

Cựu Phó tổng thống Mỹ bất ngờ thăm Kyiv

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, người đang chạy đua giành vị trí ứng viên của đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm 2024, ngày 29.6 bất ngờ thăm Kyiv và dự kiến gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, NBC News đưa tin.

Trả lời đài này từ Kyiv, ông Pence nói rằng chuyến thăm giúp củng cố quyết tâm của ông trong việc đóng góp sức lực, tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ cho Ukraine. Ông Pence là ứng cử viên tổng thống đầu tiên của đảng Cộng hòa gặp Tổng thống Ukraine trong chiến dịch tranh cử.

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence thăm hỏi người dân thị trấn Irpin ngày 29.6 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NBC NEWS

Ngoài gặp gỡ Tổng thống Zelensky, ông Pence còn đến thăm các thị trấn Moshchun, Bucha và Irpin, những nơi bị tàn phá trong giai đoạn đầu của chiến sự.

Khác với hai ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa là ông Donald Trump và ông Ron DeSantis, ông Pence được đánh giá là ủng hộ Ukraine nhiệt thành hơn. Ông Pence hiện bị ông Trump bỏ xa với khoảng cách hơn 30 điểm trong hầu hết các cuộc khảo sát cử tri Cộng hòa, theo Reuters.