Chiến sự ngày 516: Nga đe dọa 'trả đũa cứng rắn' sau các vụ tấn công UAV

Moscow, Crimea bị tấn công bằng UAV

Theo RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Ukraine âm mưu "tấn công khủng bố" Moscow bằng 2 máy bay không người lái (UAV) vào sáng 24.7. Song nỗ lực này đã thất bại khi cả 2 UAV đều bị lực lượng tác chiến điện tử của Nga làm nhiễu sóng và tự rơi.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết UAV đã rơi trúng 2 tòa nhà nhưng không gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Một trong hai tòa nhà nằm trên đại lộ Komsomolsky chạy qua trung tâm Moscow, cách các tòa nhà của Bộ Quốc phòng Nga khoảng 2 km.

Trước đó trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã phá hủy toàn bộ 17 UAV từ Ukraine trong vụ "tấn công khủng bố" ở bán đảo Crimea, theo TASS. Trong đó, 14 UAV bị làm nhiễu sóng và rơi xuống biển Đen hoặc đất liền, bên cạnh 3 chiếc khác bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. Vụ tấn công không gây ra thương vong nhưng một kho đạn đã bị hư hại.

Mặt ngoài một tòa nhà bị UAV rơi trúng ở Moscow hôm 24.7

Đây không phải lần đầu tiên Nga cáo buộc Ukraine tấn công Moscow hay Crimea bằng UAV, trong khi Kyiv trước nay gần như chưa từng công khai thừa nhận tấn công lãnh thổ Nga. Song hôm 24.7, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov dường như đã xác nhận Kyiv đứng sau các vụ tấn công mới nhất.



"Máy bay không người lái đã tấn công thủ đô Nga và Crimea đêm qua. Tác chiến điện tử và phòng không ngày càng ít có khả năng bảo vệ bầu trời của những kẻ chiếm đóng", ông cho biết trên Telegram, theo CNN.

Một nguồn tin quốc phòng Ukraine nói với AFP rằng vụ tấn công nhằm vào Moscow là một "chiến dịch đặc biệt" do tình báo quân sự của Kyiv thực hiện.

Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng cảnh báo rằng Moscow "bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp trả đũa cứng rắn" sau các vụ tấn công bằng UAV.

Nga tấn công hạ tầng ngũ cốc của Ukraine ở sông Danube

Nga đã phá hủy các kho chứa ngũ cốc của Ukraine trên sông Danube trong một vụ tấn công bằng UAV hôm 24.7, nhắm vào tuyến đường xuất khẩu quan trọng của Kyiv trong chiến dịch không kích mà Moscow bắt đầu tiến hành sau khi rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen đầu tuần trước.

Theo Reuters, các đợt tấn công tuần trước của Nga chủ yếu nhằm vào các cảng biển ở Odessa của Ukraine nhưng vụ công trước bình minh ngày 24.7 đã nhằm vào cơ sở hạ tầng dọc theo sông Danube. Tuyến đường xuất khẩu này có tầm quan trọng ngày càng tăng đối với Kyiv kể từ khi thỏa thuận cho phép vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua biển Đen sụp đổ.

Reni, nơi có các nhà kho ngũ cốc bị tấn công, là thành phố nhỏ thuộc tỉnh Odessa với cảng trên sông Danube. Đây là nơi sông Danube tạo thành biên giới tự nhiên với Romania, đồng thời cũng nằm cách biên giới Moldova chỉ vài cây số.

Sau vụ tấn công, Tổng thống Romania Klaus Iohannis cảnh báo rằng an ninh ở biển Đen đang đối mặt với rủi ro. "Sự leo thang gần đây này đặt ra những rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh ở biển Đen. Nó cũng ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển ngũ cốc của Ukraine, do đó ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu", ông tuyên bố trên Twitter, theo AFP.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cùng ngày kêu gọi Moscow quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc biển Đen theo đề xuất mà ông đã đưa ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga nói đã tăng cường sản xuất đạn dược

Nga ngày 24.7 cho biết nước này đã tăng cường đáng kể năng lực sản xuất đạn dược và thiết bị quân sự, giữa lúc cuộc chiến ở Ukraine bước sang tháng thứ 18.

"Từ đầu năm đến nay, nhiều loại vũ khí, trang thiết bị quân sự được sản xuất với số lượng vượt xa năm ngoái. Về đạn dược, chúng tôi đang đạt đến lượng hàng giao đi trong một tháng vượt quá tổng lượng hàng giao đi trong năm ngoái", Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công nghiệp Nga Denis Manturov cho biết, theo AFP.

Trong khi đó, Kyiv được cho là đang phải đối mặt với những thách thức to lớn ở tiền tuyến, bao gồm các bãi mìn dày đặc, hệ thống công sự kiên cố và sức mạnh không quân của Nga, cũng như tình trạng thiếu đạn dược, thiếu huấn luyện và sự mệt mỏi của binh sĩ Ukraine. Theo báo The Wall Street Journal, chiến dịch phản công của Kyiv có nguy cơ rơi vào bế tắc nếu không có thay đổi lớn nào trên chiến trường.

Song Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm 24.7 thông báo họ đã giành lại hơn 12 km2 lãnh thổ ở miền nam đất nước trong tuần qua. Theo bà Maliar, kể từ khi Ukraine khởi động chiến dịch phản công vào đầu tháng 6, tổng diện tích lãnh thổ mà nước này tái chiếm ở miền nam hiện đã lên tới hơn 192 km2, Reuters tường thuật.

Bà Maliar cho biết lực lượng của Kyiv đang tiếp tục tiến lên ở một số khu vực xung quanh hai thành phố Melitopol và Berdiansk (đều thuộc tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam). Trong khi đó ở miền đông Ukraine, tâm điểm giao tranh chính là xung quanh thành phố Bakhmut (thuộc tỉnh Donetsk). Các binh sĩ Ukraine tiếp tục tiến vào sườn phía nam của Bakhmut nhưng ở phía bắc, lực lượng Nga đang "bám sát từng centimet", bà Maliar nói.