Thế giới

Chiến sự tiếp diễn tại Trung Đông giữa tín hiệu đàm phán mới

Vi Trân
15/05/2026 04:52 GMT+7

Israel và Li Băng tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới, trong khi đối thoại giữa Mỹ và Iran vẫn chưa cho thấy tín hiệu khả quan nào.

Israel - Li Băng đàm phán

Hôm qua, quân đội Israel thông báo đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah trên khắp miền nam Li Băng sau khi phát cảnh báo sơ tán, theo AFP. Cùng ngày, nhiều dân thường Israel bị thương sau khi máy bay không người lái Hezbollah rơi xuống lãnh thổ. Đợt tấn công diễn ra ngay trước khi phái đoàn 2 bên tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới tại Mỹ trong ngày 14.5. Trong lần gặp nhau gần nhất vào ngày 23.4 tại Nhà Trắng, Israel và Li Băng đồng ý gia hạn ngừng bắn thêm 3 tuần với sự trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bất chấp những vụ tấn công qua lại, thỏa thuận được cho là vẫn duy trì hiệu lực và sẽ hết hạn vào ngày 17.5. Một quan chức Li Băng nói nước này sẽ tìm cách "củng cố thỏa thuận ngừng bắn" trong cuộc đàm phán mới nhằm "chấm dứt chết chóc và sự tàn phá".

Israel không kích mục tiêu tại làng Jarjouaa, miền nam Li Băng ngày 13.5

Hezbollah bắt đầu tấn công Israel từ tháng 3 để đáp trả việc Mỹ và Israel mở chiến dịch chống Iran vào cuối tháng 2. Chính quyền Beirut cho biết tính đến nay, các cuộc oanh tạc của Israel đã làm hơn 2.800 người thiệt mạng tại Li Băng. Con số này được cho là đã bao gồm các thành viên của Hezbollah. Mỹ ủng hộ Li Băng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nhưng cũng kêu gọi nước này có hành động giải giáp Hezbollah, tổ chức chính trị - quân sự đồng minh của Iran. Trong khi đó, một trong những điều kiện của Iran trong cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ là Israel phải dừng hành động tấn công tại Li Băng.

70 trẻ em thiệt mạng ở Bờ Tây, UNICEF lên án Israel

Mỹ nhắc lại lằn ranh đỏ

Quá trình đàm phán giữa Iran và Mỹ đến nay vẫn chưa có bước tiến mới sau khi Tổng thống Trump bác bỏ điều kiện của Tehran. Phó tổng thống Mỹ J.D Vance hôm 13.5 cho biết ông tin cuộc đàm phán với Iran đã đạt tiến triển nhưng lưu ý rằng vẫn chưa chắc bước tiến đó có làm hài lòng Tổng thống Trump hay không. "Lằn ranh đỏ là rất đơn giản. Tổng thống Trump cần cảm thấy tự tin rằng chúng ra đã thiết lập một số biện pháp bảo vệ để Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Vance nói.

Về phần mình, Iran khẳng định nước này không có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng cương quyết bảo vệ quyền làm giàu uranium để phục vụ mục đích dân sự. Bất chấp quá trình đàm phán gặp bế tắc, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn đang duy trì hiệu lực. Iran tuyên bố nước này đang kiểm soát eo biển Hormuz, trong khi hải quân Mỹ vẫn phong tỏa tàu thuyền ra vào cảng Iran. Hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố mọi tàu thuyền thương mại đều có quyền đi qua eo biển Hormuz nếu hợp tác với lực lượng Iran.

Israel thả pháo sáng tại Arnoun, miền nam Li Băng rạng sáng 14.5

Thủ tướng Israel bí mật thăm UAE ?

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 13.5 thông báo nhà lãnh đạo đã có chuyến thăm bí mật đến UAE để gặp Tổng thống Mohamed bin Zayed Al Nahyan ngay giữa lúc cao điểm chiến sự với Iran. "Chuyến thăm đã dẫn đến bước đột phá lịch sử trong quan hệ giữa Israel và UAE", văn phòng thông báo.

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao UAE tuyên bố thông tin về chuyến thăm của ông Netanyahu hay sự hiện diện của một phái đoàn quân sự Israel là "vô căn cứ". Nước này nhấn mạnh quan hệ với Israel là công khai và không dựa trên sự bí mật hay thỏa thuận ngầm nào. UAE là một trong những nước Ả Rập bình thường hóa quan hệ với Israel vào năm 2020. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói Văn phòng Thủ tướng Israel đã công khai điều mà lực lượng an ninh Iran đã nắm được từ lâu. Ông cảnh báo việc "gây thù" với Iran là "canh bạc ngu ngốc" và việc "cấu kết với Israel để làm điều đó là không thể tha thứ".

