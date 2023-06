Chiến sự tối 12.6: Tuyên bố mới của mỗi bên giữa lúc Ukraine phản công Nga

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 12.6 tuyên bố các lực lượng nước này đã đẩy lùi những nỗ lực tấn công của Ukraine ở hai tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia, thuộc miền đông và nam Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga còn thông báo lực lượng Nga đã tấn công các mục tiêu bằng tên lửa có độ chính xác cao được phóng từ biển, theo Reuters.

Trước đó, Nga khẳng định Ukraine đã bắt đầu tiến hành cuộc phản công từ ngày 4.6, trong khi đến ngày 10.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới xác nhận cuộc phản công đang diễn ra.

Trong khi đó, quân đội Ukraine hôm nay 12.6 tuyên bố đã giành lại ngôi làng thứ tư mang tên Storozheve trong một cụm các khu định cư ở phía đông nam, theo Reuters.

Trước đó một ngày, Ukraine nói các lực lượng của họ đã giành lại 3 ngôi làng, gồm Blahodatne, Neskuchne và Makarivka, nằm ở rìa tỉnh Donetsk bên cạnh tỉnh Zaporizhzhia. Storozheve tiếp giáp với Blahodatne và Makarivka, cách tiền tuyến khoảng 5 km.

Một hình ảnh được lấy từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 10.6 cho thấy những gì được cho là xe bọc thép bị phá hủy của lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Donetsk Reuters

Một số blogger quân sự nổi tiếng của Nga cho rằng cuộc chiến giành Makarivka vẫn đang diễn ra dữ dội nhưng xác nhận lực lượng Ukraine đã giành được Blahodatne và Neskuchne.



Cho đến nay, Nga vẫn khẳng định cuộc phản công của Ukraine là thất bại, đăng tải hình ảnh các phương tiện chiến đấu do Mỹ và Đức sản xuất bị phá hủy, theo Reuters. Nga đã xây dựng các công sự rộng lớn để phòng thủ trước cuộc phản công của binh sĩ Ukraine do phương Tây huấn luyện và trang bị.

Trong bản cập nhật chiến sự sáng nay 12.6, Bộ tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng trong 24 giờ trước đó, 25 trận chiến đã nổ ra gần các thành phố Bakhmut, Avdiivka và Maryinka thuộc tỉnh Donetsk và gần khu Bilohorivka trong tỉnh Luhansk, cũng thuộc miền đông Ukraine.

Ukraine nói tái kiểm soát 4 làng trong cuộc phản công

Phát ngôn viên Serhiy Cherevatyi của Bộ chỉ huy quân sự miền đông Ukraine cho hay các lực lượng Ukraine đã tiếp tục phản công vào hai bên sườn của Bakhmut và đã đẩy lùi lực lượng Nga tới 700 m. Trong tháng trước, Nga tuyên bố đã giành được Bakhmut sau một số trận giao tranh đẫm máu nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ukraine đạt được gì mới được xem là phản công thành công?

Tờ The New York Times ngày 10.6 dẫn lời một số quan chức Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cho hay phương Tây sẽ coi cuộc phản công của Ukraine là thành công nếu Kyiv giành lại các khu vực quan trọng đã mất vào tay Moscow hoặc giáng một đòn "làm suy yếu" các lực lượng Nga.

Kết quả của cuộc phản công có thể sẽ tác động đến sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine và các cuộc thảo luận trong tương lai về đảm bảo an ninh cho nước này, theo The New York Times.

Chuyên gia nói phản công của Ukraine thiếu yếu tố quan trọng là F-16

Cũng theo The New York Times, các quan chức Mỹ và EU tuyên bố việc quyết định điều gì được coi là thành công trong hoạt động được chờ đợi từ lâu là tùy thuộc vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky trước đây cho hay ông muốn các lực lượng của mình giành lại tất cả đất đai đã mất vào tay Nga, bao gồm các vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga, gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, và các vùng Zaporizhzhia và Kherson - cùng với bán đảo Crimea, nơi Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Quân nhân Ukraine ngồi trên xe bọc thép chở quân ở tỉnh Zaporizhzhia ngày 11.6 AFP

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và châu Âu thừa nhận rằng việc đẩy toàn bộ lực lượng của Nga ra khỏi những vùng đất do họ kiểm soát ở Ukraine là rất khó xảy ra, theo The New York Times.

Phương Tây đang thảo luận về 2 kịch bản. Đầu tiên là "quân đội Ukraine giành lại và giữ vững những vùng lãnh thổ quan trọng" và thứ hai là quân đội Kyiv sẽ giáng "một đòn làm suy yếu, buộc Điện Kremlin phải đặt câu hỏi về tương lai của các lựa chọn quân sự của họ ở Ukraine.

Binh sĩ Nga được trao huân chương sau khi tiêu diệt xe tăng phương Tây

Hôm 8.6, tạp chí Politico đưa tin rằng Nhà Trắng đang theo dõi tiến độ của cuộc phản công ở Ukraine, vì các quan chức Mỹ tin rằng danh tiếng của Tổng thống Joe Biden phụ thuộc vào kết quả của cuộc phản công.

Ukraine muốn có thêm xe tăng từ Đức

Trong một cuộc phỏng vấn được báo Tagesspiegel đăng ngày 11.6, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrey Melnik cho hay Kyiv cần nhiều xe tăng của Đức trong bối cảnh giao tranh dữ dội với Nga, theo Đài RT.

Yêu cầu này được đưa ra sau khi Moscow tuyên bố lực lượng Nga đã phá hủy một số xe tăng Leopard do Đức sản xuất đồng thời đẩy lùi các nỗ lực của Kyiv nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga.

Ông Melnik cho rằng quân đội Đức có thể dành ra nhiều hơn 18 chiếc xe tăng Leopard 2 mà họ đã giao cho Ukraine, đồng thời lưu ý rằng Berlin có hơn 300 xe tăng loại này trong kho vũ khí của mình. Ông còn cho rằng số lượng xe tăng Leopard được cung cấp cho Ukraine có thể "tăng gấp ba lần mà không gây nguy hiểm cho khả năng tự vệ của Đức".

Nga nói tàu chiến Priazovye phá hủy 6 xuồng không người lái tự sát cao tốc

Ngoài xe tăng, Berlin cũng có thể cung cấp cho Kyiv thêm "60 xe chiến đấu bộ binh Marder (IFV)", theo ông Melnik. Tổng cộng, Đức đã gửi tới Ukraine 40 chiếc IFV loại này, đồng thời hứa hẹn sẽ cung cấp thêm 20 chiếc nữa trong thời gian tới.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Đức đối với yêu cầu trên của Ukraine.

