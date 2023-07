Chiến sự tối 17.7: Hải quân Ukraine và điệp viên SBU tấn công cầu Crimea?

Cầu Crimea nối bán đảo Crimea với lục địa Nga bị thiệt hại trong vụ tấn công AFP

Hãng AFP ngày 17.7 dẫn một nguồn tin Ukraine cho hay Hải quân Ukraine và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành tấn công vào ban đêm tại cầu Crimea nối bán đảo Crimea với đại lục Nga.

"Cuộc tấn công hôm nay tại cầu Crimea là chiến dịch đặc biệt của SBU và hải quân (Ukraine)", nguồn tin tiết lộ và cho biết cuộc tấn công được tiến hành bởi những chiếc xuồng không người lái.

"Thật khó để tiến đến cầu, nhưng sau cùng điều đó đã có thể làm được", theo nguồn tin. Cầu Crimea hay còn gọi là cầu Kerch bắc qua eo biển Kerch, là một tuyến kết nối quan trọng để chuyển nguồn tiếp tế đến các binh sĩ Nga tham chiến tại Ukraine.

Tương tự, ba hãng truyền thông Ukraine gồm Đài Suspilne, The New Voice of Ukraine và trang tin Ukrainska Pravda dẫn các nguồn tin ẩn danh cho rằng SBU và Hải quân Ukraine đã tấn công cầu Crimea, theo Reuters.

Các nhân viên điều tra Nga trên cây cầu vào ngày 17.7 AFP

Cây cầu này từng bị phá hủy một phần trong vụ nổ xe tải vào tháng 10.2022. Moscow cáo buộc Kyiv đứng sau vụ tấn công đó và Ukraine gần đây gián tiếp thừa nhận.

"Bất kỳ cấu trúc phi pháp nào được sử dụng để cung cấp các công cụ giết người hàng loạt của Nga đều nhất thiết chỉ tồn tại trong thời gian ngắn", ông Mykhailo Podolyak, Trợ lý Tổng thống Ukraine viết trên Twitter, nhưng không đề cập trực tiếp vụ tấn công mới nhất.

Trên Telegram, SBU viết rằng "cây cầu đã ngủ trở lại". Phát ngôn viên SBU Artem Dekhtiarenko cho hay giới tình báo Ukraine đang theo dõi diễn biến sau vụ việc. "Chúng tôi đang quan tâm theo dõi khi (cây cầu) một lần nữa không thể chịu được tải trọng quân sự", ông nói.

Trong khi đó, trang tin The Kyiv Independent dẫn lời phát ngôn viên Natalia Humeniuk của Bộ Tư lệnh chiến dịch miền Nam Ukraine cho rằng rằng vụ nổ cầu Crimea ngày 17.7 có thể là "sự khiêu khích có kế hoạch" của Nga vì Moscow chần chừ trong việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc biển Đen.

Chính phủ Ukraine từ chối bình luận về vụ nổ cầu Crimea, trong khi SBU và Hải quân Ukraine từ chối nói rằng họ có liên quan hay không.

Cáo buộc của Nga

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine tiến hành vụ tấn công cây cầu, với sự liên quan của Anh và Mỹ. Tuy nhiên, bà chưa đưa ra chứng cứ liên quan, theo Reuters.

"Vụ tấn công cầu Crimea hôm nay do Kyiv thực hiện", phát ngôn viên này cho biết và nói rằng vụ việc "có tất cả các dấu hiệu của một nhóm tội phạm có tổ chức quốc tế".

"Các quyết định được đưa ra bởi những quan chức và quân đội Ukraine với sự tham gia trực tiếp của các cơ quan tình báo và chính trị gia Mỹ và Anh", theo bà Zakharova. Anh và Mỹ không lập tức bình luận về phát biểu trên.

Vụ việc khiến 2 người thiệt mạng và một người bị thương. Phía Nga cho biết đây là một cặp đôi và người bị thương là con gái của họ đang đi cùng ô tô.

Cơ quan chức năng Nga đã tạm dừng lưu thông qua cầu. Đến chiều ngày 17.7, TASS dẫn lời quan chức Oleg Kryuchkov tại Crimea cho hay dịch vụ xe buýt từ bán đảo đến đại lục Nga đã được phục hồi, nhưng hành khách phải trung chuyển.

Xe khách sẽ sớm có thể rời Crimea bằng phà, trong khi xe tải chỉ có thể rời đi bằng cách đi vòng lên phía bắc quanh biển Azov, ông cho biết. Hiện Ủy ban Điều tra Nga đã cử người đến hiện trường xem xét.

Nga dừng thỏa thuận ngũ cốc

Theo Reuters, Điện Kremlin ngày 17.7 cho biết Nga đã dừng tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen.

Thỏa thuận đạt được vào tháng 7.2022 với Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu bằng cách cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bị phong tỏa do chiến sự.

Thỏa thuận đã được gia hạn nhiều lần, nhưng hết hạn vào ngày 17.7. Trước đó, Nga nói rằng các điều kiện để gia hạn đã không được đáp ứng.

Theo TASS, Bộ Ngoại giao Nga trước đó tuyên bố rằng phần của Nga trong thỏa thuận đã không được thực hiện.

Nga kiên quyết đòi khôi phục khả năng tiếp cận của các tàu của mình tới các cảng nước ngoài, bình thường hóa tình hình với bảo hiểm tàu chở hàng khô và kết nối lại Ngân hàng Nông nghiệp Nga với hệ thống thanh toán liên ngân hàng SWIFT.

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho hay lực lượng nước này giành kiểm soát gần 18 km2 lãnh thổ ở phía đông và phía nam trong tuần qua.

Tổng cộng trong đợt phản công từ đầu tháng 6, phía Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hơn 210 km2, theo bà Maliar.

Về phía Nga, hãng TASS ngày 17.7 đưa tin phía Nga đã ngăn chặn nỗ lực thâm nhập của "một nhóm phá hoại và do thám" Ukraine tại vùng ven đảo Veliky và 2 nỗ lực khác của các binh sĩ Ukraine nhằm vượt sông Dnipro ở tỉnh Kherson.

Theo đó, lực lượng Nga còn phá hủy một hệ thống rốc két phóng loạt Verba của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro và 2 khẩu súng cối 120 mm tại khu vực này.