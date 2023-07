Nga đặt mìn tinh vi, Ukraine chật vật gỡ mìn

Theo các binh sĩ Ukraine, từ vài tháng trước, trong lúc nước này chuẩn bị phản công, ở phía đối phương, Nga cũng bắt đầu hoạt động đặt mìn quy mô lớn, bao gồm mìn chống tăng và mìn sát thương xung quanh các cứ điểm của quân Nga. Điều này đã cản trở đáng kể bước tiến của các lực lượng Ukraine.

Nhiều cách Nga đặt mìn

"Bạn không thể làm bất cứ điều gì chỉ với một chiếc xe tăng với vài lớp giáp vì bãi mìn quá sâu. Sớm hay muộn, xe tăng sẽ dừng lại, và sau đó nó sẽ bị hỏa lực tập trung tiêu diệt", Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny nói với tờ The Washington Post.



Một quả mìn chống tăng được tìm thấy ở làng Neskuchne, tỉnh Donetsk ngày 8.7 REUTERS

Chính vì thế, Ukraine thay đổi chiến lược, trong đó, binh sĩ rời xe tăng để đảm nhận trọng trách cực nguy hiểm đến tính mạng: rà phá các bãi mìn được trang bị chất nổ trên khắp các khu vực bán kính tới 16 km.

Những binh sĩ được giao nhiệm vụ gỡ mìn dùng các đầu dò dài và máy dò kim loại để gõ nhẹ vào mặt đất dọc theo hướng tiến quân để xác định bẫy mìn và đảm bảo chúng không phát nổ.

Tờ The New York Times dẫn lời Thiếu tá Maksym Prysyazhnyuk, một chuyên gia rà phá bom mìn của Ukraine cho biết lý do Kyiv phải dùng cách này là vì các quả mìn do quân đội Nga cài ở chiến trường miền đông thường được thiết lập theo cơ chế tự phát nổ khi bị chạm vào.

Bên cạnh đó, lực lượng phá mìn Ukraine xác định vị trí của các bẫy bằng cách tìm kiếm xác những con vật đã chết gần đó. Đồng thời, thanh sợi thủy tinh cũng được sử dụng thay cho máy dò kim loại để rà các loại mìn để đảm bảo an toàn, theo Business Insider. Trong những trường hợp không thể gỡ mìn, các chuyên gia Ukraine sẽ thực hiện các phương pháp như sử dụng dây thừng hoặc thiết bị móc để kích nổ từ xa.

Tuy nhiên, các giải pháp này không phải lúc nào cũng khả thi bởi Nga có rất nhiều cách đặt mìn. Ukraine cũng phải đối mặt với cái gọi là mìn nhảy, được thiết kế để phóng ra mảnh đạn sau khi bị dẫm lên, khiến những người lính dù không đứng quá gần cũng bị trúng những mảnh nhựa và kim loại.

Lực lượng Ukraine rà mìn và đạn chưa phát nổ tại khu vực Kyiv hồi tháng 4 REUTERS

Các loại mìn nhựa, thường có màu xanh lá cây, cũng nằm rải rác khắp chiến địa. Các vết thương do mìn nhựa gây ra đặc biệt khó điều trị, vì các bác sĩ không thể xác định vị trí mảnh đạn nhựa găm vào cơ thể bằng các phương pháp truyền thống như chụp X-quang.



Khó khăn chất chồng cho Ukraine

Trong bài phát biểu ngày 14.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận nước này gặp khó khăn trong tiến công. Theo ông Zelensky, các lực lượng Nga ở chiến trường miền nam và đông đang đầu tư mọi thứ có thể để ngăn chặn cuộc phản công của quân đội Ukraine.

Một quan chức cấp cao của Ukraine phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết Kyiv đã nhận được ít hơn 15% số lượng thiết bị kỹ thuật cần thiết trong rà phá bom mìn, bao gồm MICLIC, mà họ yêu cầu từ trước khi phản công bắt đầu. Chỉ mới có vài MICLIC được gửi cho Ukraine vào tuần trước. The Washington Post đưa tin, trước phàn nàn từ Ukraine, các quan chức Mỹ cho biết họ đã cung cấp gần như mọi loại thiết bị mà Kyiv yêu cầu trước cuộc phản công và không phải lúc nào cũng Washington cũng có thể đáp ứng mọi nhu cầu như vậy.

Việc các bẫy mìn Nga được bố trí khắp nơi cũng khiến Ukraine quyết định giữ lại một số lữ đoàn tinh nhuệ và vũ khí từ phương Tây, vốn được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt trong đợt phản công lần này. Hiện quân đội Ukraine đang đối mặt áp lực lớn, khi họ phải chứng minh chiến lược phản công có hiệu quả nhằm đảm bảo phương Tây "có lý do" để tiếp tục gửi viện trợ.

Bên cạnh đó, theo The Washington Post, Ukraine cũng đang thua kém Nga về ưu thế trên không. Moscow có lực lượng máy bay không người lái có thể theo dõi và phá hủy bất kỳ hệ thống rà phá bom mìn nào của Kyiv bằng pháo và tên lửa. Điều này đã buộc Ukraine chuyển hoạt động rà mìn sang buổi chiều tối, để né hệ thống giám sát của Nga.

Ngoài ra, không gì có thể đảm bảo là Nga sẽ không đặt lại mìn. Theo The Washington Post, Moscow có thể thả nhiều mìn hơn từ máy bay không người lái tại các khu vực mà quân đội Ukraine đã dọn sạch. Một khi Ukraine đến được chiến hào của Nga và giành được vị trí mới, thì nơi đó cũng có thể bị cài mìn. Hơn nữa, các bãi mìn như vậy cũng sẽ khiến việc tiếp viện của Ukraine và sơ tán những người bị thương ngày một khó khăn hơn.