Chiến sự tối 18.5: Ukraine bắn hạ 29 tên lửa, thả bom xuống lãnh thổ Nga?

Quân đội Ukraine hôm nay 18.5 tuyên bố đã bắn hạ 29 trong số 30 tên lửa do Nga phóng trong những giờ đầu cùng ngày, theo Reuters.

Quân đội Ukraine nói rằng 30 tên lửa do Nga phóng trong đêm bao gồm tên lửa hành trình được phóng từ biển, trên không và trên bộ. Quân đội Ukraine còn tuyên bố đã bắn hạ hai máy bay không người lái (UAV) tấn công và hai UAV do thám do Nga phóng.

Các quan chức Ukraine cho hay khói đen bao trùm bầu trời Kyiv trong cuộc tấn công thứ 9 vào thủ đô trong tháng này. "Tất cả các mục tiêu trên bầu trời Kyiv đã bị bắn hạ", Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Một vụ nổ tên lửa được nhìn thấy ở Kyiv ngày 18.5 Reuters

Trong khi đó, giới chức ở Odessa nói rằng một cơ sở công nghiệp không xác định đã bị tấn công khi một tên lửa lao xuống đất sau khi bị hệ thống phòng không đánh chặn, khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương. Đến tối 18.5 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Trước đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tất cả 18 tên lửa do Nga phóng vào Kyiv trong những giờ đầu ngày 16.5, trong đó có 6 tên lửa bội siêu thanh Kinzhal.

Moscow sau đó phủ nhận việc mất 6 tên lửa bội siêu thanh Kinzhal. Moscow khẳng định đã phá hủy một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất trong các cuộc tấn công hôm 16.5 nhưng Ukraine phủ nhận điều này.

Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuriy Ihnat hôm nay cho hay hệ thống Patriot vẫn đang được Kyiv sử dụng. "Vì vậy, tôi yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh. Lực lượng phòng không đang hoạt động và sẽ tiếp tục bảo vệ", ông Ihnat phát biểu trên truyền hình Ukraine.

Ukraine giành thêm lãnh thổ xung quanh Bakhmut

Quân đội Ukraine hôm nay 18.5 tuyên bố đã giành được nhiều lãnh thổ mới trong cuộc giao tranh dữ dội với lực lượng Nga quanh thành phố Bakhmut ở phía đông, theo Reuters.

"Mặc dù thực tế là các đơn vị của chúng tôi không có lợi thế về thiết bị ... và nhân sự, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến vào sườn (thuộc phía Nga) và bao phủ khoảng cách từ 150 đến 1.700 m", phát ngôn viên quân đội Ukraine Serhiy Cherevatyi tuyên bố trên truyền hình.

Ông Cherevatyi không nói rõ thành quả trên đạt được trong khoảng thời gian nào. Trong tuần qua, Kyiv nói rằng họ đã tăng cường áp lực lên lực lượng Nga ở phía bắc và phía nam Bakhmut.

Trong khi đó, ông Yevgeny Prigozhin, chỉ huy nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga, hôm nay cáo buộc các đơn vị quân đội chính quy Nga đã rút lui 570 m về phía bắc thành phố Bakhmut, khiến các chiến binh của ông gặp nguy cơ bị tấn công.



Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của phía Ukraine cũng như cáo buộc từ ông Prigozhin.

UAV Ukraine thả bom xuống lãnh thổ Nga?

Thống đốc Roman Starovoyt của vùng Kursk thuộc Nga hôm nay nói rằng hai người đã bị thương khi một máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine thả bom xuống một cơ sở thể thao và giải trí trong vùng vào sáng cùng ngày, theo Đài RT.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Glushkovo, cách biên giới Ukraine khoảng 10 km. Ông Starovoyt còn nói rằng hai nạn nhân là người dân địa phương, bị thương nhẹ do mảnh đạn và họ đã được đưa đến bệnh viện. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Hôm 17.5, ông Starovoyt đã nói về vụ pháo kích mới nhất, trong đó có ít nhất 11 quả đạn rơi xuống khu vực, khiến một người đàn ông bị thương và một đường dây điện bị hư hỏng.

Dấu hiệu Ukraine sẵn sàng phản công?

Trước những đòn hỏa mù Ukraine liên tục tung ra về thời điểm bắt đầu phản công, giới phân tích quân sự nêu dấu hiệu cho thấy Kyiv đã thực sự sẵn sàng "nổ súng".

Ukraine trong nhiều tháng qua đã báo hiệu rằng các lực lượng nước này sẽ triển khai một cuộc phản công Nga quy mô lớn. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất vào lúc này là cuộc phản công đã diễn ra hay chưa, bởi đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Ukraine đã tiến hành những bước đầu tiên trong kế hoạch.

Bệnh viện Nhật sẽ điều trị cho hai binh sĩ Ukraine

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay 18.5 thông báo sẽ điều trị cho hai binh sĩ Ukraine bị thương tại một bệnh viện ở Tokyo, theo Reuters.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay Bệnh viện Trung ương của Lực lượng Phòng vệ có kế hoạch tiếp nhận hai binh sĩ Ukraine bị thương vào tháng tới để điều trị phục hồi chức năng. Bộ này không cung cấp thông tin chi tiết về bản chất vết thương của hai binh sĩ hoặc liệu bệnh viện có tiếp nhận thêm binh sĩ bị thương từ Ukraine trong tương lai hay không.

Đây là lần đầu tiên bệnh viện nói trên điều trị cho binh sĩ nước ngoài, theo Reuters dẫn lời một nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền Nhật Bản. Nghị sĩ này cho biết thêm các chi phí liên quan có thể sẽ do phía Nhật chi trả.

