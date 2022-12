Chiến sự tối 20.12: Ông Putin nói tình hình ‘cực kỳ khó khăn’, ra chỉ đạo mới

Tỉnh trưởng Yaroslav Yanushevych của tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine hôm nay 20.12 cho biết 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng Nga nhắm vào tỉnh này hôm 19.12, theo trang The Kyiv Independent. Ông Yanushevych còn nói rằng các lực lượng Nga đã tấn công khu vực 42 lần, sử dụng pháo, súng cối, hệ thống rốc két phóng loạt, xe tăng và tên lửa.

Cũng theo ông Yanushevych, các khu dân cư ở thành phố Kherson mà lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát trong tháng 11 đã bị tấn công, và một cơ sở hạ tầng quan trọng, một cơ sở giáo dục, tòa nhà hành chính, cũng như các tòa nhà tư nhân và chung cư đã bị nhắm mục tiêu.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Lực lượng Ukraine sẽ làm gì sau khi lực lượng Nga rút khỏi Kherson?

Tình hình "cực kỳ khó khăn"

Phát biểu nhân Ngày Lực lượng An ninh Nga hôm nay 20.12, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng tình hình trong 4 khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia ở Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập “cực kỳ khó khăn”, theo Reuters.

Trước thềm Ngày Lực lượng An ninh, ông Putin hôm 19.12 đã nhấn mạnh nhiệm vụ của các lực lượng đặc nhiệm là đảm bảo an toàn cho người dân sống ở 4 khu vực nói trên. “Nhiệm vụ của các bạn là làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo an ninh tối đa cho họ, tôn trọng các quyền và tự do của họ”, ông Putin nói, đồng thời hứa sẽ cung cấp cho các lực lượng đặc nhiệm "thiết bị và vũ khí hiện đại hơn”, theo Reuters.

Xem thêm: Tổng thống Putin chỉ đạo củng cố biên giới, đảm bảo an ninh tại các khu vực đã sáp nhập ở Ukraine

Mỹ nói theo dõi sát sao binh sĩ Nga ở Belarus

Trong cuộc họp báo ngày 19.12, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng Mỹ đang theo dõi chặt chẽ sự hiện diện quân sự của Nga tại Belarus và sẽ tiếp tục việc này, theo trang The Kyiv Independent.

Bà Jean-Pierre còn nói rằng Belarus cung cấp sự hỗ trợ cho Nga và cho phép sử dụng lãnh thổ Belarus làm nơi đóng quân cho các lực lượng Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại thủ đô Minsk vào ngày 19.12, trong bối cảnh ngày càng có nhiều thông tin cho rằng Moscow đang đẩy mạnh việc triển khai các phương tiện quân sự tới Belarus.

Belarusian Hajun, tổ chức chuyên theo dõi hoạt động di chuyển của binh sĩ Nga, cho rằng Moscow đã chuyển ít nhất 50 xe tải quân sự Ural đến Belarus vào ngày 16.12.

Nga cũng được cho là đã triển khai thêm máy bay quân sự tới Belarus, bao gồm cả những chiếc có khả năng mang tên lửa đạn đạo Kinzhal, theo The Kyiv Independent. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Moscow đối với tuyên bố trên của bà Jean-Pierre.

Xem thêm: Tổng thống Belarus dự đoán chiến sự Nga-Ukraine sẽ sớm kết thúc

Ông Putin đã nói gì trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus?

Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp Belarus về việc tạo ra một "không gian phòng thủ thống nhất" trong chuyến thăm Minsk ngày 19.12.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi với người đồng cấp Belarus, Alexander Lukashenko, về việc làm sâu sắc thêm quan hệ quân sự và kinh tế giữa hai đồng minh thân cận, trong bối cảnh Ukraine ngày càng lo ngại rằng Moscow đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới từ Belarus.





Xuất hiện cùng nhau sau cuộc hội đàm tại Minsk (thủ đô Belarus) ngày 19.12, ông Putin và ông Lukashenko đã nói về việc hai nước cần phải chống lại áp lực kinh tế từ phương Tây và duy trì quan hệ quân sự bền chặt. Song cả hai không thể hiện sự liên kết rõ ràng giữa những nỗ lực đó với cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, theo báo The New York Times.

'Mặt trận khốc liệt' khác đằng sau chiến sự ở Ukraine

Giới phân tích cho rằng những thiệt hại về kinh tế của Ukraine dẫn đến việc gia tăng chi phí của Mỹ và đồng minh, được cho là nỗ lực của Moscow khiến phương Tây từ bỏ hỗ trợ Kyiv.

Suốt hơn 2 tháng dùng tên lửa và máy bay không người lái tấn công, Nga đã gây thiệt hại lớn đối với hạ tầng trọng yếu và khiến mọi dự báo về thiệt hại kinh tế của Ukraine đều tăng vọt.

Theo tờ The Washington Post, dù Moscow khẳng định động thái trên nhằm vào tiềm lực quân sự của Ukraine, giới quan sát cho rằng đây còn là một “mặt trận” mà Moscow tập trung nhằm khiến phương Tây từ bỏ vì hỗ trợ Kyiv quá tốn kém.

Xem thêm: 'Mặt trận khốc liệt' khác đằng sau chiến sự ở Ukraine