Chiến sự tối 23.2: Ukraine đẩy lùi 90 cuộc tấn công, Nga dùng tên lửa mới?

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine sáng nay 23.2 tuyên bố đã đẩy lùi 90 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ trước đó ở miền đông Ukraine, theo trang The Kyiv Independent.

Quân nhân Ukraine lái xe tăng gần thành phố tiền tuyến Bakhmut trong tỉnh Donetsk ở miền đông ngày 21.2 Reuters

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tiến hành 19 cuộc không kích và 37 cuộc tấn công từ các hệ thống rốc két trong 24 giờ trước đó, gây thiệt hại cho nhiều thị trấn và ngôi làng.

Quân đội Ukraine còn nói rằng mối đe dọa về việc Nga phóng tên lửa "vẫn ở mức cao trên khắp Ukraine". Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền hình Ukraine ngày 22.2, Tỉnh trưởng Serhiy Haidai của tỉnh Luhansk thuộc miền đông Ukraine nói rằng Lực lượng Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine gần thành phố Kreminna nhưng bị đẩy lùi và mất một số thiết bị hạng nặng.

Nga chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công mới ở Donetsk?

Bộ Quốc phòng Anh ngày 23.2 nhận định các cuộc pháo kích dữ dội ở thành phố Vuhledar thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác trong khu vực, mặc dù đã chịu những thất bại nặng nề, theo The Kyiv Independent.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, các lực lượng Ukraine đã duy trì các tuyến đường tiếp tế xung quanh thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, bất chấp những nỗ lực của Nga bao vây thành phố này. Cuộc giao tranh giữa hai bên diễn ra căng thẳng trong 2 ngày qua.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng chiến dịch Vuhledar có lẽ vẫn thuộc trách nhiệm của Nhóm Lực lượng miền đông của Nga. Chỉ huy của lực lượng này là tướng Rustam Muradov có thể đang đối mặt áp lực đáng kể là phải đạt được kết quả tốt hơn sau khi bị chỉ trích nặng nề vì những thất bại trước đó. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Lính đánh thuê Wagner được cung cấp đạn dược?

Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập lực lượng lính đánh thuê Nga Wagner, hôm nay 23.2 cho hay số đạn dược rất cần thiết cho lực lượng của ông đã được gửi đi, sau một cuộc tranh cãi công khai mà trong đó ông đã cáo buộc lãnh đạo quân đội Nga phản bội, theo Reuters.

Ông Prigozhin hôm 22.2 đã công bố một hình ảnh rùng rợn về hàng chục người đàn ông mà ông nói đã bị giết vì các chỉ huy bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã giữ lại đạn dược để chọc giận ông. Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc đó.

Trong một đoạn ghi âm hôm hôm nay, ông Prigozhin cho hay ông cảm thấy áp lực mà ông và những người khác gây ra cho Bộ Quốc phòng đã mang lại kết quả, và ông đã được thông báo rằng đạn dược hiện đang được chuyển đến cho lực lượng của ông ở Ukraine.

Nga dùng thử hệ thống tên lửa mới cho cuộc chiến ở Ukraine?

Chuyên gia Nga Alexander Mikhailov hôm nay nhận định với Hãng tin TASS rằng khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã trở thành bãi thử nghiệm cho các hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M3 mới nhất của Nga.

"Chiến dịch quân sự đặc biệt là nơi thử nghiệm, nơi các nhóm khí tài quân sự bắn vào mục tiêu thực chứ không phải mục tiêu huấn luyện. Ở đó, các hệ thống tên lửa đất đối không có thể thể hiện đầy đủ khả năng chiến đấu của chúng. Khi kẻ thù áp dụng các chiến thuật và chiến lược mới, quân nhân Nga nâng cao trình độ chất lượng, đối phó với các mục tiêu mới và cải thiện kỹ năng quân sự", ông Mikhailov bình luận.

Cũng theo ông Mikhailov, các hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 thời Liên Xô đang phục vụ trong quân đội Ukraine trên thực tế không thể được nâng cấp lên phiên bản Buk-M3 hiện có trong quân đội Nga.

Buk-M3 là hệ thống phòng không chiến trường tầm trung được thiết kế để tấn công nhiều mục tiêu trên bộ và các mục tiêu trên biển. Nhờ tên lửa mới, Buk-M3 thực tế có hiệu quả gấp đôi so với các phiên bản trước đó và không có đối thủ trên thế giới, theo TASS.

Phần Lan sẽ gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Phần Lan hôm nay thông báo Phần Lan sẽ gửi 3 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, theo Reuters.

Cũng trong hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng CH Czech Jana Cernochova cho hay chính phủ nước này đã phê duyệt một chuyến hàng viện trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine và sẽ tiếp tục gửi thiết bị từ kho dự trữ.

Bà Cernochova không tiết lộ bất kỳ thiết bị cụ thể nào được vận chuyển nhưng cho hay CH Czech đã gửi sang Ukraine 38 xe tăng, 55 xe bọc thép, 4 máy bay và 13 pháo tự hành.

Mỹ cân nhắc công bố thông tin tình báo về khả năng Trung Quốc gửi vũ khí cho Nga

Giới chức Mỹ tiết lộ Washington đang xem xét công bố thông tin tình báo mà họ tin rằng cho thấy Trung Quốc đang cân nhắc liệu có nên cung cấp vũ khí cho Nga hay không.

Thông tin về động thái trên của Mỹ do tờ The Wall Street Journal đăng vào ngày 22.2, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18.2 cảnh báo về những hệ quả nếu Trung Quốc hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Cảnh báo này được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Blinken và ông Vương Nghị, quan chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức ngày 18.2.

The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu cho hay trong những tuần gần đây, các quốc gia phương Tây đã nắm bắt được thông tin tình báo rằng Bắc Kinh có thể chấm dứt hạn chế tự áp đặt trước đây đối với việc cung cấp vũ khí cho Nga, mặc dù có vẻ như Trung Quốc vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Bắc Kinh trước đây đã thận trọng khi chỉ giới hạn hỗ trợ tài chính và mua dầu, nhưng lập trường đó giờ đây dường như đang thay đổi, theo các đánh giá tình báo mới nhất.

Tổng thống Putin cam kết tăng cường phát triển bộ ba hạt nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết tiếp tục củng cố các hệ thống tên lửa chiến lược của nước này, bao gồm cả việc phát triển vũ khí bội siêu thanh.

"Như trước đây, chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn việc tăng cường bộ ba hạt nhân", Tổng thống Putin nói với các cựu chiến binh Thế chiến II hôm nay 23.2, nhân Ngày Người bảo vệ tổ quốc của Nga, theo Hãng tin Sputnik. Bộ ba hạt nhân gồm tên lửa đạn đạo được phóng từ trên bộ, tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân.

Theo Tổng thống Putin, việc tăng cường bộ ba hạt nhân sẽ bao gồm việc đặt các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat đầu tiên vào nhiệm vụ chiến đấu, đẩy mạnh phát triển và sản xuất nhiều tên lửa bội siêu thanh hơn, đồng thời đưa vào hoạt động các tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo và chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất của Hải quân Nga.

