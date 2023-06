Chiến sự tối 9.6: Đất Nga bị tấn công, ông Biden gửi thông điệp cho ông Putin?

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm nay 9.6 cho hay tình hình ở tiền tuyến rất căng thẳng và giao tranh ác liệt đang tập trung ở tỉnh Donetsk ở miền đông, theo Reuters.

"Tình hình căng thẳng trên tất cả các khu vực của mặt trận. Kẻ thù tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào các hướng Lyman, Bakhmut, Avdiivsky và Mariinka, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn", bà Maliar viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Bà Maliar còn viết rằng quân đội Ukraine đang đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng Nga.

Ngoài ra, Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 4 trong số 6 tên lửa hành trình và 10 trong số 16 máy bay không người lái mà Nga sử dụng để tấn công các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng trong những giờ đầu của ngày 9.6, theo trang The Kyiv Independent.

Quân nhân Ukraine khai hỏa hệ thống rốc két phóng loạt Vampire về phía binh sĩ Nga, gần thị trấn Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk ngày 31.5 Reuters

Trong khi đó, phát ngôn viên Vadim Astafyev của Nhóm chiến đấu miền nam thuộc Nga hôm nay tuyên bố các lực lượng Nga đã tiêu diệt hai đội chiến đấu của Ukraine và một kho đạn dược trong lúc đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ thù trong tỉnh Luhansk ở miền đông Ukraine, theo Hãng tin TASS.



Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố các lực lượng Nga tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine.

Phía Nga cũng nói rằng giao tranh ác liệt đang diễn ra dọc theo mặt trận ở miền nam và miền đông Ukraine trong hôm nay, trong khi Kyiv vẫn giữ im lặng về cuộc phản công đã được dự đoán từ lâu của mình, theo Reuters.

Trước đó, tờ The Washington Post đưa tin cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu, mở ra một giai đoạn mới trong cuộc xung đột. Tờ báo dẫn lời 4 quân nhân giấu tên của Ukraine tiết lộ thông tin trên. Theo đó, các binh sĩ Ukraine thuộc các đơn vị được trang bị vũ khí phương Tây và huấn luyện chiến thuật của NATO, đã tăng cường tấn công các vị trí tiền tuyến tại vùng đông nam từ tối 7.6.



Nga điều tra vụ UAV tấn công lãnh thổ

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry hôm nay 9.6 cho hay các cơ quan tình báo của Nga đang điều tra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thành phố Voronezh của Nga, mà họ đổ lỗi cho Ukraine, theo Reuters. Ông Peskov cho biết thêm các cơ quan an ninh đang làm việc để làm rõ các chi tiết của vụ việc.

Trước đó cùng ngày, Tỉnh trưởng Alexander Gusev của tỉnh Voronezh nói rằng 3 người đã bị thương nhẹ khi một chiếc UAV tấn công một tòa nhà chung cư trong thành phố, cách biên giới với Ukraine khoảng 180 km.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga sáng nay viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng 3 người bị thương trong vụ pháo kích của Ukraine nhắm vào tỉnh trong những giờ đầu cùng ngày, theo TASS. Ông Gladkov còn viết rằng phía Ukraine vẫn tiếp tục pháo kích vào quận Shebekino thuộc tỉnh Belgorod, gây thiệt hại cho một số tòa nhà.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc mới từ phía Nga.

Lãnh đạo Mỹ, Anh gửi thông điệp cho ông Putin?

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại Nhà Trắng ngày 8.6 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Washington và các đồng minh đã nỗ lực hết mình trong việc trang bị vũ khí và chuẩn bị cho Ukraine tiến hành cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga, theo Đài RT. Ông gọi nỗ lực tiến hành cuộc phản công của Kyiv là "một tình huống đang phát triển mà chúng tôi rất lạc quan".

Ông Biden cho biết thêm Mỹ và các đồng minh định hỗ trợ Ukraine trong việc đảm bảo "an ninh lâu dài". "Chúng tôi đang thúc đẩy mục tiêu này bằng cách cung cấp sự hỗ trợ mà Ukraine đang cần trên chiến trường và giúp họ củng cố quân đội trong dài hạn", ông Biden nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thủ tướng Sunak cũng nhấn mạnh những bên ủng hộ Ukraine cần gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Tổng thống Putin rằng sự ủng hộ của họ đối với Kyiv sẽ không suy yếu khi xung đột còn tiếp diễn, theo Reuters.

Tổng thống Biden và Thủ tướng Sunak có phát ngôn như trên trong bối cảnh có thông tin cho rằng các lực lượng Ukraine đã phải chịu thương vong "đáng kể" khi họ chiến đấu để chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga ở Ukraine. CNN hôm 8.6 đưa tin quân đội Ukraine đang gặp "sự kháng cự lớn hơn dự kiến" và đang phải vật lộn để đưa các phương tiện do phương Tây cung cấp vượt qua các bãi mìn.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Anh.

Có người chết sau vụ vỡ đập

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko hôm nay 9.6 cho hay 5 người đã chết và 13 người mất tích do lũ lụt ở tỉnh Kherson thuộc miền nam sau khi đập thủy điện Kakhovka bị vỡ trong khu vực do Nga kiểm soát vào ngày 6.6, theo Reuters.

Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin của tỉnh Kherson cho hay tính đến hôm nay đã có 3.624 ngôi nhà tại 32 khu định cư trong tỉnh đã bị ngập lụt kể từ sau khi đập Kakhovka bị vỡ và 2.352 người đã được sơ tán. Ông Prokudin cho hay mực nước lũ ở hữu ngạn (ở phía tây) sông Dnipro trong tỉnh đã giảm 20 cm chỉ sau một đêm, theo The Kyiv Independent.

Trong khi đó, ông Vladimir Saldo, người đứng đầu tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, hôm nay nói rằng 8 người đã thiệt mạng trên lãnh thổ do Nga kiểm soát và hơn 5.800 người đã phải sơ tán khỏi nhà do hậu quả của vụ vỡ đập Kakhovka, theo Reuters.

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các cuộc pháo kích liên tục của lực lượng Ukraine đã làm thiệt mạng một số dân thường là nạn nhân lũ lụt do vụ vỡ đập Kakhovka.



Ông Peskov còn nói rằng các nhân viên cứu hộ Nga đang cố gắng hết sức để giúp đỡ người dân trong các khu vực bị ngập lụt ở tả ngạn (phía đông) sông Dnipro do Nga kiểm soát nhưng liên tục bị lực lượng Ukraine pháo kích. Nga và Ukraine đã cáo buộc lẫn nhau làm vỡ đập Kakhovka.

