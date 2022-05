Chiến sự trưa 6.5: LHQ ứng cứu dân thường khỏi Mariupol, Belarus nói xung đột kéo dài

Hàng trăm người Ukraine bị cho là còn mắc kẹt bên dưới nhà máy thép Azovstal ở Mariupol trong khi Ukraine tố cáo lực lượng Nga đang cố gắng công phá nơi này nhằm kiểm soát hoàn toàn thành phố.

Đợt sơ tán mới tại Mariupol

Liên Hiệp Quốc thông báo đang thực hiện chiến dịch mới tại Mariupol và các vùng xung quanh. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói chiến dịch sơ tán thứ 3 đang diễn ra tại nhà máy Azovstal và Mariupol, theo Reuters. Hôm cuối tuần, một nỗ lực tương tự đã giúp đưa 101 dân thường khỏi nhà máy. Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho hay đã giúp gần 500 người rời khỏi khu vực trong 2 chuyến sơ tán trong tuần qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5.5 nói rằng quân đội sẵn sàng tạo hành lang an toàn cho dân thường kẹt tại Azovstal rời đi. Quân đội Nga đã thông báo sẽ ngừng bắn vào ban ngày trong các ngày từ 5-7.5 để sơ tán dân thường khỏi Azovstal nhưng giới chỉ huy Ukraine trong nhà máy nói giao tranh đẫm máu vẫn tiếp tục diễn ra.

Mặt khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng cuộc chiến đã phá hủy gần 400 cơ sở y tế, gồm bệnh viện, nhà hộ sinh, phòng khám tại Ukraine. Ông cho biết nhiều nơi đang gặp khó khăn vì thiếu bác sĩ, thuốc men. Nga chưa bình luận về số liệu này nhưng lâu nay nhấn mạnh chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.

Chiến sự kéo dài, Mỹ hỗ trợ tình báo cho Ukraine

Ở những mặt trận khác, lực lượng Nga được cho là chưa đạt bước tiến đáng kể. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby ngày 5.5 nói Nga chỉ đạt một số bước tiến nhỏ ở Donbass và không đúng như kỳ vọng. Ông cho hay hầu hết lực lượng Nga ở Mariupol đã rời đi và tiến về hướng bắc, chỉ để lại khoảng 2.000 binh sĩ.

Trong cuộc phỏng vấn cùng ngày với AP, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ủng hộ Nga mở chiến dịch tại Ukraine thừa nhận không ngờ chiến sự lại kéo dài đến như vậy.

"Tôi không đủ liên quan đến vấn đề này để nói rằng liệu chiến dịch có đi đúng kế hoạch như người Nga nói hay không. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng tôi cảm thấy chiến dịch này đã bị kéo chậm", ông Lukashenko nói.

Các quan chức Mỹ tiết lộ với NBC News rằng thông tin tình báo do nước này cung cấp đã giúp Ukraine bắn chìm soái hạm Moskva của Hạm đội biển Đen Nga dù Moscow nói tàu bị cháy nổ.

Trước đó một ngày, tờ The New York Timescũng dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay thông tin tình báo do Mỹ cung cấp đã giúp Ukraine tiêu diệt tướng lĩnh Nga trên chiến trường Ukraine.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cùng ngày nói rằng Mỹ không cung cấp tình báo chiến trường về vị trí của chỉ huy quân sự cấp cao Nga hay tham gia vào quá trình ra quyết định tấn công của quân đội Ukraine mà chỉ cung cấp thông tin giúp Ukraine phòng thủ.

Trong khi đó từ phía Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố dù Mỹ, Anh và các nước NATO khác đang "liên tục" cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine, điều này sẽ không ngăn được Nga đạt được các mục tiêu quân sự ở đó.

Nga tố phương Tây ấp ủ sẵn lệnh cấm vận

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia cho rằng cuộc chiến tranh thế giới đang diễn ra ở góc độ kinh tế, liên quan đến những biện pháp chống lại Nga vì chiến sự tại Ukraine.

Tốc độ lệnh cấm vận được phương Tây tung ra cho thấy các nước này đã chuẩn bị sẵn lệnh cấm vận trong thời gian dài trước đó, theo ông Nebenzia.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố liên minh nên tịch thu và bán tài sản của Nga bị thu giữ để tái thiết Ukraine. Đầu tháng này, EU thông báo đã đóng băng 30 tỉ euro tài sản liên quan đến những cá nhân của Nga và Belarus bị cấm vận. Đề xuất của ông Michel cũng tương tự ý kiến trước đó của giới chức Mỹ và phía Nga cũng đã dọa đáp trả tương xứng.

