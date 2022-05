NBC News: Thông tin tình báo Mỹ giúp Ukraine 'bắn chìm' soái hạm Nga

Soái hạm Moskva bị chìm vào ngày 14.4 khi đang trên đường được kéo về cảng sửa chữa, sau một sự cố trước đó một ngày. Phía Nga thông báo một vụ cháy đã xảy ra trên tàu và gây nổ. Tàu bị chìm do biển động mạnh.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố đã phóng 2 tên lửa chống hạm vào chiến hạm Nga, thông tin được giới chức Mỹ xác nhận. Theo NBC News ngày 6.5, các quan chức Mỹ cho hay soái hạm Moskva đã trúng 2 tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine và gây thương vong lớn nhưng chưa rõ con số cụ thể.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 23.4 lần đầu công bố một binh sĩ thiệt mạng và 27 người khác mất tích sau khi chiến hạm chủ chốt bị chìm do hỏa hoạn.

Bên cạnh đó, 396 thủy thủ còn lại được sơ tán sang các tàu khác của Hạm đội biển Đen trong khu vực và được đưa đến Sevastopol.

Các quan chức Mỹ tiết lộ sự việc của tàu Moskva xảy ra sau khi lực lượng Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp thông tin về “một tàu đang di chuyển tại biển Đen, phía nam cảng Odessa”. Phía Mỹ xác định đó là tàu Moskva và giúp xác nhận vị trí tàu. Ukraine sau đó nhắm mục tiêu vào chiến hạm.

Các quan chức còn nói rằng Mỹ không biết trước về việc Ukraine đang chuẩn bị tấn công tàu chiến này và Mỹ không liên quan đến quyết định tấn công. Thay vào đó, thông tin tình báo hàng hải do Mỹ chia sẻ chỉ nhằm giúp Ukraine phòng thủ trước các cuộc tấn công từ tàu Nga.





Lầu Năm Góc, Ukraine và Nga chưa bình luận gì về thông tin của NBC News.

Trước đó một ngày, tờ The New York Timescũng dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay thông tin tình báo do Mỹ cung cấp đã giúp Ukraine tiêu diệt tướng lĩnh Nga trên chiến trường Ukraine.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson sau đó chỉ trích The New York Times vô trách nhiệm và khẳng định Mỹ chỉ cung cấp thông tin tình báo chiến trường để giúp Ukraine phòng vệ.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cùng ngày trả lời tương tự, nói rằng Mỹ không cung cấp tình báo chiến trường về vị trí của chỉ huy quân sự cấp cao Nga hay tham gia vào quá trình ra quyết định tấn công của quân đội Ukraine.

Ông Kirby nhấn mạnh Ukraine tự tổng hợp thông tin có được từ Mỹ và các đối tác và tự ra quyết định.