New York Times: Tình báo Mỹ giúp Ukraine diệt tướng Nga

Đến nay, Nga hầu như không xác nhận thông tin về việc tướng lĩnh tử trận tại Ukraine. Trong số ít lần hiếm hoi, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng 4 cho hay Nga đã chịu “tổn thất đáng kể” kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hồi tháng 3, truyền thông Nga dẫn lời giới chức nước này ngày 20.3 cho hay phó tư lệnh Hạm đội Biển Đen Andrey Paliy đã tử trận gần thành phố Mariupol ở Ukraine.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố St.Petersburg ngày 16.4 ra thông báo về lễ tiễn biệt Phó chỉ huy Tập đoàn quân số 8 của Nga, thiếu tướng Vladimir Frolov, tại nghĩa trang Serafimovskoe. Đây cũng là lần hiếm hoi mà phía Moscow thông tin về việc tướng lĩnh gặp bất trắc tại Ukraine.

The New York Times dẫn lời các quan chức Ukraine công bố có đến 12 tướng lĩnh của Nga đã tử trận trên chiến trường Ukraine.

Các quan chức Mỹ cho rằng đã cung cấp thông tin tình báo để hỗ trợ Ukraine trong việc nhắm vào giới chỉ huy Nga nhưng không nói rõ có bao nhiêu tướng lĩnh thiệt mạng từ những thông tin do Washington cung cấp.





Mặt khác, Mỹ được cho là còn cung cấp thông tin về hướng di chuyển quân dự kiến, vị trí và các chi tiết khác về sở chỉ huy di động của quân đội Nga. Sau đó, Ukraine tổng hợp những thông tin này cùng với nguồn tình báo do chính nước này thu thập để thực hiện các cuộc pháo kích và tấn công.

Lầu Năm Góc chưa bình luận gì về thông tin của The New York Times. Trong ngày 4.5, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho rằng lực lượng Nga đang bị chậm kế hoạch tại miền đông và miền nam Ukraine do các vấn đề tiếp vận và tinh thần, theo Bloomberg.

“Chúng tôi không tin rằng họ đã giải quyết xong vấn đề hậu cần và củng cố tinh thần chiến đấu”, ông Kirby nói và cho biết thêm rằng binh sĩ Nga đang cảnh giác trước việc tiến quân quá xa khỏi tuyến tiếp vận. Ông Kirby còn cho rằng các cuộc tấn công tên lửa của Nga thiếu chính xác nhưng không rõ là do vấn đề kỹ thuật, do hệ thống phòng không Ukraine hay do thiếu năng lực.

Phía Nga chưa bình luận về nhận định này.