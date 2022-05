Nhà Trắng: NY Times 'vô trách nhiệm' về thông tin tình báo Mỹ giúp Ukraine hạ tướng Nga

Báo The New York Times ngày 5.5 dẫn lời quan chức cấp cao của Mỹ cho biết nước này đã cung cấp thông tin tình báo để Ukraine hạ tướng quân đội Nga tại Ukraine.

Bên cạnh đó, The New York Times còn dẫn lời các quan chức Ukraine công bố có đến 12 tướng lĩnh của Nga đã tử trận trên chiến trường Ukraine. Theo báo này, các quan chức Mỹ cho rằng đã cung cấp thông tin tình báo để hỗ trợ Ukraine trong việc nhắm vào giới chỉ huy Nga nhưng không nói rõ có bao nhiêu tướng lĩnh thiệt mạng từ những thông tin do Washington cung cấp.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson chỉ trích The New York Times đã đưa ra thông tin một cách "vô trách nhiệm". "Mỹ cung cấp thông tin tình báo chiến trường để giúp Ukraine bảo vệ đất nước họ. Chúng tôi không cung cấp tình báo với ý định tiêu diệt tướng lĩnh Nga", bà Watson trả lời AFP.

Đến nay, Nga hầu như không xác nhận thông tin về việc tướng lĩnh tử trận tại Ukraine. Hồi tháng 3, truyền thông Nga dẫn lời giới chức nước này ngày 20.3 cho hay phó tư lệnh Hạm đội Biển Đen Andrey Paliy đã tử trận gần thành phố Mariupol ở Ukraine.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố St.Petersburg ngày 16.4 ra thông báo về lễ tiễn biệt Phó chỉ huy Tập đoàn quân số 8 của Nga, thiếu tướng Vladimir Frolov, tại nghĩa trang Serafimovskoe. Đây cũng là lần hiếm hoi mà phía Moscow thông tin về việc tướng lĩnh gặp bất trắc tại Ukraine.





Theo The New York Times, Mỹ được cho là còn cung cấp thông tin về hướng di chuyển quân dự kiến, vị trí và các chi tiết khác về sở chỉ huy di động của quân đội Nga. Sau đó, Ukraine tổng hợp những thông tin này cùng với nguồn tình báo do chính nước này thu thập để thực hiện các cuộc pháo kích và tấn công.

Việc này được giữ kín vì Washington lo ngại có thể để lộ nguồn tin cũng như bị Nga coi là hành động can thiệp trực tiếp vào chiến sự.

Việc cung cấp thông tin tình báo nói trên được cho là bước thay đổi chiến lược của Mỹ so với những hỗ trợ hạn chế vào thời gian đầu chiến sự.

Cụ thể, thời gian đầu, Lầu Năm Góc nhấn mạnh chỉ gửi vũ khí phòng vệ cho Ukraine nhưng gần đây bắt đầu chuyển vũ khí hạng nặng và huấn luyện cho binh sĩ Ukraine cách sử dụng tại Đức.

Bên cạnh đó, thời gian đầu Mỹ cũng nói chỉ giúp Ukraine phòng vệ nhưng gần đây công khai ý định làm suy yếu Nga về lâu dài.