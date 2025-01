Chiến sự Ukraine ngày 1.056: Nga tuyên bố bắn hạ nhiều tên lửa Mỹ, Anh cung cấp

Quân nhân Ukraine bắn pháo D-30 về phía binh sĩ Nga tại một vị trí ở tiền tuyến, trong khu vực Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine ngày 11.1 Ảnh: Reuters

Nga tuyên bố bắn hạ 6 tên lửa ATACMS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14.1 tuyên bố Nhóm tác chiến Zapad của Nga đã tiêu diệt tới 600 binh sĩ Ukraine và giành quyền kiểm soát khu định cư Terny tại Donetsk, theo Hãng tin Sputnik.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố Nhóm tác chiến Yug của Nga đã giành được nhiều vị trí có lợi hơn, trong khi lực lượng vũ trang Ukraine mất hơn 220 binh sĩ và 4 xe bọc thép.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến Tsentr đã cải thiện vị trí của họ dọc theo tiền tuyến và tiêu diệt tới 500 quân nhân Ukraine và một xe chiến đấu bọc thép. Bộ này cũng tuyên bố hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 6 tên lửa ATACMS , 6 tên lửa Storm Shadow và 31 UAV do Ukraine phóng qua tỉnh Bryansk của Nga và biển Đen. ATACMS do Mỹ cung cấp cho Ukraine còn Storm Shadow do Anh cung ccấp.

Ngoài ra, 2 tên lửa Storm Shadow phóng từ trên không đã bị bắn hạ trên biển Đen, theo Bộ Quốc phòng Nga. Bộ này khẳng định không có người Nga nào thiệt mạng hoặc bị thương trong các hoạt động trên.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 14.1 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công 8 huyện trong tỉnh, phóng 73 quả đạn pháo và 40 UAV trong 24 giờ, khiến 4 người phải tìm kiếm sự trợ giúp y tế sau các cuộc tấn công, theo TASS.

Đến tối 14.1 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Mỹ và Anh đối với cáo buộc và tuyên bố trên của phía Nga.

Cố vấn của ông Putin: chỉ Nga và Mỹ nên tham gia đàm phán về Ukraine

Ông Nikolai Patrushev, một cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 14.1 cho rằng chỉ có Nga và Mỹ nên tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc giải quyết vấn đề Ukraine.

"Tôi tin rằng các cuộc đàm phán về Ukraine nên được tiến hành giữa Nga và Mỹ mà không có sự tham gia của các nước phương Tây khác. Không có gì để bàn với London và Brussels", ông Patrushev nói với báo Komsomolskaya Pravda, theo Reuters.

Đến tối 14.1 chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ cũng như Ukraine đối với tuyên bố của ông Patrushev.

