Chiến sự Ukraine ngày 1.073: Nhà máy lọc dầu lớn của Nga hứng đòn oanh tạc

Quân đội Ukraine ngày 31.1 thông báo đã tiến hành đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào cơ sở lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka ở tỉnh Volgograd của Nga trong đêm. Đây được cho là một trong 10 nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga về công suất và là cơ sở cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga chiến đấu tại Ukraine.

Nhà máy thuộc tập đoàn Lukoil và nằm cách tiền tuyến khoảng 500 km, theo trang The Kyiv Independent. Nhiều vụ nổ đã được ghi nhận gần nhà máy nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại. Cơ sở này đã bị tấn công nhiều lần vào tháng 2, tháng 7 và tháng 9.2023.

Hình ảnh được cho là chụp vụ cháy tại cơ sở lọc dầu ở Volgograd ngày 31.1 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE KYIV INDEPENDENT

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không đã ngăn chặn và phá hủy 49 UAV Ukraine tại 7 tỉnh. Mảnh vỡ của các UAV rơi xuống gây cháy cơ sở lọc dầu tại Volgograd, làm một người bị thương. Đám cháy đã được dập tắt. Tại tỉnh Voronezh, một tài xế bị thương vì mảnh vỡ UAV rơi trúng.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã đẩy mạnh tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trong lãnh thổ Nga nhằm cắt đứt nguồn cung cho lực lượng quân sự ngoài tiền tuyến. Hơn nữa, việc tấn công còn nhằm làm suy yếu sức chống chịu của Nga về hậu cần quân sự và kinh tế.

Ukraine chỉ có thể "vá lỗ hổng" ở Donbas vì thiếu quân

Cùng ngày, lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 59/102 UAV do Nga phóng đến. 37 chiếc khác bị mất dấu do bị Ukraine can thiệp bằng hệ thống tác chiến điện tử. Số còn lại gây thiệt hại tại các tỉnh Sumy, Odessa, Cherkasy.

Reuters dẫn lời giới chức Ukraine cho biết đợt tấn công khiến 4 người bị thương và làm hư hại một bệnh viện, một nhà kho chứa ngũ cốc tại tỉnh Odessa. Trên cả nước, ít nhất 1 người thiệt mạng và 35 người bị thương sau các vụ tấn công. Nga chưa có bình luận về thông tin này, nhưng luôn bác bỏ các cáo buộc cố ý tấn công dân thường.

Quân nhân Ukraine chiến đấu gần thị trấn Toretsk ở Donetsk hôm 28.1 ẢNH: REUTERS

Tiền tuyến căng thẳng

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 31.1 cho biết tình hình tiền tuyến vẫn căng thẳng, không khác nhiều so với sự khó khăn được miêu tả trong báo cáo trước đó 3 ngày. Theo TASS, quân đội Ukraine vẫn đang đối diện với việc thiếu nhân lực và việc binh sĩ đào ngũ ở quy mô lớn vẫn là vấn đề. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã kiểm soát thêm ngôi làng Novovasylivka tại tỉnh Donetsk ở miền đông trong ngày. Tổng cộng trong tuần qua, Nga giành được quyền kiểm soát 5 cộng đồng tại tỉnh Kharkiv và vùng Donbass (gồm Donetsk và Luhansk).

Xe quân sự Ukraine tại tỉnh Dnipropetrovsk ngày 30.1 ÀNH: AFP

Ukraine nói Triều Tiên rút khỏi tiền tuyến ở Kursk

Người phát ngôn Oleksandr Kindratenko của các lực lượng chiến dịch đặc biệt quân đội Ukraine ngày 31.1 cho rằng lực lượng CHDCND Triều Tiên đã chịu thương vong nặng và đã rút khỏi tiền tuyến tại tỉnh Kursk (Nga), nơi Ukraine tấn công từ tháng 8.2024.

"Trong 3 tuần qua, chúng tôi không thấy và không phát hiện bất kỳ hoạt động hay cuộc đụng độ quân sự nào với người Triều Tiên. Chúng tôi tin rằng họ đã rút do chịu tổn thất nặng", ông Kindratenko nói với AFP.

Các mảnh vỡ hé lộ bất ngờ về tên lửa Oreshnik của Nga?

Nga và Triều Tiên đến nay không xác nhận hay phủ nhận việc binh sĩ Triều Tiên chiến đấu tại Kursk. Ukraine và phương Tây cho rằng có hơn 10.000 binh sĩ Triều Tiên được đưa đến Kursk để hỗ trợ Nga. Ukraine cũng công bố các đoạn phim phỏng vấn người được cho là binh sĩ Triều Tiên bị bắt tại Kursk.

Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 31.1 từ chối bình luận khi được hỏi về thông tin mới nhất của Ukraine. "Có rất nhiều lập luận khác nhau, cả đúng lẫn sai. Chúng không đáng để lần nào cũng phải bình luận", ông Peskov nói.

Liên quan tình hình tại Kursk, quân đội Ukraine nói đã tấn công một sở chỉ huy của Nga tại thành phố Rylsk ở tỉnh này.

Nga tiếp cận Pokrovsk

Lực lượng Nga đang siết dần gọng kìm xung quanh thành phố miền đông của Ukraine là Pokrovsk, nơi đóng vai trò là trung tâm hậu cần then chốt của quân đội chính quyền Kyiv, theo Reuters.

Trong vài ngày qua, quân đội chính quyền Moscow đã tiến đến tuyến đường sắt chính đi vào thành phố, vốn nối liền với cửa ngõ hậu cần quan trọng nhất ở miền đông Ukraine là thành phố Dnipro.