Chiến sự Ukraine ngày 1.302: Phản công lớn ở Donetsk, Kyiv kiểm soát 7 khu định cư

Ông Zelensky cho hay 7 khu định cư đã được tái kiểm soát ở khu vực Dobropillia và Pokrovsk trong chiến dịch này. "Ukraine đang phá vỡ mọi kế hoạch của Nga - những kế hoạch nhằm chống lại đất nước của chúng tôi", ông Zelensky nói.

Quân đội Ukraine khai hỏa pháo Akatsiya 2S3 về phía Nga tại khu vực Donetsk (miền đông Ukraine) ngày 18.9.2025 ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi viện trợ quân sự từ các đối tác quốc tế và thúc giục thắt chặt các lệnh trừng phạt để gây sức ép buộc Nga phải đàm phán hòa bình.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 16.9 cho hay Nga đã thất bại trong 3 cuộc tấn công gần đây nhất và hiện đang chuẩn bị 2 chiến dịch quy mô lớn nữa vào Ukraine.

Các thông tin trên đưa được ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.9 cho biết Tổng Tham mưu trưởng nước này Valery Gerasimov đã thị sát các vị trí tiền tuyến và khẳng định lực lượng của Moscow đang giành tiến triển trên mọi mặt trận, với giao tranh ác liệt nhất diễn ra xung quanh trung tâm hậu cần Pokrovsk (Ukraine).

Tướng Valery Gerasimov lưu ý rằng quân đội Nga cũng đang đạt được tiến triển ở Donetsk, phía tây tại các khu vực Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, đồng thời giành thêm lợi thế ở Kupiansk thuộc Kharkiv và Yampil.

Ông Gerasimov cho hay việc Ukraine điều động lực lượng thiện chiến tới Pokrovsk đã tạo điều kiện cho Nga mở mũi tấn công ở nhiều khu vực khác, theo The Kyiv Independent.

Nga bác bỏ tin đồn về suy thoái

Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina ngày 18.9 cho biết nước này không suy thoái dù đang tăng trưởng chậm lại.

Theo Hãng thông tấn TASS, bà Nabiullina nhấn mạnh các tiêu chí của suy thoái kỹ thuật - tức GDP giảm hai quý liên tiếp - đều chưa xuất hiện.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina họp tại Moscow ngày 12.9.2025 ẢNH: AP

Bà Nabiullina cho biết sau giai đoạn "tăng trưởng quá nóng", nền kinh tế Nga hiện đã hạ nhiệt ở mức vừa phải hơn, song vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực như nhu cầu tiêu dùng mạnh và cho vay doanh nghiệp gia tăng.

"Thông thường, suy thoái kinh tế đi kèm với sự sụt giảm thu nhập thực tế, tỷ lệ thất nghiệp cao. Và nếu suy thoái kinh tế do nhu cầu giảm sút, nó thường đi kèm với lạm phát thấp. Tuy nhiên, thực tế, lạm phát đã giảm [ở Nga], nhưng vẫn cao hơn mục tiêu đề ra. Do đó, theo tôi, chúng ta không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy suy thoái kinh tế", Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga kết luận.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, Moscow đã phải hứng chịu các lệnh trừng phạt khắc nghiệt từ Mỹ và phương Tây. Tuy nhiên, nền kinh tế đã chứng tỏ khả năng phục hồi mạnh mẽ, với GDP tăng trưởng 4,1% vào năm 2023 và 4,3% vào năm 2024. Tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại còn 2,5% trong năm 2025, theo Đài RT.

Một phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dẫn đầu đã đến Ukraine vào ngày 18.9 trong bối cảnh Kyiv và Warsaw tìm cách tăng cường hợp tác quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal (phải) và người đồng cấp Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tại Kyiv ngày 18.9.2025 ẢNH: REUTERS

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz đã gặp người đồng cấp Ukraine Denys Shmyhal. Ông Kosiniak-Kamysz cho biết Ukraine và Ba Lan dự kiến ký thỏa thuận quốc phòng, trong đó có nội dung tăng cường năng lực UAV, theo The Kyiv Independent.

"Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc phát triển các sáng kiến chung của ngành công nghiệp quốc phòng. Tôi nghĩ rằng người dân Ba Lan cũng đang mong chờ điều này, sau những nỗ lực to lớn mà chúng tôi đã thực hiện để giúp đỡ Ukraine", Bộ trưởng Ba Lan nói thêm.

Một nội dung khác, ông Kosiniak-Kamysz bày tỏ mong muốn cải thiện kỹ năng của quân đội Ba Lan dựa trên kinh nghiệm thực chiến từ lực lượng Ukraine. Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng thông báo rằng các chuyên gia quân sự 2 bên sẽ cùng nhau diễn tập chung về sử dụng UAV và hệ thống chống UAV trên lãnh thổ Ba Lan.

Chuyến công du diễn ra chỉ một tuần sau khi UAV Nga bị cáo buộc xâm nhập không phận Ba Lan đêm 10.9 - sự kiện chưa từng có kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.