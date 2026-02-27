Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.464: Nga giáng đòn trả đũa khắp Ukraine

Thụy Miên
Thụy Miên
27/02/2026 05:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 26.2 xác nhận đã tấn công hàng loạt bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào các cơ sở quân sự - công nghiệp và năng lượng trên khắp Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 1.464: Nga giáng đòn trả đũa khắp Ukraine- Ảnh 1.

Pháo binh Nga hoạt động ở vùng chiến dịch quân sự đặc biệt

ảnh: bộ quốc phòng nga

Nga tấn công Ukraine bằng UAV và tên lửa đạn đạo

Reuters hôm 26.2 dẫn lời giới chức Ukraine cho biết phía Nga đã phóng hàng trăm UAV và tên lửa nhằm vào các mục tiêu hạ tầng năng lượng và đường sắt của Ukraine.

Trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga vào rạng sáng 26.2 đã phóng tổng cộng 420 UAV và 39 tên lửa, bao gồm 11 tên lửa đạn đạo.

Còn Không quân Ukraine cho biết các đơn vị phòng không bắn hạ 374 UAV và 32 tên lửa, nhưng 5 tên lửa đạn đạo và 46 UAV đã bắn trúng 32 địa điểm, khiến ít nhất 26 người bị thương và gây hư hại ở 8 tỉnh.

Theo ông Zelensky, các vụ tấn công của Nga đã nhằm vào những cơ sở khí đốt ở vùng Poltava và các trạm biến áp tại tỉnh Kyiv và Dnipro.

Nga cũng phá hủy cơ sở hạ tầng đường sắt tại các khu vực tiền tuyến gồm Donetsk, Kharkiv và Zaporizhzhia.

Chiến thuật ‘ngàn nhát cắt’ của Nga gây khó cho tiền tuyến Ukraine như thế nào?

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã giáng đòn tấn công dữ dội vào các cơ sở quân sự - công nghiệp và năng lượng nhằm đáp trả những đợt tấn công do Ukraine thực hiện đối với các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga, TASS đưa tin.

Cũng theo quân đội Nga hôm 26.2, phía Ukraine trong vòng 24 giờ qua đã thiệt hại khoảng 1.115 binh sĩ trong các trận giao tranh tại khắp các khu vực tiền tuyến.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này, nhưng đưa ra con số 1.360 trường hợp tử vong của quân Nga trên các mặt trận trong ngày.

Nga – Ukraine trao đổi thi thể binh sĩ tử trận

Moscow hôm 26.2 thông báo đã trao trả thi thể của 1.000 binh sĩ Ukraine cho Kyiv. Về phần mình, Ukraine cũng trả lại thi thể của 35 binh sĩ Nga.

"Thi thể của 1.000 binh sĩ Ukraine đã được trao trả cho nước này. Nga nhận lại thi thể của 35 binh sĩ", RT dẫn lời Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky thông báo trên mạng xã hội.

Ông Medinsky cũng đăng hình ảnh những người mặc đồ phòng hộ trắng và mang găng tay xanh nâng túi xác từ phía sau chiếc xe tải đông lạnh.

Việc trao trả thi thể binh sĩ tử trận là một trong số ít các lĩnh vực hợp tác song phương kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2.2022.

Đến nay, vẫn chưa rõ số thương vong của hai phía, và Nga lẫn Ukraine đều không công khai tình hình tử trận hoặc bị thương của các lực lượng.

Tờ Ukrainska Pravda hôm 26.2 đưa tin đến nay đã có hơn 90.000 người Ukraine được chính thức ghi nhận là mất tích trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Đây là số liệu chính thức đến từ ông Artur Dobroserdov, ủy viên về người mất tích của Ukraine.

Nga nói không có hạn chót cho chiến dịch Ukraine

Cũng trong ngày 26.2, TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow không vội vã đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán hai nước đã có mặt ở Geneva (Thụy Sĩ) cho các cuộc trao đổi riêng với phía Mỹ hôm 26.2.

Một số vòng đàm phán trước đó vẫn chưa đạt được thỏa thuận, do Moscow tiếp tục đưa ra các yêu cầu cứng rắn về lãnh thổ và chính trị, trong khi Kyiv bác bỏ.

Một lần nữa các quan chức cấp cao của Nga bác bỏ quan điểm cho rằng một thỏa thuận đang đến gần.

"Các bạn có nghe chúng tôi nói gì về hạn chót hay không? Chúng tôi không có hạn chót, mà chỉ có nhiệm vụ. Chúng tôi đang hoàn thành những nhiệm vụ này", Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết rằng còn quá sớm để đưa ra các dự báo hoặc xác định cuộc hòa đàm đang diễn tiến ở giai đoạn nào.

Trước yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tổ chức cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ông Peskov một lần nữa lặp lại quan điểm rằng Nga sẽ không đồng ý tổ chức thượng đỉnh cho đến cuối cùng, và cuộc gặp thượng đỉnh chỉ được tổ chức ký kết thỏa thuận đã được các bên nhất trí.

