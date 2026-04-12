Chiến sự Ukraine ngày 1.508: Nga tạm dừng hoạt động quân sự dịp Lễ Phục sinh

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 133 trong số 160 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng trong đêm 10.4 và rạng sáng 11.4, theo trang tin The Kyiv Independent.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa súng phóng lựu RPG-7 gắn trên xe tự hành không người lái trong một cuộc thử nghiệm tại trường bắn gần tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia (Ukraine) ngày 10.4 Ảnh: Reuters

Không quân Ukraine khẳng định 20 chiếc UAV trong số đó đã tấn công 10 địa điểm khác nhau, và mảnh vỡ rơi xuống 11 khu vực khác.

Ngoài ra, chính quyền ở một số địa phương sáng 11.4 thông báo trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine đã khiến 4 người thiệt mạng và ít nhất 36 người bị thương.

Trong khi đó, theo Hãng tin TASS dẫn dữ liệu mới nhất về chiến dịch quân sự ở Ukraine do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 11.4, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.200 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 259 UAV và 12 quả bom thông minh của Ukraine trong 24 giờ, theo TASS.

Đến tối 11.4 chưa có thông tin phản ứng từ phía Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia.

Nga, Ukraine trao đổi tù nhân

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11.4 cho hay Ukraine đã đưa 175 binh sĩ và 7 dân thường trở về từ Nga sau thời gian họ bị giam giữ, theo Reuters.

Ông Zelensky cho hay các binh sĩ Ukraine đã bảo vệ đất nước trên nhiều mặt trận khác nhau từ đông sang nam, và hầu hết trong số họ đã bị giam giữ ở Nga từ năm 2022.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã nhận lại 175 binh sĩ và 7 dân thường đến từ tỉnh Kursk của Nga. Bộ này thông báo thêm UAE đã làm trung gian cho cuộc trao đổi tù nhân lần này.

Lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh có hiệu lực

Nga đã ngừng mọi hoạt động quân sự trong suốt thời gian thỏa thuận ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, có hiệu lực từ 16 giờ ngày 11.4 đến hết ngày 12.4 (giờ Moscow), theo Hãng tin TASS.

Quân đội Nga được lệnh ngừng giao tranh trên mọi hướng, nhưng phải sẵn sàng ngăn chặn hành động gây hấn của đối phương.

Hình ảnh được cho là binh sĩ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine Ảnh: Chụp màn hình TASS

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố đình chiến dịp lễ Phục sinh của Chính thống giáo, diễn ra vào ngày 12.4.

Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik ngày 11.4 nhấn mạnh Moscow khó có thể cho Ukraine ngừng bắn trong thời gian dài hơn.

"Sẽ không có lợi cho Nga nếu cho phép Ukraine lợi dụng thời gian ngừng bắn dài hơn để tập hợp lại lực lượng, xây dựng công sự, tăng cường năng lực quân sự và phát động một cuộc leo thang mới. Giờ đây, trong một ngày rưỡi, họ sẽ không nhận được gì cả. Nhưng ít nhất chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện để người dân có thể đón mừng ngày lễ Kitô giáo quan trọng nhất một cách bình thường", ông Miroshnik nói với nhật báo Izvestia.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11.4 thông báo Ukraine sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn dịp lễ Phục sinh và sẽ đáp trả bất kỳ hành vi vi phạm nào của Nga một cách "tương xứng", theo AFP.

"Ukraine sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và đáp trả tương xứng. Việc Nga không tấn công trên không, trên bộ và trên biển sẽ đồng nghĩa với việc chúng tôi không đáp trả", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

