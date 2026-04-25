Chiến sự Ukraine ngày 1.521: Hai bên trao đổi tù binh dù vẫn tấn công dồn dập

Không quân Ukraine ngày 24.4 thông báo Nga đã phóng 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 107 máy bay không người lái (UAV) để tấn công Ukraine vào rạng sáng. Phía Ukraine ngăn chặn 96 UAV trong số đó. Hai quả tên lửa và ít nhất 10 chiếc UAV thoát khỏi lưới phòng không và rơi xuống mục tiêu tại 9 địa điểm.

Các quan chức Ukraine nói đợt tấn công trong vòng 24 giờ đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Nga không bình luận về thông tin này. Lâu nay, Moscow tuyên bố không nhắm mục tiêu vào dân thường.

Tòa chung cư tại tỉnh Odessa (miền nam Ukraine) bị cháy sau đợt tấn công rạng sáng 24.4 ẢNH: REUTERS

Lực lượng không người lái của Ukraine cho biết đã tấn công một địa điểm mà Ukraine cho là sở chỉ huy của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ở tỉnh Donetsk vào ngày 22.4, làm ít nhất 12 sĩ quan thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Brovdi xác nhận vụ tấn công và cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng UAV FP-2 do công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine sản xuất, theo tờ Independent.

Các UAV này có thể mang tải trọng lên đến 100 kg và được sử dụng cho các cuộc tấn công tầm trung.

Ông Brovdi cho biết sở chỉ huy bị tấn công chịu trách nhiệm về các hoạt động phá hoại, xây dựng mạng lưới tình báo, tuyển mộ, thực hiện các cuộc tấn công và điều phối các lực lượng ủy nhiệm của Nga.

Ukraine tiết lộ đột phá mới về công nghệ phòng không

Nga chưa bình luận về thông tin trên. FSB hôm qua cho biết đã phá một âm mưu của Ukraine nhắm vào lãnh đạo Cơ quan Giám sát Truyền thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông đại chúng liên bang (Roskomnadzor), theo TASS.

Người ủng hộ của Ukraine đã lên kế hoạch cho nổ chiếc xe của các quan chức Nga. FSB đã bắt 7 nghi phạm và tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm (một cư dân Moscow sinh năm 2004) sau khi người này chống cự bằng vũ khí.

Ukraine chưa bình luận về cáo buộc liên quan.

Tư lệnh Ukraine mất chức sau hình ảnh binh sĩ đói trơ xương

Ngày 24.4, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo cách chức các chỉ huy của Quân đoàn 10 và Lữ đoàn Cơ giới độc lập 14 vì cáo buộc để mất các vị trí trên tiền tuyến, hỗ trợ không đầy đủ cho binh sĩ tiền tuyến và che giấu tình hình thực tế ở khu vực phụ trách, theo trang The Kyiv Independent.

Thông báo được đưa ra sau khi bà Ivanna Poberezhniuk, con gái của một cựu binh thuộc Tiểu đoàn Cơ giới số 2 của Lữ đoàn 14, đăng tải những bức ảnh về những binh sĩ gầy gò đến mức suy kiệt, mà theo bà là đang đóng quân tại các vị trí ở tỉnh Kharkiv. Những người này được cho là không có thức ăn và nước uống do sự tắc trách của chỉ huy.

Các binh sĩ Lữ đoàn 14 đóng quân tại tỉnh Kharkiv được cho là ốm vì thiếu lương thực ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KYIV INDEPENDENT

Theo bà Poberezhniuk, các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 2 của Lữ đoàn 30 được cho là đã ngất xỉu vì đói và buộc phải uống nước mưa trong khi bộ chỉ huy không có phản ứng gì về tình hình này. Bà Anastasiia Silchuk, vợ của một binh sĩ thuộc lữ đoàn, cũng viết trên Facebook vào ngày 21.4 rằng binh sĩ đã phải đối mặt với sự chậm trễ kéo dài 7 tháng trong việc cung cấp lương thực, nước uống, vật tư y tế thiết yếu và nhiên liệu đến các vị trí của họ, với các chuyến hàng đôi khi mất từ 7 - 14 ngày mới đến nơi.

Bà Silchuk cũng cho biết thường xuyên xảy ra gián đoạn liên lạc tại các vị trí, với kết nối đôi khi bị gián đoạn từ 3 - 4 ngày.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã phản hồi bài đăng của bà Poberezhniuk trên mạng xã hội Threads vào ngày 23.4, nói rằng chỉ huy Lữ đoàn 14 đã ghi nhận tình hình và mặc dù gặp phải những thách thức về hậu cần, các nỗ lực đang được tiến hành để giải quyết các vấn đề về cung cấp quân nhu và luân chuyển nhân sự.

Quân đội Ukraine giải thích rằng các cuộc tấn công của Nga nhắm vào những điểm vượt sông Oskil đã làm phức tạp việc tiếp tế cho binh sĩ hoạt động gần thành phố Kupiansk thuộc Kharkiv. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành được 2 khu định cư tại Kharkiv và Donetsk trong một tuần qua.

Ngày 24.4, Bộ Tổng tham mưu quân đội thông báo chỉ huy Lữ đoàn 14 Anatolii Lysetskyi đã được thay thế bằng ông Taras Maksimov.

Bộ Tổng tham mưu cũng cho biết chỉ huy hiện tại của Quân đoàn 10 Serhii Perts đã bị cách chức và giáng cấp. Ông Artem Bohomolov sẽ trở thành chỉ huy mới của quân đoàn.

Trong khi đó, trích dẫn các nguồn tin quân sự, báo Ukrainska Pravda đưa tin rằng ông Perts đã được chuyển đến vị trí tham mưu trưởng của Bộ Tư lệnh Tác chiến "phía Đông", nơi ông sẽ phục vụ cùng với thiếu tướng Viktor Nikoliuk.

Ukrainska Pravda cũng đưa tin rằng việc cách chức các chỉ huy Quân đoàn 10 và Lữ đoàn 14 không liên quan trực tiếp đến việc công bố các bức ảnh binh sĩ gầy gò. Các quyết định này đã được đưa ra vài ngày trước đó nhưng không được công bố công khai cho đến ngày 24.4.

Theo nguồn tin, việc cách chức cả chỉ huy quân đoàn và chỉ huy lữ đoàn là do "những thiếu sót được xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ".

Bộ Tổng tham mưu cho biết thêm rằng lãnh đạo lữ đoàn và quân đoàn mới đang thực hiện "mọi biện pháp có thể" để bình thường hóa tình hình và đảm bảo tiếp tế cho binh sĩ ở các vị trí chiến đấu.

Nga đe dọa 'vành đai pháo đài' Donbass, Ukraine hoài nghi về đàm phán

Lữ đoàn 14 thông báo một chuyến hàng tiếp tế lương thực mới đã được chuyển đến đơn vị quân đội mà tình hình của họ đã được lan truyền trên mạng, và nếu thời tiết cho phép, binh sĩ sẽ có thể rút khỏi vị trí của mình.

Ngoài ra, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã ra lệnh cho tướng Mykhailo Drapatyi, chỉ huy Nhóm lực lượng liên hợp, tiến hành kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các nhu yếu phẩm cần thiết đang được chuyển đến các đơn vị tiền tuyến.

Nga - Ukraine trao đổi tù binh

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.4 thông báo đã thực hiện đợt trao đổi tù binh với Ukraine. Theo TASS, cuộc trao đổi do Mỹ và UAE làm trung gian và mỗi bên sẽ nhận về 193 người.

Toàn bộ quân nhân Nga đang ở Belarus và được hỗ trợ y tế và tâm lý. Tất cả sẽ được đưa về nước để điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế.

Hôm 11.4, Nga và Ukraine cũng đã hoàn tất một đợt trao đổi tù binh và mỗi bên nhận về 175 người. Trong tháng 3, hai bên thực hiện hai đợt trao đổi liên tiếp trong ngày 5-6, mỗi bên nhận về 500 người.

Các binh sĩ Ukraine (trái) và binh sĩ Nga được trao trả trong đợt trao đổi ngày 24.4 ẢNH: REUTERS



