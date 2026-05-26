Chiến sự Ukraine ngày 1.552: Nga cảnh báo sẽ 'tấn công có hệ thống' vào Kyiv

Reuters đưa tin Nga khẳng định sẽ phát động "cuộc không kích có hệ thống" vào hạ tầng quân sự, nhằm trả đũa các đòn tập kích của Ukraine.

Liên quan tình hình xung đột, giới chức địa phương của cả Nga và Ukraine ngày 25.5 cho biết các vụ tấn công bằng tên lửa, bom và máy bay không người lái (UAV) trong 24 giờ qua đã khiến nhiều thường dân thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng ở cả hai phía.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine dập lửa đám cháy tại thành phố Pavlohrad ở tỉnh Dnipropetrovsk ngày 25.5 ẢNH: REUTERS

Lực lượng không quân Ukraine cho biết từ tối 24.5, quân đội Nga đã huy động 262 UAV các loại tấn công vào lãnh thổ nước này. Các đơn vị phòng không Ukraine đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa 246 chiếc, trong khi 10 chiếc đánh trúng mục tiêu.

Giới chức Ukraine cho biết các vụ không kích của Nga nhằm vào các tỉnh Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson và Zaporizhzhia, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Ở chiều ngược lại, giới chức địa phương tại các khu vực do Nga kiểm soát cũng báo cáo thương vong do các đợt tấn công từ phía Ukraine.

Giới chức thành phố Horlivka, nằm ở Donetsk, miền đông Ukraine nhưng hiện do Nga kiểm soát, nói rằng một cuộc tấn công từ Ukraine vào khu vực này đã khiến 4 người thiệt mạng. Một trường hợp thiệt mạng do không kích cũng được Nga ghi nhận tại tỉnh Belgorod.

Quân đội Nga ngày 25.5 tuyên bố tiến sâu vào tiền tuyến của Ukraine và kiểm soát thêm khu định cư Dobropasovo ở tỉnh Dnipropetrovsk. Nga cũng khẳng định đã đánh chặn 417 UAV Ukraine.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Trong bối cảnh các nỗ lực hòa giải của Mỹ cho đến nay chưa thể mang lại thỏa thuận chấm dứt xung đột, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 22.5 đã lên tiếng kêu gọi cần phải có những bước đi ngoại giao mới nhằm chấm dứt chiến sự.

UAV tự sát phản lực Geran-5 của Nga ra mắt

Ukraine công bố dữ liệu về UAV Geran-4 của Nga

Theo Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (HUR), Nga đã bắt đầu sử dụng nhiều mẫu UAV mới mang tên Geran-4 vào tháng 5 nhằm đối phó với năng lực đánh chặn của Kyiv. Dòng UAV này từng bị phát hiện hồi tháng 1 và được Ukraine tuyên bố đánh chặn mới đây.

Geran-4 được xem là thiết kế của Moscow để khắc phục điểm yếu khi bay tốc độ cao hoặc nhào lộn ở các dòng UAV trước, nhờ thiết kế khung thân khí động học được tinh chỉnh với kết cấu gia cố vững chắc hơn.

Kyiv cho rằng Geran-4 có thể đạt vận tốc lên đến 400 km/giờ, trần bay 5.000 m và tầm hoạt động đến 450 km. Thiết bị còn có thể mang theo đạn xuyên giáp hoặc đạn nhiệt áp với tải trọng đến 90 kg.

HUR cho biết Geran-4 đã được thử nghiệm tại vùng Oryol (Nga) và khu vực sân bay Donetsk cũ để chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt trong năm 2026.

Anh, Pháp bác kế hoạch NATO tăng viện trợ quân sự cho Ukraine?

Thiết giáp Ukraine lập kỷ lục bắn trúng mục tiêu từ hơn 11 km?

Một kíp chiến đấu thuộc Lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 78 của Ukraine vừa tuyên bố thực hiện một trong những phát đạn xe tăng trúng mục tiêu xa nhất kể từ đầu xung đột.

Xạ thủ mang hô hiệu "Khilya" cho biết đã sử dụng pháo trên thiết giáp chống tăng B1 Centauro, do Ý sản xuất, bắn trúng một ngôi nhà có lực lượng đối phương đồn trú từ khoảng cách lên tới 11 km. Người quân nhân Khilya cho biết phát đạn được khai hỏa từ vị trí khuất tầm nhìn, vận hành nòng pháo hướng lên tương tự pháo binh. Không thể xác thực thông tin do phía Ukraine đưa ra.

Mẫu thiết giáp chống tăng B1 Centauro của Ý, hiện được quân đội Ukraine sử dụng ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG Ý

Dòng B1 Centauro là xe bánh lốp 8x8 bọc thép nhẹ nhưng sở hữu hỏa lực mạnh với pháo 105mm chuẩn NATO. Việc dùng hỏa lực thiết giáp bắn vào công sự như pháo binh đang ngày càng phổ biến trong xung đột, khi chiến thuật dùng UAV tấn công xe tăng khiến loại thiết giáp này không còn hiệu quả và an toàn khi tác chiến cự ly gần.