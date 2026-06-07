Chiến sự Ukraine ngày 1.564: Ukraine quay lại tập kích St. Petersburg

Ukraine tấn công bằng UAV vào thành phố St. Petersburg trong lúc nơi này tổ chức diễn đàn kinh tế thế giới ảnh: reuters

UAV Ukraine rầm rộ tập kích St. Petersburg, vùng Leningrad

Sáng 6.6, ông Alexander Beglov, người đứng đầu thành phố St. Petersburg, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và cảnh báo có thể xảy ra gián đoạn dịch vụ internet di động trong thời gian này, theo RT.

Hoạt động tại sân bay Pulkovo của thành phố bị gián đoạn, với hàng chục chuyến bay bị hoãn và các máy bay được chuyển hướng sang các phi trường khác.

Còn Tỉnh trưởng vùng Leningrad Alexander Drozdenko cho biết 141 máy bay không người lái (UAV) đã bị bắn hạ tại khu vực.

TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 6.6 ghi nhận các hệ thống phòng không nước này trong vòng 24 giờ đã bắn hạ 911 UAV và 13 bom dẫn đường của Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên X rằng tối 5.6, các UAV ở Ukraine đã vượt qua quãng đường khoảng 1.000 km để đến địa phận St. Petersburg, nhắm mục tiêu vào các kho vũ khí của hải quân đối phương và một căn cứ tại Kronstadt.

Kronstadt cũng là nơi đặt một trong những căn cứ hải quân lâu đời nhất nước Nga.

Sau đó trong ngày 6.6, Bộ Quốc phòng Nga cập nhật thông tin rằng đã thành công kiểm soát khu định cư Shevchenko thuộc Kharkiv. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Nga - Ukraine khẩu chiến sau bức thư của ông Zelensky

Cùng ngày, Tổng thống Putin bác đề xuất hội đàm trực tiếp với ông Zelensky sau khi nhà lãnh đạo Ukraine lần đầu tiên gửi thư công khai cho chủ nhân Điện Kremlin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Đáp trả trước động thái từ chối của ông Putin, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói rằng tình hình chỉ sẽ tệ hơn cho Nga, và cảnh báo các đợt tấn công tầm xa của Ukraine sẽ phủ khắp lãnh thổ đối phương và cường độ tấn công sẽ tiếp tục tăng.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko khẳng định Moscow không bao giờ lùi bước liên quan đến lập trường về cuộc xung đột ở Ukraine.

Bà tuyên bố Nga sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra, dù bằng con đường đàm phán hoặc thông qua chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraine xin lỗi Hy Lạp vụ xuồng hải quân, tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ chìm

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi lên tiếng về vụ xuồng hải quân không người lái ảnh: Facebook

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi lên tiếng xin lỗi Hy Lạp về sự cố liên quan đến một xuồng không người lái của hải quân được phát hiện trong vùng biển Hy Lạp hồi tháng trước, theo trang The Kyiv Independent hôm 6.6.

Lời xin lỗi được đưa ra sau khi Hy Lạp gửi công hàm phản đối ngoại giao cho Ukraine hôm 3.6. Chiếc xuồng không người lái của hải quân Ukraine đã được ngư dân tại địa phương phát hiện trên bờ biển đảo Lefkada hôm 7.5.

Trong công hàm phản đối chính thức, Hy Lạp cho rằng sự hiện diện của chiếc xuồng là mối đe dọa cho hoạt động hàng hải và có thể dẫn đến thương vong dân sự hoặc gây thiệt hại cho môi trường.

Bên cạnh lời xin lỗi, người phát ngôn Tykhyi nói thêm rằng sự cố là kết quả của hoàn cảnh đến từ cuộc xung đột với Nga. Kyiv luôn cam kết theo luật quốc tế và an toàn hàng hải, và sẽ tìm cách ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn.

Cùng ngày, lực lượng cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một tàu cá mang cờ nước này đã trúng đòn tấn công ở biển Đen, phía tây Sevastopol trên bán đảo Crimea, hôm 5.6. Con tàu chìm, khiến 1 thủy thủ thiệt mạng, 4 người khác bị thương.

Phía cảnh sát biển không đề cập bên nào chịu trách nhiệm vụ tấn công.