Chiến sự Ukraine ngày 1.568: Kyiv phóng tên lửa Flamingo, Nga điều tra 2 vụ đánh bom

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết trong đêm 9.6 và rạng sáng 10.6, quân đội Nga đã huy động 207 máy bay không người lái (UAV) các loại tấn công vào lãnh thổ nước này. Các đơn vị phòng không Ukraine đã phá hủy và vô hiệu hóa 181 chiếc, song vẫn có 21 UAV lọt qua lưới phòng không, đánh trúng mục tiêu tại 14 địa điểm, Ukrainska Pravda đưa tin.

Khói bốc lên tại cơ sở ở thành phố Cheboksary, Cộng hòa Chuvashia thuộc Nga ngày 10.6 ẢNH: REUTERS

Theo Bộ Năng lượng Ukraine, các cuộc không kích đã gây hư hại hạ tầng lưới điện, khiến người dân tại 6 tỉnh gồm Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhia, Odesa, Kharkiv và Kherson bị mất điện tạm thời. Tại Kharkiv, một UAV của Nga đã nhắm trúng xe công vụ của nhân viên điện lực nhưng không có thương vong.

Nhằm giảm tải cho hệ thống, Bộ Năng lượng Ukraine đã kêu gọi người dân hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm buổi tối (18 - 22 giờ) và chuyển các hoạt động tiêu thụ nhiều điện năng sang khung giờ ban ngày (10 - 16 giờ).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, đánh trúng nhà máy quân sự VNIIR-Progress ở thành phố Cheboksary. Kyiv cho hay đây là cơ sở chuyên sản xuất linh kiện, ăng-ten điều hướng và hệ thống vệ tinh chống tác chiến điện tử cho UAV và tên lửa Nga.

Ông Zelensky cũng nói rằng Ukraine đã tập kích vào nhà máy lọc dầu Kuibyshev ở vùng Samara, nằm cách tiền tuyến hơn 900 km. Lãnh đạo Ukraine gọi chiến dịch này là một phần của kế hoạch "trừng phạt tầm xa" nhằm vào nền tảng sản xuất quân sự và lĩnh vực năng lượng của Moscow, theo Kyiv Post.

Tòa nhà bị hư hại tại tỉnh Odessa, Ukraine ngày 10.6 ẢNH: REUTERS

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này ngày 10.6 tuyên bố các lực lượng Moscow đã tấn công mục tiêu Ukraine ở 148 khu vực. Nga cũng tuyên bố đánh chặn 14 bom dẫn đường, 4 tên lửa Flamingo và 766 UAV Ukraine.

Phía Nga mô tả đợt tập kích ngày 10.6 là một trong những đợt tấn công đường không lớn nhất của Ukraine, với hàng trăm UAV nhắm vào 20 khu vực trên lãnh thổ Nga. Hãng TASS dẫn lời giới chức Nga cho biết đợt tấn công của Kyiv vào tỉnh Belgorod khiến 2 người thiệt mạng. Một số trường hợp bị thương khác cũng được ghi nhận tại tỉnh Samara.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Xuồng tự sát Ukraine phát nổ tại cảng Romania

Nga điều tra 2 vụ đánh bom xe

Ủy ban điều tra Liên bang Nga ngày 10.6 thông báo đã bắt giữ ít nhất hai nghi can vị thành niên liên quan đến các vụ gài bom xe tại vùng Moscow hôm 9.6.

Theo Reuters, cơ quan điều tra Nga đã ghi nhận 2 vụ riêng biệt. Vụ thứ nhất xảy ra ở phía tây nam vùng Moscow, nhắm vào một nhân viên của doanh nghiệp sản xuất khoa học. Điều tra ban đầu cho thấy một nhóm người lạ mặt đã hướng dẫn một cô gái trẻ nhận quả bom, sau đó giao lại cho một nam thiếu niên để gài vào xe mục tiêu cùng thiết bị định vị GPS. Vụ việc này không gây thương vong và các nghi can đã bị buộc tội.

Ô tô bị thiêu rụi do vụ nổ tại thành phố Balashikha, vùng Moscow của Nga ngày 9.6 được di dời ẢNH: REUTERS

Ở vụ việc còn lại tại phía đông Moscow, một quả bom xe đã phát nổ vào sáng 9.6 khiến tài xế thiệt mạng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận có vụ nổ xảy ra nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. Hiện chưa rõ hai vụ việc có liên quan đến nhau hay không.

Trong khi đó, The Guardian ngày 10.6 đưa tin một vụ đánh bom đã giết chết ông Damir Davydov, quan chức quân đội Nga phụ trách giám sát sản xuất tên lửa và đạn dược cho Moscow. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin này.

Tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky ở mức cao

Ukrainska Pravda ngày 10.6 đăng kết quả khảo sát mới nhất của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS), được thực hiện từ ngày 7.5 - 3.6, chỉ ra niềm tin của người dân Ukraine dành cho Tổng thống Volodymyr Zelensky ổn định ở mức 61%.

Trong đó, 33% số người được hỏi tuyên bố "hoàn toàn tin tưởng" và 28% chọn "khá tin tưởng". Ngược lại, có 34% bày tỏ sự không tin tưởng đối với nhà lãnh đạo Ukraine. So với tháng 4.2026, mức độ tín nhiệm này hầu như không thay đổi và nằm trong biên độ sai số.

Cuộc nghiên cứu được thực hiện qua điện thoại với 1.015 công dân trên 18 tuổi thuộc các vùng lãnh thổ do chính phủ kiểm soát.

Song song với tình hình chính trị nội bộ, quốc hội Ukraine vừa thông qua dự luật tăng chi tiêu cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng thêm 1.500 tỉ UAH (khoảng 34,7 tỉ USD). Khoản ngân sách bổ sung này dự kiến sẽ được tài trợ chủ yếu thông qua chương trình cho vay hỗ trợ Ukraine từ Liên minh châu Âu (EU).