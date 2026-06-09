Ukraine tuyên bố giành lại hơn 600 km2 lãnh thổ

Ông Syrskyi không nêu rõ những khu vực nào đã giành lại được, chỉ khẳng định rằng tại các khu vực riêng biệt trên chiến tuyến, lực lượng Ukraine tiếp tục duy trì thế chủ động. Cùng ngày, quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công 2 kho dầu ở bán đảo Crimea vào tối 7.6.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa tấn công phía Nga gần thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka thuộc Ukraine vào ngày 4.6 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 310 máy bay không người lái (UAV) có cánh cố định của Ukraine trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 7.6 đến 8 giờ ngày 8.6 (giờ Moscow). Số UAV này bị bắn hạ ở 13 vùng của Nga, bán đảo Crimea, biển Đen và biển Azov, theo Hãng tin TASS.

Giữa lúc xung đột tiếp diễn, các nhà lãnh đạo Anh, Đức và Pháp ngày 7.6 cùng tuyên bố ủng hộ đề xuất về các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn, và châu Âu sẽ đóng một vai trò trong việc này, theo Reuters. Tuyên bố được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz gặp Tổng thống Zelensky tại London cùng ngày.