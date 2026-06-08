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Thế giới

Anh thành tâm điểm ngoại giao về chiến sự Ukraine

Trí Đỗ
Trí Đỗ
08/06/2026 05:15 GMT+7

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 7.6 tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại số 10 phố Downing ở London.

Theo tờ The Guardian, cuộc gặp dự kiến tập trung vào viện trợ quân sự, hỗ trợ kinh tế và các phương án bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine, trong bối cảnh triển vọng nối lại đàm phán giữa Moscow và Kyiv vẫn bế tắc. Anh, Pháp và Đức hiện là những đối tác quan trọng hàng đầu của Ukraine tại châu Âu.

Anh thành tâm điểm ngoại giao về chiến sự Ukraine - Ảnh 1.

Lãnh đạo Ukraine, Anh, Đức, Pháp (từ trái sang) trò chuyện bên ngoài số 10 phố Downing hồi cuối năm ngoái

Ảnh: Reuters

Chuyến thăm của ông Zelensky tới Anh diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bác đề xuất đối thoại trực tiếp do nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra trong một bức thư ngỏ. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 7.6 cảnh báo ông Putin đã "bỏ lỡ cơ hội" chấm dứt xung đột khi từ chối đối thoại trực tiếp. 

Theo trang Kyiv Post, ông Sybiha nói rằng việc Moscow tiếp tục chiến sự sẽ khiến Nga đối mặt thêm sức ép quốc tế, trong khi nền kinh tế nước này có nguy cơ lún sâu vào suy thoái, lạm phát và gánh nặng thuế khóa.

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Trên thực địa, giao tranh vẫn diễn biến phức tạp. Ukraine ngày 7.6 ghi nhận các cuộc đụng độ tại nhiều khu vực, trong đó có Sumy, Kramatorsk, Pokrovsk và Kherson, theo Ukrinform. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 339 máy bay không người lái của Ukraine tại nhiều khu vực, bao gồm Moscow và biển Đen. 

Làn sóng UAV cũng buộc cơ quan hàng không dân dụng Nga áp dụng các biện pháp khẩn cấp, khiến nhiều sân bay lớn phải tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn cho các chuyến bay thương mại, theo Reuters. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố nước này đã kiểm soát khu dân cư Shevchenko ở vùng Kharkiv.

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