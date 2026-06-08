Chiến sự Ukraine ngày 1.565: Ukraine tố Nga tấn công cơ sở hạt nhân ở Chernobyl

Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trong ảnh chụp hôm 9.4 Ảnh: AFP

Hãng AFP ngày 7.6 dẫn lời giới chức Ukraine cáo buộc Nga dùng nhiều máy bay không người lái (UAV) và các loại vũ khí khác tấn công vào Ukraine, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và làm hư hại một cơ sở lưu trữ hạt nhân trong khu vực Chernobyl.

Mức độ phóng xạ tại cơ sở này vẫn nằm trong giới hạn cho phép sau vụ tấn công, dù khu vực tiếp tân của tòa nhà đã bị "phá hủy một phần", theo thông báo của Energoatom, công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân của Ukraine.

Moscow và Kyiv đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào nhau trong những tháng gần đây, khi các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc chiến vẫn bị đình trệ và bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Trung Đông.

Viết trên X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng một UAV Shahed đã đánh trúng một trong những tòa nhà của cơ sở lưu trữ nhiên liệu đã qua sử dụng tập trung.

"Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có chỉ số nào vượt quá mức phóng xạ nền bình thường. Nhưng chắc chắn là sự táo bạo của Nga đang gia tăng, điều mà từ lâu đã vượt quá giới hạn", ông nói thêm.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết họ đang cử một nhóm đến kiểm tra thiệt hại, đồng thời cho rằng vụ việc là "vô cùng đáng lo ngại".

Cơ sở này nằm ở một khu vực rừng hẻo lánh, cách địa điểm xảy ra thảm họa Chernobyl năm 1986 khoảng 12 km, được thiết kế để chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ ba nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động của Ukraine.

Giới chức Ukraine ngày 7.6 cáo buộc Nga tấn công khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại các tỉnh Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk.

Nga chưa bình luận về thông tin trên nhưng trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.

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Ukraine tấn công tại Luhansk, Donetsk

Trang The Kyiv Independent ngày 7.6 đưa tin các UAV của Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải tại các tỉnh Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine hiện do Nga kiểm soát, trong đêm 6.6 và rạng sáng 7.6.

Cơ sở hạ tầng đường sắt đã bị UAV tấn công gần làng Rodakove thuộc tỉnh Luhansk, khiến một trạm biến điện bị bốc cháy.

Gần khu vực Chystiakove thuộc tỉnh Donetsk, một vụ cháy đã bùng phát tại một công trình hạ tầng đường sắt khác. Ngoài ra, UAV cũng đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy nhiệt điện ở thành phố Zuhres thuộc tỉnh Donetsk vào sáng 7.6.

Donetsk và Luhansk là 2 tỉnh thuộc vùng Donbass phía đông Ukraine.

Cũng trong ngày 7.6, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cho biết các UAV của nước này đã tấn công kho dầu Semikolodyansk gần thị trấn Yedi Quyu ở vùng Crimea.

Cơ sở này, nằm ở phía đông Crimea và cách tiền tuyến khoảng 200 km, được sử dụng để lưu trữ nhiên liệu và đóng vai trò là trung tâm hậu cần khu vực. Kho dầu này đã đóng cửa từ thập niên 1990, nhưng công ty BK-Terminal của Nga đã nối lại hoạt động tại đây vào năm 2015 sau khi Nga kiểm soát bán đảo.

Nga đang sử dụng nơi này làm điểm trung chuyển để lưu trữ và vận chuyển dầu nhiên liệu, dầu diesel, nhựa đường và các vật liệu khác, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cho biết.

Trang tin thân Ukraine Exilenova+ đưa tin rằng hình ảnh vệ tinh từ Hệ thống Thông tin Cháy rừng để Quản lý Tài nguyên (FIRMS) của NASA đã phát hiện một đám cháy tại kho dầu trên. Theo trang tin này, khu vực hoạt động nhiệt tiếp tục lan rộng sau vụ tấn công.

Quân đội Ukraine cho biết các UAV của nước này cũng đã nhắm mục tiêu vào kho chứa dầu ngoài khơi tại khu vực thành phố Feodosia ở Crimea, cách tiền tuyến khoảng 250 km. Cơ sở này được cho là có bảy bể chứa nhiên liệu với dung tích từ 10.000 đến 20.000 m3.

"Kho chứa này là một khu phức hợp đa chức năng để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ toa xe bồn đường sắt sang tàu biển", theo quân đội Ukraine.

Nga chưa bình luận về các vụ tấn công trên. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 95 UAV của Ukraine trong đêm 6.6 trên lãnh thổ Nga và vùng Crimea, nhưng chưa thông tin về bất kỳ thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng.

Đến ngày 7.6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ khoảng 500 UAV của Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó.