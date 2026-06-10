Chiến sự Ukraine ngày 1.567: Ukraine tăng cường tấn công nhắm vào mục tiêu Nga

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại hiện trường sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga tại thủ đô Kyiv (Ukraine) ngày 2.6 Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9.6 tuyên bố rằng quân đội Nga đã tấn công các kho đạn dược và nhiên liệu, cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng được quân đội Ukraine sử dụng và các địa điểm triển khai của đối phương trong 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong cùng thời gian, hệ thống phòng không đã đánh chặn 551 UAV của Ukraine và 2 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS, Mỹ).

Cũng theo TASS, số liệu mới nhất do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy Kyiv mất 1.330 binh sĩ dọc theo chiến tuyến trong 24 giờ.

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Giới chức ở 7 tỉnh của Ukraine sáng 9.6 cáo buộc rằng trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine đã khiến 10 người chết và 106 người bị thương.

Theo Không quân Ukraine, lực lượng Nga đã phóng 2 tên lửa hành trình Kh-59/69 và 168 (UAV), trong đó 146 chiếc đã bị đánh chặn. Không quân Ukraine thừa nhận 17 chiếc UAV và 2 tên lửa đã né được hệ thống phòng không và tấn công các mục tiêu tại 18 địa điểm, trong khi mảnh vỡ UAV bị đánh chặn được ghi nhận tại 8 địa điểm.



Đến tối 9.6 chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công vào dân thường.

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Ukraine phóng 677 quả đạn/ngày?

Đại sứ lưu động thuộc Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik ngày 9.6 nói với Hãng tin TASS rằng các cuộc tấn công của Ukraine đã đạt đến đỉnh điểm mới vào tuần trước khi phóng tới 677 quả đạn/ngày vào lãnh thổ Nga và những vùng do Nga kiểm soát ở Ukraine. "Các cuộc tấn công của chính quyền Kyiv lại lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2026... Số lượng đạn được phóng trung bình mỗi ngày vào tuần trước là 677", ông Miroshnik nói.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành 2S22 Bohdana về phía các vị trí của Nga, trên chiến tuyến ở vùng Donetsk ngày 27.5 Ảnh: Reuters

Cũng theo ông này, cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào một chiếc xe buýt chở khách từ thành phố Podolsk thuộc tỉnh Moscow đến thành phố Simferopol, thủ phủ của bán đảo Crimea, đã gây ra "hậu quả bi thảm nhất." Vụ tấn công, xảy ra tại thị trấn Yenakiyevo thuộc Donetsk miền đông Ukraine, đã khiến 8 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Ông Miroshnik còn nói rằng quân đội Ukraine đã phóng hơn 4.700 quả đạn vào lãnh thổ Nga và những vùng do Nga kiểm soát ở Ukraine trong tuần trước.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9.6 tuyên bố trong đêm trước, lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 140 máy bay không người lái (UAV) có cánh cố định của Ukraine ở 7 vùng của Nga cũng như bán đảo Crimea, biển Đen và biển Azov, theo TASS.

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Đến tối 9.6 chưa có thông tin phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố trên của phía Nga.



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Điện Kremlin nói EU chưa sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho xung đột Nga - Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9.6 nói rằng Liên minh châu Âu (EU) có lẽ còn lâu mới sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải trong bất kỳ tiến trình hòa bình Ukraine và dường như đang tập trung hơn vào việc tiếp tục cuộc xung đột, theo Reuters.

Ông Peskov đưa ra nhận xét này với các nhà báo khi được hỏi về khả năng EU can thiệp với tư cách trung gian hòa giải trong khi các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu đang bị đình trệ.

"Trước hết, việc bắt đầu các nỗ lực hòa giải bằng cách đưa ra một số điều kiện nhất định cho Nga có lẽ là phi logic và sai lầm. Và tất nhiên, điều này là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi", ông Peskov nói.

Cũng theo ông Peskov, hiện không có kế hoạch cho một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng 2 nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tiếp tục duy trì liên lạc với cả Nga lẫn Ukraine.

"Hiện chưa có ngày cụ thể cho chuyến thăm của họ, nhưng chúng tôi rất vui mừng được chào đón họ đến Nga bất cứ lúc nào", ông Peskov nói.



Hôm 8.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông đã có cuộc trò chuyện "tích cực" với ông Witkoff và ông Kushner, và ca ngợi sự sẵn sàng của họ cho nỗ lực giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine trong những tuần tới.

Đến tối 9.6 chưa có thông tin phản ứng từ EU cũng như Mỹ và Ukraine đối với phát ngôn của ông Peskov.

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