Chiến sự Ukraine ngày 1.573: Di sản UNESCO bị tấn công, Nga nói do tên lửa Mỹ

Rạng sáng 15.6, nhiều thành phố tại Ukraine hứng chịu đợt oanh tạc lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Phía Ukraine nói ít nhất 5 người thiệt mạng và 29 người bị thương tại thủ đô Kyiv trong khi trên cả nước có ít nhất 10 người thiệt mạng. Nhiều tòa chung cư cao tầng bị oanh tạc, theo trang The Kyiv Independent.

Vụ nổ tại Kyiv trong đợt tấn công rạng sáng 15.6 ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, đợt tấn công gây hư hại Tu viện Kyiv-Pechersk, di sản lịch sử và tôn giáo quan trọng được UNESCO công nhận. Tu viện này có một hệ thống hang động lớn, là nơi lưu giữ những thánh tích linh thiêng của Chính thống giáo phương Đông.

Nhà thờ Đức Mẹ An giấc, được xây dựng vào thế kỷ 11 thuộc tu viện, từng bị phá hủy và khôi phục nhiều lần. Tổng giám mục Epiphanius, người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Ukraine, cho biết phần mái của nhà thờ đã bị cháy. Tính đến trưa 15.6, đám cháy đã được kiểm soát, tránh nguy cơ hư hại cho cấu trúc chính và nội thất của nhà thờ.

Khói bốc lên tại Kyiv sau đợt tấn công ẢNH: REUTERS

Giám mục Avraamii nói rằng nhà thờ đã đưa các tác phẩm nghệ thuật và di vật tôn giáo đến nơi an toàn trong lúc vụ tấn công diễn ra. Đây là lần thứ hai tu viện bị tấn công từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.

Đối diện Tu viện Kyiv-Pechersk, phòng trưng bày và bảo tàng Mystetskyi cũng bị một UAV dạng Shahed rơi trúng, gây cháy. Tương tự, Phó thủ tướng phụ trách chính sách nhân đạo Tetyana Berezhna thông báo rằng đợt tấn công còn phá hủy bộ sưu tập trang phục "lớn nhất và cổ nhất tại Ukraine" tại Hãng phim quốc gia Oleksandr Dovzhenko ở Kyiv. Bà cho biết bộ sưu tập có 100.000 bộ trang phục và 3 triệu món quần áo.

Nhà thờ bị cháy tại Kyiv ẢNH: REUTERS

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 70 tên lửa (gồm 6 tên lửa bội siêu thanh Zircon, 34 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400, 30 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K) và 611 UAV sang lãnh thổ Ukraine.

Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 5 quả Zirkon, 15 quả Iskander-M/S-400, toàn bộ Kh-101/Iskander-K và 582 UAV. Số còn lại rơi trúng 42 địa điểm.

Lực lượng cứu hỏa dập lửa tại Kyiv ẢNH: REUTERS





Nga phủ nhận

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến hiện trường vụ tấn công tại tu viện và cho biết 2 chiếc UAV đã cố tình nhắm mục tiêu vào khu vực tu viện và bảo tàng Mystetskyi. "Vụ tấn công tu viện là cuộc tấn công vào cộng đồng Cơ Đốc giáo và di sản văn hóa của nhân loại", ông Zelensky nói.

UNESCO nói rằng cuộc tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng cho phần bên ngoài và bên trong nhà thờ tại tu viện. "UNESCO lên án các cuộc tấn công nhắm vào công trình văn hóa, tổ chức giáo dục, sinh viên, cán bộ giáo dục và nhà báo được bảo vệ theo luật quốc tế", cơ quan văn hóa của Liên Hiệp Quốc viết trên mạng xã hội X.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã thực hiện đợt tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa, nhắm vào các cơ sở công nghiệp quân sự tại 3 thành phố Kyiv, Kharkiv và Dnipropetrovsk, cùng các sân bay quân sự và trung tâm tuyển quân của Ukraine, theo TASS. Nga xác nhận tấn công xưởng phim Dovzhenko nhưng cho rằng bên trong cơ sở này có một xưởng sản xuất UAV.

Xung đột Ukraine đang có những diễn biến lớn nào?

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc tấn công tu viện tại Kyiv, cho rằng cơ sở này bị cháy là do tên lửa phòng không Patriot của Mỹ chế tạo. Moscow suy đoán Ukraine đã bắn nhầm mục tiêu do phương Tây cung cấp cho Kyiv những loại vũ khí đã hết hạn sử dụng.

"Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga không lên kế hoạch hay thực hiện đòn tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Theo các báo cáo được xác nhận, tổ hợp các tòa nhà tại Tu viện Kyiv-Pechersk đã bị trúng một tên lửa từ hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Một lý do khả thi khiến hệ thống này gặp trục trặc có thể là do các nước phương Tây đã cung cấp cho chính quyền Kyiv những quả tên lửa đã quá hạn sử dụng", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Hình ảnh từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 15.6, cho thấy hệ thống rốc két Uragan của Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine tại một địa điểm ở Ukraine ẢNH: AP

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga miêu tả những cáo buộc của Ukraine và phương Tây là "giả mạo thô thiển".

Ông Zelensky muốn gặp ông Putin tại hội nghị G7

Đợt tấn công mới của Nga xảy ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến có mặt.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ cùng các đồng minh thảo luận về việc đạt thỏa thuận ngừng bắn và sau đó là thỏa thuận hòa bình tại hội nghị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Tổng thống Zelensky trong ngày 16.6. Ông Zelensky cho biết đã đề nghị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị nhưng chủ nhân Điện Kremlin chưa sẵn sàng, theo Reuters.

"Chúng tôi đã gửi thông điệp rằng chúng tôi sẵn sàng gặp ông Putin tại G7 vì ông Trump sẽ ở đó và ông Macron cũng ở đó, nghĩa là có châu Âu và Mỹ. Đây là cơ hội rất tốt để tất cả các bên gặp nhau. Châu Âu và Mỹ đã đồng ý và Nga lại một lần nữa chứng minh rằng họ chưa sẵn sàng đối thoại", ông Zelensky nói tại tu viện ở Kyiv sau vụ tấn công.



Một quan chức Ukraine cho biết ông Zelensky đã thông báo với Mỹ và Tổng thống Macron về đề xuất trên, đồng thời gửi lời mời trực tiếp đến các đối tác Nga nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng.

Trước đó, phía Nga tuyên bố rằng ông Zelensky phải đến Moscow nếu muốn gặp Tổng thống Putin.

Về việc đối thoại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15.6 nói rằng Nga cam kết với những đề xuất chấm dứt chiến sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump và mong đợi được lắng nghe từ các đặc phái viên Mỹ về cách thức thi hành những đề xuất đó.

Trong khi đó, ông Lavrov cáo buộc châu Âu đang cố gắng áp đặt nỗ lực hòa giải lên Nga và đã sai lầm khi cho rằng Moscow đang thất thế trên chiến trường.