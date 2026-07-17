Chiến sự Ukraine ngày 1.603: Mâu thuẫn nội bộ cấp cao trong quân đội Ukraine?

Vào ngày 16.7, Ukraine và Nga đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu thuyền của đối thủ trên biển Đen và biển Azov.

Quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh trúng ít nhất 11 tàu của Nga. Tư lệnh lực lượng UAV Ukraine, ông Robert Brovdi, cho biết các mục tiêu bị đánh trúng mới nhất bao gồm các tàu chở dầu, tàu chở khí đốt, tàu chở hàng khô và tàu kéo. Theo ông Brovdi, tổng số tàu bị lực lượng Ukraine tấn công trong tháng này đã lên tới 147 chiếc, Ukrainska Pravda đưa tin.

Người dân dập lửa ô tô bị UAV đánh trúng tại TP.Kramatorsk, Ukraine ngày 16.7 ẢNH: REUTERS

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các lực lượng của họ đã đánh trúng một tàu biển và một xuồng cao tốc của lực lượng vũ trang Ukraine khi các phương tiện này đang hướng đến các cảng ở tỉnh Odessa.

Moscow cũng tuyên bố đã tấn công các cơ sở công nghiệp và quân sự tại Kyiv liên quan đến việc sản xuất và lưu trữ UAV. Các quan chức Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo của Nga đã đánh trúng ít nhất hai quận ở Kyiv vào sáng sớm ngày 16.7, gây ra hỏa hoạn và khiến 2 người thiệt mạng.

Biển Azov, biển Đen thành điểm nóng mới trong xung đột Nga - Ukraine

Theo Reuters, các cuộc tấn công của Ukraine đã buộc Nga phải hạn chế hoạt động vận tải hàng hải ở biển Azov, tuyến đường xử lý khoảng 1/4 lượng ngũ cốc xuất khẩu của Nga. Trước diễn biến giao tranh và lo ngại nguồn cung tắc nghẽn, giá lúa mì châu Âu đã tăng 7%. Tại sàn giao dịch Euronext (Paris), giá lúa mì giao tháng 9 đã chốt phiên ở mức 231,75 euro (265 USD)/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 2.2025.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Chính phủ Ukraine có nội các mới

Các nghị sĩ Ukraine đã kết thúc phiên họp và bỏ phiếu bầu chính phủ mới trong ngày 16.7. Nghị sĩ Oleksiy Honcharenko cho biết 264 nhà lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ nhiều vị trí bộ trưởng trong nội các mới của tân Thủ tướng Serhiy Koretskyi, người cũng vừa được bổ nhiệm cùng ngày.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao chưa được bầu mới, đồng nghĩa về lý thuyết, Ukraine đang khuyết 2 vị trí này. Hiện chưa rõ phiên bỏ phiếu tiếp theo sẽ diễn ra khi nào. Nghị sĩ phe đối lập Yaroslav Zheleznyak cho biết hiện quốc hội đang cân nhắc về chức người đứng đầu Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Andrii Sybiha nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ chức.

Ngoài ra, Quốc hội Ukraine cũng chưa bầu tân Giám đốc Cơ quan An ninh (SBU) và Cơ quan Tình báo đối ngoại (SZRU).

'Ông trùm' UAV Ukraine rời chức Bộ trưởng Quốc phòng

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine công kích Tổng tư lệnh

Reuters đưa tin cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 16.7 đã công khai chỉ trích Tổng tư lệnh quân đội nước này Oleksandr Syrskyi. Ông Fedorov cáo buộc vị tổng tư lệnh cố tình kích động các phe phái, ngăn cản các sáng kiến đổi mới công nghệ và phá hoại công việc của Bộ Quốc phòng.

Ông Fedorov nói rằng từng đề xuất Tổng thống Volodymyr Zelensky thay ông Syrskyi nhưng bất thành, sau đó bị ông Syrskyi âm thầm hạ bệ.

Đáp lại lời công kích trên, ông Oleksandr Syrskyi ra tuyên bố ngắn gọn, cảm ơn ông Fedorov vì những đóng góp trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh Ukraine cần tập trung hoàn toàn vào cuộc chiến. Ông Syrskyi từ chối bình luận về các cáo buộc từ cựu Bộ trưởng Fedorov.

Anh và Thụy Điển hợp sức hỗ trợ Ukraine

Trong khuôn khổ chuyến thăm thủ đô Kyiv (Ukraine) vào ngày 16.7, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo nước này sẽ cung cấp 300 triệu bảng Anh (khoảng 405 triệu USD) để hỗ trợ một sáng kiến chung với Thụy Điển. Sáng kiến này nhằm mục đích cung cấp 15 chiến đấu cơ hiện đại cho Ukraine, Kyiv Post đưa tin.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) thăm một khu vực bị hư hại do không kích tại thủ đô Kyiv, Ukraine ngày 16.7 ẢNH: REUTERS

Đây là chuyến thăm Kyiv cuối cùng của ông Starmer trên cương vị Thủ tướng Anh. Trong chuyến thăm này, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trao tặng ông Starmer Huân chương tự do, một trong những danh hiệu nhà nước cao quý nhất của Ukraine, nhằm ghi nhận những cam kết của Thủ tướng Starmer đối với Kyiv và NATO.