Chiến sự Ukraine ngày 1.619: Thông số đánh chặn khiến Ukraine lo ngại

Ukrainska Pravda ngày 31.7 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng phòng vệ nước này đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các trung tâm hậu cần, một nhà máy lọc dầu và một kho cảng biển tại nhiều khu vực của Nga trong đêm 30, rạng sáng 31.7.

Ở chiều ngược lại, Hãng thông tấn Interfax dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 31.7 cho biết các lực lượng của nước này đã không kích một trung tâm phân loại bưu điện tại tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine.

Khói bốc lên tại nhà kho ở tỉnh Volgograd, Nga vào ngày 31.7 ẢNH: REUTERS

Moscow khẳng định quân đội Ukraine đã sử dụng cơ sở này làm nơi lưu trữ và phân phối hàng tiếp tế quân sự, máy bay không người lái (UAV) cùng nhiều linh kiện liên quan. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã bắn trúng một tàu đang vận chuyển hàng tiếp tế cho quân đội Ukraine trên khu vực biển Đen. Giới chức Nga cũng thông tin vụ tấn công của Ukraine vào khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk khiến 8 người bị thương.

Trong ngày 31.7, Thị trưởng thành phố Khmelnytskyi (Ukraine) Oleksandr Symchyshyn cho biết hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại một khu vực huấn luyện quân sự ở địa phương. Sự cố khiến nhiều tòa nhà dân cư và công trình đô thị bị hư hại. Chính quyền quân sự tỉnh Khmelnytskyi xác nhận đã lập ban chỉ huy ứng phó khẩn cấp và đang triển khai các biện pháp khắc phục.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Ông Trump dội 'gáo nước lạnh' vào mong muốn sản xuất tên lửa Patriot của Ukraine

Ukraine đối mặt lỗ hổng phòng không

Theo số liệu từ Kyiv Post ngày 31.7, dựa trên báo cáo của không quân Ukraine, Nga đã phóng lượng tên lửa kỷ lục lên tới 377 quả vào Ukraine trong tháng 7, cao gấp đôi so với mức 181 quả ghi nhận trong tháng 6. Dù vậy, lực lượng phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được khoảng một nửa.

Dữ liệu tính đến chiều ngày 31.7 cho thấy Nga đang sử dụng tên lửa hành trình nhiều hơn so với tên lửa đạn đạo. Tỷ lệ đánh chặn tên lửa hành trình của Ukraine đạt mức 174/251 quả bị bắn hạ (tương đương 69%). Ngược lại, đối với tên lửa đạn đạo, Kyiv chỉ đánh chặn được 36/126 quả (khoảng 29%). Điều này đồng nghĩa cứ 4 quả tên lửa đạn đạo được phóng đi, có tới 3 quả lọt qua lưới phòng không.

Người phụ nữ bật khóc khi tòa chung cư bị tấn công tại tỉnh Lviv, Ukraine ngày 30.7 ẢNH: REUTERS

Sự chênh lệch này xuất phát từ đặc tính kỹ thuật của vũ khí. Tên lửa đạn đạo bay theo quỹ đạo dốc với tốc độ cực cao, khiến việc đánh chặn trở nên vô cùng khó khăn. Trong khi đó, tên lửa hành trình bay thấp và có khả năng cơ động giống máy bay nên dễ bị theo dõi hơn.

Một trong số ít các tổ hợp có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo là hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng cả bệ phóng lẫn đạn đánh chặn. Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây đã phải kêu gọi Washington cung cấp thêm 300 đạn tên lửa Patriot nhằm chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Dù vậy, tờ Financial Times ngày 30.7 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "chưa chắc chắn" về việc cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, dù vấn đề này đã được nêu ra trong những cuộc gặp song phương gần đây.

Vật thể bay nổ trên đất Ba Lan, nghi là tên lửa Nga

Ba Lan triệu tập đại sứ Nga sau vụ rơi tên lửa

Trên mạng xã hội X ngày 31.7, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập đại sứ Nga tại Warsaw sau sự cố một quả tên lửa rơi xuống khu vực miền đông Ba Lan trước đó một ngày. Quả tên lửa đã tạo ra một hố sâu trên cánh đồng tại thị trấn Tarnawa Kolonia, cách biên giới Ukraine khoảng 80 km.

AFP đưa tin Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nhà lãnh đạo châu Âu đã cáo buộc Nga đứng sau vụ nổ. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz xác nhận đây là tên lửa hành trình Kh-101, được sản xuất vào quý 2 năm nay tại một nhà máy gần Moscow. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Đài TVP World của Ba Lan ngày 30.7 cho hay giới chức Ba Lan đang điều tra về việc một vật thể bay không xác định rơi xuống lãnh thổ nước này và tạo một hố sâu lớn.