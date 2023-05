Chiến sự Ukraine ngày 436: Thông tin mâu thuẫn về Bakhmut; Nga sơ tán dân khỏi Zaporizhzhia

Wagner sắp rút khỏi Bakhmut?

Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức đánh thuê Wagner, ngày 5.5 bất ngờ thông báo sẽ bàn giao các vị trí tại thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, lại cho quân đội Nga để rút về dưỡng thương vào ngày 10.5.



Ông Prigozhin cho biết buộc phải ngừng tham gia vào một trong những trận chiến kéo dài và đẫm máu nhất trong xung đột vì tổn thất lớn và thiếu đạn.

Trong một video công bố cùng ngày, ông Prigozhin đứng bên cạnh hàng chục thi thể thành viên Wagner và lớn tiếng chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov vì không cung cấp đạn dược.

"Họ (ông Shoigu và ông Gerasimov) sẽ chịu trách nhiệm trước những người mẹ và con cái của hàng chục ngàn người thiệt mạng và bị thương. Tôi sẽ đảm bảo điều đó", ông Prigozhin nói.

Ông Yevgeny Prigozhin cùng lực lượng Wagner trong video ngày 5.5 AFP

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin cùng ngày cho biết đã xem đoạn video nhưng từ chối bình luận "vì nó liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt", theo tờ The Moscow Times.

Trong động thái dường như nhằm đáp trả những chỉ trích từ ông Prigozhin, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo Bộ trưởng Shoigu đã đến trụ sở các lực lượng chiến đấu tại Ukraine nhằm thị sát tình trạng sẵn sàng của khí tài quân sự gửi cho các đơn vị tham gia chiến dịch. Ông Shoigu nghe báo cáo tình hình chiến trường hiện tại và các kế hoạch tác chiến tiếp theo.

Về phía Ukraine, phát ngôn viên tình báo quân sự Andriy Yusov bình luận rằng những tuyên bố của ông Prigozhin cho thấy mâu thuẫn giữa Wagner và giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đang tiếp diễn.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar phát biểu trên truyền hình rằng Wagner lại đang rút lực lượng từ toàn bộ tiền tuyến để dồn về hướng Bakhmut nhằm đạt được mục tiêu mang tính biểu tượng là kiểm soát thành phố vào ngày 9.5, ngày kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến 2.

Quân nhân Ukraine chiến đấu gần Bakhmut ngày 3.5 REUTERS

Nhà chức trách do Nga hậu thuẫn ở khu vực Zaporizhzhia đã tuyên bố sơ tán cư dân tại 18 khu định cư do Moscow kiểm soát gần tiền tuyến, theo TASS.

"Trước hết là đưa trẻ em cùng cha mẹ, người già, người tàn tật và bệnh nhân tránh xa làn đạn của kẻ thù, di chuyển họ khỏi các vùng lãnh thổ tiền tuyến và tiến sâu hơn vào khu vực an toàn", tỉnh trưởng Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm Yevgeny Balitsky viết trên Telegram.

Ông Balitsky giải thích rằng quyết định được đưa ra do các khu định cư hứng chịu các cuộc pháo kích liên tục của Ukraine trong những ngày gần đây.

Ông Andriy Kozenko, một quan chức phụ trách kinh tế do Nga bổ nhiệm tại khu vực, nói rằng khoảng 70.000 dân thường sẽ được sơ tán.

Phía Ukraine chưa bình luận gì về động thái này, diễn ra giữa lúc Kyiv đang chuẩn bị khởi động cuộc phản công quy mô lớn.

Trong động thái tương tự, một số người dân tại thành phố Kherson ở miền nam hiện do Ukraine kiểm soát cũng bắt đầu sơ tán, trong khi một số người tích trữ nhu yếu phẩm trước đợt giới nghiêm cuối tuần này.

Người dân chuẩn bị sơ tán tại Kherson ngày 4.5 REUTERS

Đợt giới nghiêm kéo dài 58 giờ từ tối 5.5 đến sáng 8.5 được cho là nhằm chuẩn bị cho đợt phản công. Giới chức địa phương không nêu rõ lý do ra lệnh giới nghiêm mà chỉ nói để các cơ quan hành pháp thực hiện hoạt động tại Kherson, theo Reuters.

Mặt khác, AFP dẫn lời giới chuyên gia phân tích rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các kho dầu, hệ thống đường sắt và sân bay quân sự của Nga gần đây cũng có thể là một phần của kế hoạch phản công của Ukraine.

Đến nay, Ukraine không thừa nhận vai trò trong bất cứ hành động nào, nhưng các cuộc tấn công xảy ra thường xuyên hơn gần đây cho thấy mục tiêu chính hầu như là chuỗi cung ứng của quân đội Nga tại các vùng giáp giới Ukraine và bán đảo Crimea.

Rạng sáng 4.5, hai UAV tiến vào trung tâm Moscow và phát nổ trên mái Điện Kremlin. Nga cáo buộc Ukraine và Mỹ đứng sau hành động này nhằm ám sát Tổng thống Vladimir Putin nhưng hai nước trên đều bác bỏ mọi liên quan.

Reuters ngày 5.5 dẫn lời giới chuyên gia UAV tại Mỹ cho rằng việc hai UAV đó có thể né tránh được hệ thống phòng không dày đặc tại Moscow gợi ý chúng được phóng từ trong lãnh thổ Nga. Rất khó để không bị phát hiện khi bay qua một quãng đường dài. "Thật ngạc nhiên khi chiếc UAV này có thể bay qua toàn bộ khu vực Moscow đến Điện Kremlin mà không bị phát hiện và tiêu diệt", ông Blake Resnick, người sáng lập hãng sản xuất UAV BRINC, nói với Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5.5 thảo luận công tác chuẩn bị cho cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ cùng các thành viên Hội đồng An ninh quốc gia. Giới chức Nga tuyên bố cuộc duyệt binh vào ngày 9.5 vẫn diễn ra như kế hoạch bất chấp mối đe dọa từ vụ tấn công vừa qua. Tuy nhiên, tờ The Moscow Times đưa tin ít nhất 21 thành phố tại Nga đã hủy các cuộc duyệt binh tại địa phương trong sự kiện sắp tới vì lo ngại an ninh.

Cảnh sát Nga đã ra thông báo rằng bất kỳ ai điều khiển UAV trái phép tại không phận Moscow cũng có thể bị phạt hành chính hoặc hình sự từ ngày 3.5.

Khó có khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân

Hãng Reuters ngày 5.5 dẫn lời Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines cho rằng rất khó có khả năng Nga dùng vũ khí hạt nhân, dù Điện Kremlin dùng những lời lẽ mạnh mẽ, cũng như hứng chịu tổn thất trong chiến sự ở Ukraine.

"Rất khó có khả năng, đó là đánh giá hiện tại của chúng tôi", bà Haines phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

Nga cảnh báo nguy cơ vỡ đập

Mực nước cao kỷ lục tại đập thủy điện ở miền nam Ukraine có thể gây thảm họa và đe dọa đến sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do Nga kiểm soát.

Hãng TASS ngày 5.5 dẫn lời ông Renat Karchaa, cố vấn Tổng giám đốc Tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosenergoatom, cảnh báo một sự cố tiềm tàng tại đập Kakhovka có thể làm ngập nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại tỉnh Zaporizhzhia.