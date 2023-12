Chiến sự Ukraine ngày 669: Nga tuyên bố bắn rơi 4 máy bay quân sự Ukraine

Nga bắn rơi 4 máy bay quân sự Ukraine?

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.12 cho biết quân đội nước này đã bắn hạ 4 máy bay quân sự Ukraine trong 24 giờ trước đó, chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Kyiv đã bắn rơi 3 máy bay tiêm kích - ném bom của Nga.

Trong bản tin hằng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 3 máy bay tiêm kích Su-27 và một máy bay ném bom chiến thuật Su-24 ở 2 tỉnh Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk của Ukraine, theo Reuters. Bản tin không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Một máy bay Su-27 của Ukraine CHỤP MÀN HÌNH AIR FORCE TIMES

Ukraine không lập tức đưa ra bình luận.

Hôm 22.12, Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ 3 máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 của Nga ở mặt trận phía nam, ca ngợi đây là một thành công trong cuộc xung đột kéo dài 22 tháng qua. Tư lệnh không quân Ukraine cũng báo cáo các máy bay đã bị bắn rơi.

Tấn công dữ dội ở Kherson

Lãnh đạo tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine ngày 24.12 cho hay một cuộc tấn công của Nga đã làm thiệt mạng 4 người và khiến 9 người bị thương trong vòng 24 giờ tại thành phố tiền tuyến là thủ phủ tỉnh này.

Thống đốc Oleksandr Prokudin của tỉnh Kherson viết trên Telegram rằng lực lượng Nga đã bắn 71 quả đạn tới thành phố cùng tên từ ngày 23.12 đến sáng 24.12. Cuộc tấn công nhắm vào trung tâm thành phố, các khu dân cư, cơ sở y tế và giáo dục cũng như "các cơ sở hạ tầng quan trọng".

Tổng thống Zelensky hôm 24.12 lên án cuộc tấn công, nói đây là "vụ pháo kích tàn bạo, mang tính chất khủng bố, có chủ ý nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự duy trì sự sống và các đường phố bình thường", theo bài đăng trên X (Twitter trước đây). Nhà lãnh đạo cho biết các đội sửa chữa sẽ "làm việc suốt ngày đêm để khôi phục nguồn điện và nhiệt" cho thành phố Kherson sau cuộc tấn công.

Nga không lập tức đưa ra bình luận nhưng trước giờ luôn bác bỏ cáo buộc nhắm vào mục tiêu dân sự.

Ukraine đã kiểm soát lại thành phố Kherson vào tháng 11 năm ngoái, vài tháng sau khi Nga giành quyền kiểm soát đô thị này. Hiện thành phố, nằm hoàn toàn ở bờ tây sông Dnipro, là mục tiêu thường xuyên của các lực lượng Moscow đóng ở bờ đông con sông.

Trong ngày 24.12, quân đội Ukraine cũng cho biết Nga đã phóng 15 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine, chủ yếu ở phía nam đất nước, chỉ trong một đêm. Lực lượng phòng không của Ukraine đã phá hủy 14 chiếc trong số đó.

"Kết quả của cuộc không chiến là lực lượng không quân và phòng thủ Ukraine đã phá hủy 14 UAV Shahed ở các tỉnh Mykolaiv, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Dnipro và Khmelnytskyi", Không quân Ukraine cho biết trên Telegram.

Các UAV này được phóng từ lãnh thổ Nga phía đông biển Azov. Giới chức Ukraine không báo cáo thương vong hay thiệt hại vật chất.

Ukraine đón Giáng sinh theo "lịch mới"

Năm nay là lần đầu tiên nhiều người Ukraine đón Giáng sinh vào ngày 25.12, thay vì ngày 7.1, sau khi chính phủ nước này thay đổi ngày lễ trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga.

Hồi tháng 7, chính phủ Ukraine đã thông qua luật thay đổi ngày lễ Giáng sinh từ 7.1 sang 25.12, ngày mà hầu hết người theo đạo Cơ Đốc trên thế giới xem là ngày Chúa Jesus ra đời. Động thái này được xem là một bước đi khác trong nỗ lực "thoát Nga" của Kyiv giữa lúc hai nước chưa tìm thấy lối ra cho cuộc chiến ở Ukraine.

Chính thống giáo, một nhánh lớn của Cơ Đốc giáo, là tôn giáo có nhiều tín đồ nhất ở Ukraine. Hầu hết các giáo hội Chính thống giáo trên thế giới đều sử dụng lịch Julius, có từ thời La Mã, thay vì lịch Gregorius được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Theo lịch Julius, lễ Giáng sinh rơi vào ngày 7.1.

Giáo hội Chính thống giáo Nga đã duy trì ảnh hưởng to lớn tới đời sống tôn giáo ở Ukraine cho đến gần đây.

Quan chức Ukraine bị bắt vì nghi biển thủ tiền mua đạn pháo

Cảnh sát Ukraine đã bắt giữ một quan chức quốc phòng cấp cao vì nghi ngờ ông này biển thủ gần 40 triệu USD trong một vụ lừa đảo mua đạn pháo cho quân đội.

Cơ quan an ninh Ukraine thông báo việc bắt giữ vị quan chức cấp cao nói trên trong ngày 22.12, theo tờ The New York Times. Danh tính của vị quan chức này, thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, vẫn chưa được tiết lộ.

Các công tố viên Ukraine nói rằng vị quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine đã thổi phồng giá trong dự án mua đạn pháo.