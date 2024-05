Chiến sự Ukraine ngày 810: Ukraine tấn công đất Nga liên tục, bất chấp Mỹ lo ngại?

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.5 tuyên bố quân đội nước này đã cải thiện vị trí chiến thuật của mình gần 4 khu định cư trong tỉnh Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine, gồm Vesele, Neskuchne, Vovchansk và Lyptsi, theo Reuters.



Trước đó, Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát ít nhất 9 ngôi làng trong tỉnh Kharkiv, mở ra một mặt trận mới ở phía đông bắc trong xung đột với Ukraine. Quân đội Nga phát động cuộc tấn công tại khu vực biên giới này vào sáng sớm 10.5.

Trong khi đó, quân đội Ukraine ngày 13.5 tuyên bố họ đã ngăn chặn lực lượng Nga tiến xa hơn đến gần làng Lukyantsi ở phía bắc của tỉnh Kharkiv, nơi các lực lượng Nga đã "thành công một phần".

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Nga tiếp tục tấn công và Kyiv sẽ xây dựng lực lượng trong khu vực tùy theo tình hình, theo Reuters.

Đến khuya 13.5 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Nga đối với tuyên bố của đối phương.

Hình ảnh được cho là hệ thống rốc két Nga được khai hỏa trong xung đột với Ukraine Chụp màn hình TASS

Cũng trong ngày 13.5, Bộ chỉ huy quân sự Khortytsia của Ukraine thông báo một vị chỉ huy Ukraine chịu trách nhiệm về tiền tuyến Kharkiv đã bị thay thế trong cuộc tấn công của Nga, theo Reuters dẫn lại thông tin từ báo RBC-Ukraine.



Bộ chỉ huy quân sự Khortytsia cho hay quyết định bổ nhiệm chuẩn tướng Mykhailo Drapatyi vào vị trí nói trên được đưa ra trong ngày 11.5, nhưng không đưa ra lý do.



Ukraine tấn công liên tiếp vào cơ sở năng lượng Nga?

Trang tin The Kyiv Independent dẫn một nguồn tin tiết lộ máy bay không người lái (UAV) do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) điều hành đã nhắm mục tiêu vào một kho dầu ở tỉnh Belgorod của Nga và một trạm biến áp ở tỉnh Lipetsk trong đêm 12 và rạng sáng 13.5.

Hình ảnh từ video trên mạng xã hội ngày 24.4 cho thấy đám cháy tại cơ sở năng lượng ở tỉnh Smolensk (Nga) sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Ukraine thực hiện

Reuters

Cũng theo nguồn tin, UAV đứng sau vụ tấn công vào trạm biến áp Eletskaya ở tỉnh Lipetsk, nơi chính quyền địa phương của Nga đã báo cáo về một vụ hỏa hoạn. Trạm biến áp đó được cho là cung cấp năng lượng cho tuyến đường sắt Nga và trạm bơm dầu Stanovaya.

Nguồn tin cho biết thêm kho dầu Oskolneftsnabzhenie gần thành phố Stary Oskol trong tỉnh Belgorod cũng bị tấn công nhưng không nêu rõ hậu quả.

Ukraine bắn tên lửa vào vùng biên giới Nga và Donetsk

Cũng trong ngày 13.5, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) tuyên bố GUR đứng sau vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu ở tỉnh Volgograd của Nga.

Reuters dẫn hai nguồn tin cho hay nhà máy lọc dầu Volgograd với công suất 300.000 thùng/ngày đã ngừng hoạt động một phần sau khi bị tấn công bằng UAV vào ngày 12.5.

Tỉnh trưởng Andrei Bocharov của tỉnh Volgograd cho hay vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Volgograd, nhưng đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng và không có thương vong.

Trước đó hai ngày, SBU đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga và hai kho dầu ở vùng Krasnodar Krai, theo nguồn tin của The Kyiv Independent.

Đến khuya 13.5 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào những mục tiêu năng lượng của Nga đã khiến các quan chức Mỹ chỉ trích. Họ nói rõ rằng Washington không ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu ở Nga vì lo ngại rằng tình trạng này có thể đe dọa thị trường năng lượng toàn cầu.

Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kyiv có quyền sử dụng vũ khí của mình để tấn công vào sâu bên trong nước Nga, theo The Kyiv Independent.

Quyền Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 13.5 nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được quyết định trên chiến trường nếu đó là mong muốn của Mỹ và các đồng minh, theo Đài RT.

Ông Lavrov cho rằng các quốc gia phương Tây không muốn chấm dứt chiến sự bằng đàm phán. Ông Lavrov nhắc lại Moscow sẵn sàng đảm bảo các mục tiêu của mình trong cuộc xung đột thông qua các biện pháp ngoại giao, nhưng cũng có thể làm như thế thông qua hành động quân sự.

Ông Lavrov đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu trước các thành viên thuộc Thượng viện Nga trong khuôn khổ của quá trình tái bổ nhiệm ông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cử ông Lavrov làm ứng cử viên cho vị trí ngoại trưởng sau khi nhà lãnh đạo nhậm chức cho nhiệm kỳ thứ năm vào ngày 7.5, dẫn đến việc chính phủ Nga phải từ chức theo luật định.

Đến khuya 13.5 chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ cũng như Ukraine đối với phát ngôn của ông Lavrov.

Tư lệnh Mỹ ám chỉ Anh điều đặc nhiệm đến Ukraine

Tướng Bryan Fenton, Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt Mỹ (USSOCOM), nói rằng quân đội có kế hoạch tái cấu trúc lực lượng đặc nhiệm dựa trên bài học từ đơn vị tinh nhuệ của Anh tại Ukraine.

Trang Business Insider ngày 12.5 đưa tin trong buổi phỏng vấn với báo chí, ông Fenton nói rằng một nhóm đặc nhiệm 12 người như trước đây có thể không còn hiệu quả. Ông giải thích tác chiến hiện đại giờ đây yêu cầu bổ sung chuyên gia an ninh mạng, phi công, chuyên gia mật mã vào đội hình.

Ông cho biết ý tưởng trên đến từ "bài học rút ra tại Ukraine, chủ yếu qua góc nhìn của lực lượng đặc nhiệm Anh". Theo ông, đơn vị tinh nhuệ của quân đội Anh đã mở rộng tính đa dạng trong đội hình tác chiến và áp dụng hiệu quả.

"Đặc nhiệm Anh nhờ đến tư vấn của phi công Không quân Hoàng gia Anh về hoạt động của máy bay không người lái và thông tin từ các binh sĩ hải quân về cách di chuyển của tàu trên biển Đen, khi họ có nhiều chuyên môn hơn trong vấn đề này", ông Fenton nói.

