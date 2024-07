Chiến sự Ukraine ngày 879: Tổng thống Zelensky được cảnh báo về 'tự sát chính trị'

Ukraine hạ 35/39 UAV

Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 35 trong số 39 máy bay không người lái (UAV) tấn công loại Shahed do Nga phóng vào đêm 21.7.

Ngoài UAV, lực lượng Nga còn phóng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 2 tên lửa hành trình Kh-59/69. Không quân cho biết tên lửa Kh-59/69 không tiếp cận được mục tiêu do "các biện pháp đối phó" của Ukraine. Quân đội Ukraine không nêu rõ tên lửa Iskander-M đã rơi trúng vị trí nào và mức độ thiệt hại do nó gây ra, theo trang The Kyiv Independent.

Điểm xung đột: Có UAV trang bị AI, Ukraine vẫn trọng dụng 'máy bay bà già'

Tổng thể, lực lượng phòng không đã hoạt động ở 10 tỉnh của Ukraine trong đêm. Chưa có trường hợp thương vong nào được báo cáo sau vụ tấn công.

Lực lượng Nga bị tố cáo thường xuyên tấn công bằng UAV và tên lửa, nhắm vào các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác. Các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện của Ukraine đã gia tăng trong những tháng gần đây, dẫn đến việc phá hủy hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng nhiều cơ sở năng lượng và buộc Ukraine phải cắt điện luân phiên kéo dài.

Lực lượng Ukraine dùng đèn pha để tìm diệt UAV vào rạng sáng 21.7 tại Kyiv REUTERS

Moscow bác bỏ cáo buộc tấn công mục tiêu dân sự tại Ukraine.



Theo Không quân Ukraine, vào đêm 21.7, lực lượng Nga đã phóng tên lửa và UAV từ 3 địa điểm, bao gồm tỉnh Kursk, thị trấn Primorsko-Akhtarsk thuộc tỉnh Krasnodar và bán đảo Crimea.

Theo Cục quản lý quân sự thành phố Kyiv, tất cả các UAV nhắm vào Kyiv đã bị lực lượng phòng không bên ngoài thành phố tiêu diệt.

Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Serhii Popko viết trên mạng xã hội rằng đây là đợt tấn công Kyiv bằng UAV lần thứ 5 trong 2 tuần qua.

Cục quản lý quân sự tỉnh Sumy cho biết ít nhất một tên lửa đã rơi trúng cơ sở hạ tầng quan trọng ở tỉnh vào sáng 21.7 nhưng không có thông tin về thương vong. Hai máy bay không người lái cũng bị bắn hạ ở Sumy, giáp ranh với tỉnh Kursk của Nga.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, UAV cũng bị bắn rơi ở các vùng Poltava, Dnipropetrovsk và Mykolaiv.

Nga bác tin chiến dịch tấn công Kharkiv thất bại

Ông Zelensky kêu gọi vũ khí tầm xa

Sau đợt tấn công nói trên, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine cần vũ khí tầm xa để bảo vệ các thành phố và quân đội ở tiền tuyến trước bom đạn và UAV của Nga.

"Chỉ riêng đêm qua, quân đội Nga đã sử dụng gần 40 chiếc Shahed để chống lại Ukraine. Điều quan trọng là hầu hết chúng đều bị những người bảo vệ bầu trời của chúng tôi bắn hạ", ông Zelensky thông báo trên Telegram.



Ông cho rằng Ukraine cần có năng lực tấn công tầm xa để tiêu diệt máy bay ném bom Nga tại các căn cứ không quân của Nga nhằm bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc không kích.

Hôm 19.7, trong chuyến thăm London, nhà lãnh đạo tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây cho phép tấn công tầm xa vào Nga, nói rằng Anh nên cố gắng thuyết phục các đối tác của mình dỡ bỏ các giới hạn đối với việc sử dụng chúng.



Các thành viên NATO đã áp dụng những cách tiếp cận khác nhau về cách Ukraine có thể sử dụng vũ khí mà họ tài trợ. Một số bên đã nói rõ rằng Kyiv có thể sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga trong khi Mỹ lại có cách tiếp cận hẹp hơn, chỉ cho phép sử dụng vũ khí của họ ở khu vực biên giới Nga để chống lại các mục tiêu hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Công ty Nga treo thưởng 170.000 USD cho người bắn hạ F-16 của Ukraine

Nga giành thêm 2 làng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21.7 thông báo quân đội đã kiểm soát làng Andriivka (đôi khi được gọi là Rozivka) ở vùng Luhansk và Pishchane Nizhne ở vùng Kharkiv trong 24 giờ qua. Hai ngôi làng cách nhau chưa đầy 20 km, thuộc khu vực tiền tuyến mà Nga đã đạt bước tiến dần dần trong những tuần gần đây.



Theo AFP, Andriivka có chưa đầy 20 người dân, là một trong những khu định cư cuối cùng mà Ukraine kiểm soát tại Luhansk. Pishchane Nizhne cũng nằm trong tầm ngắm của Nga vì giành được làng này sẽ mở đường đến sông Oskil cách đó khoảng 10 km.

Đồng thời, trong 24 giờ qua, các đơn vị thuộc Nhóm quân miền Đông của Nga đã cải thiện thế trận chiến thuật trong ngày và đánh bại quân lực, trang bị của 5 lữ đoàn Ukraine.



"Các đơn vị thuộc Nhóm quân miền Đông của Nga đã cải thiện vị thế chiến thuật và đánh bại nhân sự và trang bị của các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 của Lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 120, lữ đoàn số 17 và 21 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia trong các khu định cư Oktyabr, Vodyanoye, Novoselka, Prechistovka, Razdolnoye và Stepnoye ở Donetsk", TASS trích dẫn thông báo.

Ukraine chưa lập tức bình luận.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một cuộc phỏng vấn tại Anh hôm 18.7 REUTERS

Cảnh báo của thị trưởng Kyiv

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 21.7 rằng Tổng thống Zelensky có thể sẽ cần tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý trước khi đồng ý với bất kỳ thỏa hiệp lãnh thổ nào với Nga, theo trang The Kyiv Independent.

Tuyên bố này được đưa ra sau đề xuất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga. Năm ngoái, ông Trump có buổi phỏng vấn với Reuters và nói rằng Kyiv có thể phải nhượng bộ một phần lãnh thổ để đạt thỏa thuận hòa bình.

Thị trưởng Kyiv cảnh báo Tổng thống Zelensky có thể 'tự sát chính trị'

Viết trên mạng Truth Social ngày 19.7, ông Trump cho biết mình đã có cuộc gọi "rất tốt" với ông Zelensky, trong đó nhấn mạnh tuyên bố sẽ giúp kết thúc cuộc chiến tại Ukraine thông qua đàm phán. Ông nói sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trước khi nhậm chức, nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

"Vài tháng tới sẽ rất khó khăn đối với Volodymyr Zelensky. Ông ấy nên tiếp tục cuộc chiến với những cái chết và sự tàn phá mới, hay cân nhắc thỏa hiệp về lãnh thổ với [Tổng thống Nga Vladimir] Putin?", ông Klitschko nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý Corriere della Sera. "Làm sao chúng ta có thể giải thích với đất nước rằng chúng ta cần phải từ bỏ những phần lãnh thổ đã làm tiêu tốn sinh mạng của hàng ngàn anh hùng chiến đấu của chúng ta? Dù ông ấy thực hiện động thái nào, tổng thống của chúng ta đều có nguy cơ tự sát chính trị".

Ông Klitschko nói rằng "ông Zelensky có thể sẽ cần phải tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý". "Tôi không nghĩ ông ấy có thể tự mình đạt được những thỏa thuận đau đớn và quan trọng như vậy mà không có sự hợp pháp hóa của dân chúng", vị thị trưởng nói thêm.

Theo một cuộc thăm dò được công bố vào tháng 12.2023 bởi Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv, 3/4 người Ukraine phản đối việc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đạt được thỏa thuận hòa bình, giảm nhẹ so với mức 84% vào tháng 5.2023.