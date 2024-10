Chiến sự Ukraine ngày 953: Ukraine tấn công trạm radar, sân bay quân sự Nga?

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo tự hành AHS Krab về phía các vị trí của Nga gần tiền tuyến ở vùng Donetsk ngày 30.9 Ảnh: AFP

Ukraine tuyên bố dùng ATACMS tấn công trạm radar Nga

Quân đội Ukraine ngày 3.10 tuyên bố họ đã sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS để tấn công trạm radar Nebo-M của Nga nhằm làm giảm khả năng của Moscow phát hiện, theo dõi và đánh chặn tên lửa, theo Reuters.

Quân đội Ukraine nhấn mạnh việc phá hủy trạm radar Nebo-M sẽ tạo ra một "hành lang trên không" cho việc sử dụng hiệu quả tên lửa hành trình Storm Shadow và SCALP".

Điểm xung đột: Israel giao chiến với Hezbollah; khẳng định sức mạnh tình báo đáng sợ

Trong tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram, quân đội Ukraine không cho biết thời điểm cuộc tấn công diễn ra cũng như nơi xuất hiện của trạm radar Nebo-M. Quân đội Ukraine cho hay họ tin rằng Nga còn 10 hệ thống radar như thế, với mỗi hệ thống ước tính trị giá hơn 100 triệu USD.

Mỹ đã gửi ATACMS tầm xa tới Ukraine vào mùa xuân năm nay và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay Ukraine đã cam kết vào thời điểm đó là chỉ sử dụng ATACMS trong lãnh thổ của mình. Lực lượng Nga hiện kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine, theo Reuters.

Đến tối 3.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố của quân đội Ukraine.

Ukraine tấn công sân bay quân sự Nga?

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) khẳng định với trang tin The Kyiv Independent rằng các máy bay không người lái (UAV) do SBU điều hành đã tấn công sân bay quân sự Borisoglebsk trong tỉnh Voronezh của Nga trong đêm 2.10 và rạng sáng 3.10. Cuộc tấn công được cho là được thực hiện cùng với lực lượng đặc nhiệm của Ukraine.

Cuộc tấn công đã nhắm vào những nhà kho của Nga chứa bom dẫn đường, nhà chứa máy bay Su-35 và Su-34 cũng như các cơ sở lưu trữ nhiên liệu hàng không, theo nguồn tin.

"SBU tiếp tục thực hiện các biện pháp tích cực nhằm giảm khả năng của kẻ thù khủng bố các thành phố yên bình của Ukraine bằng máy bay chiến đấu được trang bị KAB", nguồn tin nhấn mạnh.

NATO nói không lo lắng về thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga

Bom dẫn đường từ trên không KAB là loại vũ khí dẫn đường chính xác, có tầm bắn ngắn hơn tên lửa nhưng chi phí sản xuất rẻ hơn nhiều. Loại vũ khí này được phóng từ máy bay trong lãnh thổ Nga, ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không Ukraine, theo The Kyiv Independent.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không Nga đã tiêu diệt 113 UAV của Ukraine chỉ trong một đêm, trong đó có 25 chiếc bị bắn rơi ở tỉnh Voronezh.

Nga phóng hơn 100 UAV vào Ukraine?

Giới chức ở Ukraine sáng 3.10 cáo buộc các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine đã khiến 2 người thiệt mạng và 41 người bị thương trong 24 giờ trước đó, theo trang tin The Kyiv Independent.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 105 máy bay không người lái (UAV) loại Shahed trên khắp Ukraine trong đêm 2.10 và rạng sáng 3.10, trong đó có tới 78 chiếc UAV đã bị bắn rơi ở 15 tỉnh, 23 chiếc bị mất do tác chiến điện tử và một chiếc bay về phía Belarus.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 3.10 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một số mục tiêu trên không gần Belgorod, theo Hãng tin TASS.

Ngoài ra, giới chức y tế ngày 3.10 viết trên Telegram rằng 3 dân thường đã thiệt mạng và 24 người bị thương sau cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào các khu dân cư ở tỉnh Belgorod trong ngày 2.10.

Đến tối 3.10 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Nga đối với cáo buộc và tuyên bố trên của đối phương.



Kiểm soát thị trấn Vuhledar mang lại ý nghĩa gì cho Nga?

Tư lệnh quân đội Ukraine ra lệnh tăng cường phòng thủ ở Donetsk

Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 3.10 cho hay ông đã ra lệnh tăng cường phòng thủ ở Donetsk miền đông, một ngày sau khi lực lượng Ukraine tuyên bố họ đã rút khỏi thị trấn Vuhledar, theo Reuters.

Trên mạng xã hội, tướng Syrskyi cho hay ông đang làm việc về "một trong những lĩnh vực nóng nhất" với Lữ đoàn Dù Sicheslav số 25. Ông không đưa ra thông tin chi tiết về địa điểm chính xác nhưng lữ đoàn này hoạt động ở mặt trận Pokrovsk, khu vực bị Nga tấn công dữ dội.



"Khi làm việc trong lữ đoàn đó, tôi đã đưa ra một số quyết định nhằm tăng cường sự ổn định và hiệu quả của hệ thống phòng thủ của chúng tôi", ông Syrskyi cho hay.

Bộ chỉ huy quân sự miền đông Ukraine hôm 2.10 cho hay họ đã ra lệnh rút khỏi Vuhledar để tránh bị binh sĩ Nga bao vây và để "bảo toàn nhân sự và thiết bị quân sự".

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.10 xác nhận thông tin lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát Vuhledar.

Quân đội Nga đang liên tục tiến lên ở các khu vực khác nhau ở miền đông Ukraine bất chấp cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga trong tháng 8, theo Reuters.

Tân tổng thư ký NATO bất ngờ đến Kyiv

Tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đến thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày 3.10 trong chuyến thăm bất ngờ, theo trang tin The Kyiv Independent.

Chuyến thăm của ông Rutte diễn ra vài ngày sau khi ông nhậm chức Tổng thư ký NATO. Phát biểu tại cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kyiv, ông Rutte nhắc lại rằng con đường của Ukraine hướng tới NATO là "không thể đảo ngược".

