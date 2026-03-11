Chiết khấu bán lẻ xăng dầu vọt lên trên 1.000 đồng/lít

Ngày 11.3, theo các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, một số kho liên tục "xả hàng", báo chiết khấu tăng trở lại, phổ biến ở cả 3 miền.

Cụ thể, Phúc Lâm Petro thông báo, chiết khấu lấy hàng tại kho Petrlimex Nhà Bè đối với dầu diesel là 1.200 đồng/lít, xăng RON95 1.200 đồng/lít.

Tại kho Nghi Thiết (Nghệ An), chiết khấu cho cả xăng RON95 và dầu diesel cũng cùng mức 1.200 đồng/lít.

Tương tự, PVOil Hà Nội cũng gửi thông báo đến khách hàng thù lao bán hàng (chiết khấu) mới được áp dụng từ 8 giờ sáng nay 11.3. Cụ thể, lấy hàng tại kho Đình Vũ, Petec, Cái Lân, chiết khấu đối với xăng E5 RON92, xăng RON95, xăng E10 RON95, dầu DO 0.05, dầu DO 0.001 đều có mức chiết khấu chung 1.200 đồng/lít.

Chiết khấu bán lẻ xăng dầu "phục hổi" ngay sau khi giá được điều chỉnh tăng liên tục ẢNH: NG.NGA

Lấy hàng tại kho Bắc Giang, xăng RON95 và dầu DO 0.05 đều có chung mức chiết khấu 1.150 đồng/lít.

Đặc biệt, PVOil Thanh Hóa cũng thông báo chiết khấu giao tại kho Nghi Sơn với xăng RON95 và E5 là 1.950 đồng/lít; dầu DO 0.05 chiết khấu 400 đồng/lít tại thị trường vùng 1.

Tương tự, cập nhật từ doanh nghiệp bán lẻ phía nam, thông báo chiết khấu từ PVOil Vũng Tàu tăng vọt. Cụ thể, từ 7 giờ 30 sáng 11.3, chiết khấu bán lẻ tại thị trường vùng 2 (xa cảng, xa kho, xa nhà máy...) đối với xăng RON95 1.830 đồng/lít, xăng E5 RON92 1.780 đồng/lít, dầu diesel 1.860 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, có loại giảm gần 8.000 đồng/lít

Tuy nhiên, chiết khấu từ thương nhân đầu mối Thanh Lễ, lấy hàng tại kho Chánh Mỹ (Bình Dương) thông báo chỉ 100 - 200 đồng/lít cho cả xăng và dầu.

Theo các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, nhìn vào mức chiết khấu cho thấy, nguồn cung từ một số đầu mối xăng dầu khá dồi dào và giá có thể giảm trở lại. Nhanh hơn dự báo, 22 giờ tối hôm nay (11.3), liên Bộ Công thương - Tài chính lại cho điều chỉnh giảm mạnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Trong đó, dầu hỏa là mặt hàng giảm mạnh nhất, với mức giảm 7.966 đồng/lít so với kỳ điều hành tối hôm trước (10.3). Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 3.619 đồng, xuống 22.951 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 3.880 đồng xuống 25.240 đồng/lít; dầu diesel giảm 4.247 đồng về 26.470 đồng/lít; dầu hỏa giảm 7.966 đồng về 24.419 đồng/lít; dầu mazut giảm 5.706 đồng về 19.001 đồng/kg. Tại kỳ điều chỉnh này, liên Bộ cũng quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cho các mặt hàng nhiên liệu nói trên là 4.000 đồng/lít/kg, riêng dầu diesel được chi sử dụng 5.000 đồng/lít.



