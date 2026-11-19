Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, Viện KSDN TP.Bắc Ninh xác định ông Đoàn Văn Huấn, cựu Phó giám đốc, cựu Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức Bệnh viện Phổi Hà Nội, bị truy tố tội giả mạo trong công tác và nhận hối lộ, với cáo buộc làm giả bệnh án giúp người bình thường thành bệnh nhân mắc lao phổi nặng, để nhận tiền.

Kiểm sát viên lấy lời khai đối với ông Huấn ẢNH: VIỆN KSND BẮC NINH

Cơ quan tố tụng cũng xác định Lã Đức Mạnh, điều dưỡng Khoa Cấp cứu - Hồi sức Bệnh viện Phổi Hà Nội; Đặng Việt Phong, bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức Bệnh viện Phổi Hà Nội; Đoàn Đức Thiện, kỹ thuật viên của Khoa Vi sinh viện Phổi Hà Nội, cùng bị truy tố tội giả mạo trong công tác, với cáo buộc giúp sức cấp trên trong quá trình làm giả các hồ sơ bệnh án.

Biết sai vẫn làm

Cáo trạng xác định, ông Huấn biết nhiều người có nhu cầu làm hồ sơ bệnh án lao phổi giả cho những người đã bị tòa phạt tù nhưng chưa muốn chấp hành án để dùng làm căn cứ đề nghị hoãn chấp hành án.

Dù nhận thức rõ hồ sơ bệnh án phải phản ánh đúng tình trạng bệnh và quá trình khám chữa thực tế, nhưng vì vụ lợi, khi được đặt vấn đề và đưa tiền, ông Huấn đã đồng ý lập hồ sơ không đúng thực tế rồi nhận tiền.

Theo cáo trạng, khi có người nhờ làm bệnh án giả, ông Huấn chỉ đạo Lã Đức Mạnh liên hệ, hẹn thời gian đến bệnh viện và hướng dẫn họ khai báo các triệu chứng như ho khạc đờm kéo dài, ho ra máu, mệt mỏi, sút cân... Việc khai báo những triệu chứng này nhằm tạo căn cứ để bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm và chụp X-quang theo quy trình chuyên môn.

Các bị can trong vụ án (bên phải) ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đối với kết quả xét nghiệm đờm, ông Huấn chỉ đạo Đoàn Đức Thiện sử dụng mẫu bệnh phẩm của người mắc bệnh lao thật để thay thế cho mẫu của người cần làm giả hồ sơ. Bằng thủ đoạn này, kết quả xét nghiệm thể hiện người không mắc bệnh lại bị lao phổi nặng, kháng đa thuốc.

Để bệnh án giả được "hoàn hảo", ông Huấn còn trực tiếp can thiệp vào kết quả chụp X-quang ngực để thể hiện hình ảnh tổn thương phổi nghi do lao phổi nặng.

Nhằm tránh bị các y, bác sĩ khác phát hiện người làm hồ sơ không mắc bệnh lao phổi, ông Huấn chỉ đạo Mạnh trực tiếp đón những người này lên Khoa Cấp cứu mà không thực hiện thủ tục bàn giao bệnh nhân theo quy định.

Tại đây, theo chỉ đạo của ông Huấn, Mạnh cho các trường hợp này mặc quần áo bệnh nhân, bố trí nằm trên giường bệnh do bác sĩ Phong phụ trách điều trị, gắn dây truyền dịch vào tay rồi chụp ảnh thể hiện họ đang điều trị nội trú.

Những hình ảnh này sau đó được đưa vào hồ sơ bệnh án hoặc cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi xác minh, nhằm tạo căn cứ chứng minh những người làm bệnh án giả đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

114 người khỏe mạnh được kết luận mắc lao phổi nặng

Ngoài ra, ông Huấn còn bị cáo buộc đã tự soạn thảo các tài liệu chuyên môn, gồm bệnh án nội khoa, biên bản hội chẩn bệnh nhân nặng, phiếu theo dõi điều trị... thay bác sĩ điều trị trực tiếp.

Trong các tài liệu ông Huấn soạn, người được làm hồ sơ được ghi nhận mắc lao phổi nặng, kháng đa thuốc, cần tiếp tục điều trị chuyên khoa, nếu không điều trị có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và lây lan cho cộng đồng.

Sau khi hoàn thiện các tài liệu trên, ông Huấn yêu cầu Phong ký tên với tư cách bác sĩ điều trị, mặc dù Phong biết những người này không mắc bệnh như nội dung hồ sơ và bản thân không trực tiếp điều trị.

Cuối cùng, ông Huấn ký xác nhận với tư cách lãnh đạo khoa, lãnh đạo bệnh viện, rồi thực hiện sao y hồ sơ bệnh án để giao cho người môi giới hoặc người có nhu cầu sử dụng.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng rà soát dữ liệu điện tử và xác định Bệnh viện Phổi Hà Nội ghi nhận thông tin khám, ra viện của 114 trường hợp được Huấn kết luận mắc lao phổi nặng, kháng đa thuốc.

Tuy nhiên, hệ thống sổ sách tại các khoa liên quan không có tài liệu thể hiện những người này được tiếp nhận, điều trị theo đúng quy trình. Bệnh viện cũng không có hồ sơ chứng minh việc chuyển khoa, quản lý điều trị lao kháng thuốc đối với các trường hợp trên.

Cáo trạng xác định, nhóm ông Huấn đã cấp 164 hồ sơ bệnh án giả cho 114 người. Từ năm 2021 - 2025, ông Huấn đã nhiều lần nhận tổng số 1,18 tỉ đồng.

Trong vụ án, Viện KSND TP.Bắc Ninh cũng truy tố 37 người về tội sử dụng tài liệu giả với cáo buộc dùng bệnh án giả để xin hoãn chấp hành án hoặc xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, có những trường hợp mua bệnh án giả đến 4 - 5 lần để xin và được hoãn chấp hành án.