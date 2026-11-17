Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17.11, hãng AFP đưa tin Tổng thống Khurelsukh đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng ông đang bị "vu cáo và phỉ báng một cách oan uổng với những cáo buộc về các tội danh cực kỳ nghiêm trọng". Ông tuyên bố từ chức để làm sáng tỏ sự việc và khôi phục danh tiếng cá nhân.

"Tôi tin rằng vì lợi ích của công lý, người đứng đầu nhà nước nên từ bỏ nhiệm vụ của mình và làm sáng tỏ sự thật", ông nói.

Tổng thống Khurelsukh đồng thời cho biết sẽ khôi phục danh dự bằng cách chuyển thông tin về những người phỉ báng danh tiếng của ông đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh Ukhnaa tại Đức hồi tháng 10.2026 ẢNH: AP

Theo AP, vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc của cựu thị trưởng thủ đô Ulaanbaatar Nyambaatar Khishgee hôm 14.11. Ông Nyambaatar cho rằng Tổng thống Khurelsukh đã nhận 25 triệu USD liên quan đến dự án đường sắt Tavantolgoi-Gashuunsukhait.

Sau đó, đảng Dân chủ cáo buộc ông Khurelsukh can thiệp để tập đoàn Bodi International LLC được trao hợp đồng xây dựng tuyến đường sắt này vào năm 2019 mà không qua đấu thầu cạnh tranh. Đảng này cho rằng ông đã nhận tiền hối lộ từ tập đoàn trên, đồng thời yêu cầu ông từ chức và tiến hành điều tra các cáo buộc.

Ông Khurelsukh nhậm chức tổng thống sau khi đảng Nhân dân Mông Cổ (MPP) giành đa số ghế tại quốc hội vào năm 2021.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nội bộ MPP liên tục xảy ra chia rẽ sâu sắc, khiến Mông Cổ phải thay 3 thủ tướng chỉ trong vòng 9 tháng. Sau khi ông Khurelsukh từ chức, Chủ tịch quốc hội Sandag Byambatsogt, cũng là thành viên đảng MPP, sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ tổng thống theo luật Mông Cổ. Nước này phải tổ chức bầu cử tổng thống mới trong vòng 4 tháng, theo AFP.